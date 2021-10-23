https://ria.ru/20211023/potok-1755903702.html

На Украине приготовились отмечать поражение России в газовой войне

Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.10.2021

На Украине приготовились отмечать поражение России в газовой войне

Cпустя некоторое время после открытия газопровода "Северный поток — 2" Россия якобы может оказаться проигравшей стороной, заявил в статье для портала "NV.ua"... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T02:37

2021-10-23T02:37

2021-10-23T05:31

экономика

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украина

балтийское море

северный поток — 2

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россия

тимоти эш

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Cпустя некоторое время после открытия газопровода "Северный поток — 2" Россия якобы может оказаться проигравшей стороной, заявил в статье для портала "NV.ua" экономист, британский эксперт по Украине Тимоти Эш.По его мнению, трубопровод сертифицируют в течение ближайших месяцев.Однако, как считает экономист, через полгода чрезмерные поставки газа в Европу приведут к обвалу цен на голубое топливо.В последние месяцы газовый рынок Европы заметно лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно очень быстро, если немецкий регулятор сертифицирует оператора "Северного потока — 2". Москва неоднократно отмечала, что выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готова продавать больше газа.Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс обратил внимание, что "Газпром" в полном объеме выполняет обязательства по поставкам топлива в ЕС. Политик также подчеркнул, что нет никаких оснований считать, что Россия манипулирует рынком.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.

https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

https://ria.ru/20211021/potok-1755697858.html

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