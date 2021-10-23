Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины
Сенатор Пушков: после вступления в НАТО Украина втянет альянс в конфликт с Россией
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина втянет НАТО в военный конфликт с Россией вопреки желанию остальных членов организации. Таким мнению в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.
Прежде всего политик призвал прекратить "рассказывать сказки" об оборонительном характере альянса, напомнив о бомбардировках Югославии и Ливии, а также о поддержке агрессии США и Великобритании в Ираке.
"Кого из своих членов "оборонял" альянс в этой войне?", — задается вопросом парламентарий.
Он отметил, что сейчас США пытаются привлечь силы НАТО к борьбе против Китая, параллельно подбираясь к российским границам.
Кроме того, Пушков рекомендовал странам-членам организации опасаться вступления Украины в альянс.
"Причина в том, что Киев во главе с его нынешней агрессивно-безответственной властью сделает все, чтобы втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией, даже вопреки воле остальных", — заключил он.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что никто, кроме Украины и тридцати государств-членов, не имеет право решать вопрос о ее вступлении в организацию.
Верховная рада Украины в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса. В 2016 году были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В 2019 году парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Бывший глава организации Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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