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Что произойдет с пенсиями в нерабочие дни
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни - РИА Новости, 23.10.2021
Что произойдет с пенсиями в нерабочие дни
Нерабочие дни, которые объявили в России, не скажутся на перечислении и доставке пенсий, заявили "Российской газете" в Пенсионном фонде. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T04:55
2021-10-23T09:25
общество
санкт-петербург
москва
почта россии
пенсионный фонд рф
пенсии
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Нерабочие дни, которые объявили в России, не скажутся на перечислении и доставке пенсий, заявили "Российской газете" в Пенсионном фонде.В ведомстве рассказали, что будут работать как обычно. График может измениться только у клиентских служб — поэтому перед посещением отделений ПФР следует уточнить часы работы.В "Почте России" отметили, что тоже продолжат работать в обычном режиме, кроме трех дней: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, 5 ноября — будут работать по графику субботы.Что касается круглосуточных отделений в Москве и Санкт-Петербурге, то их изменения не коснутся. Таким образом, почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.На фоне роста заболеваемости COVID-19 президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы имеют право увеличивать этот период: например, в Москве и Подмосковье нерабочие дни установили с 28 октября по 7 ноября.Четвертого ноября в России отмечается День народного единства. В этом году он приходится на четверг, так что пятница, 5 ноября тоже будет праздничной. А предшествующий им рабочий день 3 ноября должен быть на час короче.
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общество, санкт-петербург, москва, почта россии, пенсионный фонд рф, пенсии, россия
04:55 23.10.2021 (обновлено: 09:25 23.10.2021)
 
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни

ПФР: период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсионных выплат

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Нерабочие дни, которые объявили в России, не скажутся на перечислении и доставке пенсий, заявили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
В ведомстве рассказали, что будут работать как обычно. График может измениться только у клиентских служб — поэтому перед посещением отделений ПФР следует уточнить часы работы.
В "Почте России" отметили, что тоже продолжат работать в обычном режиме, кроме трех дней: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, 5 ноября — будут работать по графику субботы.

"Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении", — пояснил оператор.

Что касается круглосуточных отделений в Москве и Санкт-Петербурге, то их изменения не коснутся.
Таким образом, почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.
На фоне роста заболеваемости COVID-19 президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы имеют право увеличивать этот период: например, в Москве и Подмосковье нерабочие дни установили с 28 октября по 7 ноября.
Четвертого ноября в России отмечается День народного единства. В этом году он приходится на четверг, так что пятница, 5 ноября тоже будет праздничной. А предшествующий им рабочий день 3 ноября должен быть на час короче.
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ОбществоСанкт-ПетербургМоскваПочта РоссииПенсионный фонд РФПенсииРоссия
 
 
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