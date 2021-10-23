20:01 23.10.2021 (обновлено: 21:29 23.10.2021)
Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург
Путин пригласил премьера Израиля Беннета посетить Санкт-Петербург
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и премьер-министром Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету после состоявшейся накануне в Сочи встречи и пригласил его посетить Санкт-Петербург вместе с супругой, сообщает канцелярия премьера.
"В их беседе президент Путин поинтересовался у премьер-министра Беннета, как прошли его выходные в Сочи, и поблагодарил его за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу. Президент Путин пригласил премьер-министра и его супругу посетить Санкт-Петербург", — говорится в сообщении канцелярии.
Премьер-министр принял приглашение и ответил, что будет рад нанести еще один визит, отмечается в сообщении.
Переговоры прошли в пятницу в Сочи, они продолжались пять часов. В канцелярии израильского премьера назвали встречу теплой и позитивной и отметили, что главы государств обсудили значимые вопросы двусторонних отношений. Беннет отказался от планировавшегося на середину пятницы вылета в Тель-Авив и остался в Сочи до исхода шабата, который закончился с заходом солнца в субботу.
Визит приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.
22 октября, 23:18Стали известны детали переговоров Путина и Беннета