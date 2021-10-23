https://ria.ru/20211023/pensiya-1755906514.html

Что произойдет с пенсиями в нерабочие дни

В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни - РИА Новости, 23.10.2021

Что произойдет с пенсиями в нерабочие дни

Нерабочие дни, которые объявили в России, не скажутся на перечислении и доставке пенсий, заявили "Российской газете" в Пенсионном фонде. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T04:55

2021-10-23T04:55

2021-10-23T09:25

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Нерабочие дни, которые объявили в России, не скажутся на перечислении и доставке пенсий, заявили "Российской газете" в Пенсионном фонде.В ведомстве рассказали, что будут работать как обычно. График может измениться только у клиентских служб — поэтому перед посещением отделений ПФР следует уточнить часы работы.В "Почте России" отметили, что тоже продолжат работать в обычном режиме, кроме трех дней: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, 5 ноября — будут работать по графику субботы.Что касается круглосуточных отделений в Москве и Санкт-Петербурге, то их изменения не коснутся. Таким образом, почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.На фоне роста заболеваемости COVID-19 президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы имеют право увеличивать этот период: например, в Москве и Подмосковье нерабочие дни установили с 28 октября по 7 ноября.Четвертого ноября в России отмечается День народного единства. В этом году он приходится на четверг, так что пятница, 5 ноября тоже будет праздничной. А предшествующий им рабочий день 3 ноября должен быть на час короче.

https://ria.ru/20211012/pensii-1754120204.html

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