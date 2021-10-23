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Пушков напугал НАТО Украиной
Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины - РИА Новости, 23.10.2021
Пушков напугал НАТО Украиной
Украина втянет НАТО в военный конфликт с Россией вопреки желанию остальных членов организации. Таким мнению в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T11:25
2021-10-23T11:25
в мире
украина
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина втянет НАТО в военный конфликт с Россией вопреки желанию остальных членов организации. Таким мнению в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.Прежде всего политик призвал прекратить "рассказывать сказки" об оборонительном характере альянса, напомнив о бомбардировках Югославии и Ливии, а также о поддержке агрессии США и Великобритании в Ираке.Он отметил, что сейчас США пытаются привлечь силы НАТО к борьбе против Китая, параллельно подбираясь к российским границам.Кроме того, Пушков рекомендовал странам-членам организации опасаться вступления Украины в альянс.Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что никто, кроме Украины и тридцати государств-членов, не имеет право решать вопрос о ее вступлении в организацию.Верховная рада Украины в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса. В 2016 году были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В 2019 году парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Бывший глава организации Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
https://ria.ru/20211022/ukraina-1755889095.html
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в мире, украина, сша, югославия, йенс столтенберг, ирак, ливия, великобритания, алексей пушков, нато, россия
11:25 23.10.2021
 
Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины

Сенатор Пушков: после вступления в НАТО Украина втянет альянс в конфликт с Россией

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина втянет НАТО в военный конфликт с Россией вопреки желанию остальных членов организации. Таким мнению в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.
Прежде всего политик призвал прекратить "рассказывать сказки" об оборонительном характере альянса, напомнив о бомбардировках Югославии и Ливии, а также о поддержке агрессии США и Великобритании в Ираке.
"Кого из своих членов "оборонял" альянс в этой войне?", — задается вопросом парламентарий.
Он отметил, что сейчас США пытаются привлечь силы НАТО к борьбе против Китая, параллельно подбираясь к российским границам.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 22:09
Офицер НАТО сделал России "предупреждение" из-за Украины
Кроме того, Пушков рекомендовал странам-членам организации опасаться вступления Украины в альянс.
"Причина в том, что Киев во главе с его нынешней агрессивно-безответственной властью сделает все, чтобы втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией, даже вопреки воле остальных", — заключил он.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что никто, кроме Украины и тридцати государств-членов, не имеет право решать вопрос о ее вступлении в организацию.
Верховная рада Украины в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса. В 2016 году были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В 2019 году парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Бывший глава организации Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 08:00
"Противостоять России": НАТО поможет Украине убить больше людей
 
В миреУкраинаСШАЮгославияЙенс СтолтенбергИракЛивияВеликобританияАлексей ПушковНАТОРоссия
 
 
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