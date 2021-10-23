https://ria.ru/20211023/nato-1755922129.html

Пушков напугал НАТО Украиной

Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины - РИА Новости, 23.10.2021

Пушков напугал НАТО Украиной

Украина втянет НАТО в военный конфликт с Россией вопреки желанию остальных членов организации. Таким мнению в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T11:25

2021-10-23T11:25

2021-10-23T11:25

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина втянет НАТО в военный конфликт с Россией вопреки желанию остальных членов организации. Таким мнению в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.Прежде всего политик призвал прекратить "рассказывать сказки" об оборонительном характере альянса, напомнив о бомбардировках Югославии и Ливии, а также о поддержке агрессии США и Великобритании в Ираке.Он отметил, что сейчас США пытаются привлечь силы НАТО к борьбе против Китая, параллельно подбираясь к российским границам.Кроме того, Пушков рекомендовал странам-членам организации опасаться вступления Украины в альянс.Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что никто, кроме Украины и тридцати государств-членов, не имеет право решать вопрос о ее вступлении в организацию.Верховная рада Украины в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса. В 2016 году были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В 2019 году парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Бывший глава организации Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

https://ria.ru/20211022/ukraina-1755889095.html

https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html

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в мире, украина, сша, югославия, йенс столтенберг, ирак, ливия, великобритания, алексей пушков, нато, россия