02:37 23.10.2021 (обновлено: 05:31 23.10.2021)
Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
Британский экономист Эш: после открытия "Северного потока — 2" цены на газ обвалятся
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Cпустя некоторое время после открытия газопровода "Северный поток — 2" Россия якобы может оказаться проигравшей стороной, заявил в статье для портала "NV.ua" экономист, британский эксперт по Украине Тимоти Эш.
По его мнению, трубопровод сертифицируют в течение ближайших месяцев.
"Европе газ крайне необходим, и наши правительства просто не могут позволить Европе замерзнуть и поднять потребителям цены", — отметил Эш.
Однако, как считает экономист, через полгода чрезмерные поставки газа в Европу приведут к обвалу цен на голубое топливо.
"Вот почему, по моему мнению, Россия в конце концов проигрывает. Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость", — заключил автор статьи.
В последние месяцы газовый рынок Европы заметно лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно очень быстро, если немецкий регулятор сертифицирует оператора "Северного потока — 2". Москва неоднократно отмечала, что выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готова продавать больше газа.
Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс обратил внимание, что "Газпром" в полном объеме выполняет обязательства по поставкам топлива в ЕС. Политик также подчеркнул, что нет никаких оснований считать, что Россия манипулирует рынком.
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.
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