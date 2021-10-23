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Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург
Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург - РИА Новости, 23.10.2021
Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету после состоявшейся накануне в Сочи встречи и пригласил его посетить... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T20:01
2021-10-23T21:29
в мире
тель-авив
владимир путин
россия
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету после состоявшейся накануне в Сочи встречи и пригласил его посетить Санкт-Петербург вместе с супругой, сообщает канцелярия премьера."В их беседе президент Путин поинтересовался у премьер-министра Беннета, как прошли его выходные в Сочи, и поблагодарил его за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу. Президент Путин пригласил премьер-министра и его супругу посетить Санкт-Петербург", — говорится в сообщении канцелярии.Премьер-министр принял приглашение и ответил, что будет рад нанести еще один визит, отмечается в сообщении.Переговоры прошли в пятницу в Сочи, они продолжались пять часов. В канцелярии израильского премьера назвали встречу теплой и позитивной и отметили, что главы государств обсудили значимые вопросы двусторонних отношений. Беннет отказался от планировавшегося на середину пятницы вылета в Тель-Авив и остался в Сочи до исхода шабата, который закончился с заходом солнца в субботу.Визит приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.
https://ria.ru/20211022/putin-1755894807.html
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в мире, тель-авив, владимир путин, россия, нафтали беннет
20:01 23.10.2021 (обновлено: 21:29 23.10.2021)
 
Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург

Путин пригласил премьера Израиля Беннета посетить Санкт-Петербург

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и премьер-министром Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи
 Президент РФ Владимир Путин и премьер-министром Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету после состоявшейся накануне в Сочи встречи и пригласил его посетить Санкт-Петербург вместе с супругой, сообщает канцелярия премьера.
"В их беседе президент Путин поинтересовался у премьер-министра Беннета, как прошли его выходные в Сочи, и поблагодарил его за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу. Президент Путин пригласил премьер-министра и его супругу посетить Санкт-Петербург", — говорится в сообщении канцелярии.
Премьер-министр принял приглашение и ответил, что будет рад нанести еще один визит, отмечается в сообщении.
Переговоры прошли в пятницу в Сочи, они продолжались пять часов. В канцелярии израильского премьера назвали встречу теплой и позитивной и отметили, что главы государств обсудили значимые вопросы двусторонних отношений. Беннет отказался от планировавшегося на середину пятницы вылета в Тель-Авив и остался в Сочи до исхода шабата, который закончился с заходом солнца в субботу.
Визит приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 23:18
Стали известны детали переговоров Путина и Беннета
 
В миреТель-АвивВладимир ПутинРоссияНафтали Беннет
 
 
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