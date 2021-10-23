https://ria.ru/20211023/putin-1755971737.html

Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург

Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург - РИА Новости, 23.10.2021

Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету после состоявшейся накануне в Сочи встречи и пригласил его посетить... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T20:01

2021-10-23T20:01

2021-10-23T21:29

в мире

тель-авив

владимир путин

россия

нафтали беннет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755749254_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_814616ecaee8ef64b4b1505424fa00fb.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету после состоявшейся накануне в Сочи встречи и пригласил его посетить Санкт-Петербург вместе с супругой, сообщает канцелярия премьера."В их беседе президент Путин поинтересовался у премьер-министра Беннета, как прошли его выходные в Сочи, и поблагодарил его за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу. Президент Путин пригласил премьер-министра и его супругу посетить Санкт-Петербург", — говорится в сообщении канцелярии.Премьер-министр принял приглашение и ответил, что будет рад нанести еще один визит, отмечается в сообщении.Переговоры прошли в пятницу в Сочи, они продолжались пять часов. В канцелярии израильского премьера назвали встречу теплой и позитивной и отметили, что главы государств обсудили значимые вопросы двусторонних отношений. Беннет отказался от планировавшегося на середину пятницы вылета в Тель-Авив и остался в Сочи до исхода шабата, который закончился с заходом солнца в субботу.Визит приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.

https://ria.ru/20211022/putin-1755894807.html

тель-авив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, тель-авив, владимир путин, россия, нафтали беннет