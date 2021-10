https://ria.ru/20211023/music-1755816590.html

Элтон Джон, The Weeknd и Кристина Агилера: музыкальные новинки недели

Элтон Джон, The Weeknd и Кристина Агилера: музыкальные новинки недели - РИА Новости, 23.10.2021

Элтон Джон, The Weeknd и Кристина Агилера: музыкальные новинки недели

Пока жители нашей страны готовятся к очередному локдауну из-за коронавируса, самое время собрать плейлист, чтобы поднимать себе настроение в квартире или на... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T07:59

2021-10-23T07:59

2021-10-23T07:59

культура

новости культуры

музыка

элтон джон

уитни хьюстон

guns n' roses

дитер болен

александр ревва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755820837_0:215:1200:890_1920x0_80_0_0_86e7d943dcdde7e7d3ea6db9325f4a5a.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости, Галина Соколова. Пока жители нашей страны готовятся к очередному локдауну из-за коронавируса, самое время собрать плейлист, чтобы поднимать себе настроение в квартире или на даче. О том, какая новая музыка вышла на этой неделе – в подборке РИА Новости. Почти, как у Хьюстон: Элтон Джон выпустил трек "Always Love You" с рэперами Young Thug и Ники Минаж В мире самых неожиданных музыкальных коллабораций сэр Элтон Джон спокойно может претендовать на первое место. Британский музыкант и композитор выпустил трек "Always Love You", записанный при участии Young Thug (Джеффери Уильямс) и Ники Минаж. Название песни отсылает к хиту Уитни Хьюстон "I Will Always Love You". На этом сходства заканчиваются, за исключением того, что у сэра Джона композиция тоже получилась очень красивой. А рэп, который зачитывают Уильямс и Минаж, только оживил ее. "Always Love You" вошла в новый долгожданный альбом композитора "The Lockdown Sessions", релиз которого состоялся в эту пятницу. В трек-листе 16 песен, созданных с такими известными исполнителями, как Дуа Липа, Gorillaz, Майли Сайрус, Стиви Никс и многими другими. Zaz предлагает мечтать и искать радости в жизни в песнях из нового альбома "Isa"Новый альбом вышел и у французской певицы Zaz (Изабель Жеффруа). Сборник называется "Isa" и состоит из 13 душевных песен на родном языке исполнительницы. Сборник стал пятым в дискографии певицы. И, кажется, Изабель Жеффруа еще никогда не была такой милой и трогательной. В песнях, вошедших в "Isa", она совершенно по-новому раскрывается перед слушателями. А аккуратное оркестровое сопровождение и легкое звучание фортепиано ей в этом только помогают. Swedish House Mafia и The Weeknd поют о девушке, которая вспоминает бывшего в "Moth To A Flame"Электронная группа Swedish House Mafia и канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) презентовали совместный сингл "Moth To A Flame" и мрачный клип на него. В песне музыканты поют о девушке, которая встречается с одним, а мечтает о другом — том самом бывшем, чьи фотографии хранит в телефоне и тайно звонит по ночам. Но экс-бойфренд, от чьего лица ведут мелодичный рассказ Swedish House Mafia и The Weeknd, "отпускать" ее пока не собирается. В общем, сплошное издевательство. В ролике, снятом Александром Вессели, действие напоминает какой-то психоделический сон: в кадре появляются то обнаженные фигуры, то The Weeknd в теплой куртке и солнцезащитных очках. И все это на фоне рассказов о бывшем. Но если не углубляться во все эти подробности и просто слушать неспешные биты и звонкого Тесфайе, то эту коллаборацию вполне можно назвать удачной и органичной. Трек "Moth To A Flame" войдет в новый альбом электронщиков "Paradise Again", выход которого намечен на начало 2022 года.Хардкор тоже никто не отменял! Слэш выпустил трек "The River Is Rising"Гитарист Guns N’ Roses Слэш (Сол Хадсон) представил новый трек "The River Is Rising", который создал с Майлзом Кеннеди, гитаристом и вокалистом из Alter Bridge и группой The Conspirators.Песня звучит так, как и следовало ожидать от этого трио: насыщенно, яростно и мощно. "The River Is Rising" войдет в грядущий, четвертый по счету, альбом Слэша, Кеннеди и The Conspirators под названием "4". Он также станет пятой сольной работой гитариста Guns N’ Roses. Релиз альбома запланирован на 11 февраля 2022 года.Кристина Агилера вернулась к знойным латиноамериканским мотивам в "Pa Mis Muchachas"Поп-дива представила трек на испанском языке "Pa Mis Muchachas". Он станет заглавным синглом в первом за 21 года альбоме Агилеры, записанном на этом языке. Вернуться к знойным латиноамериканским мотивам Кристине Агилере помогли певицы Бекки Джи, Никки Николь и Нати Пелусо, которые записали с ней этот трек.Вместе с песней поп-звезда также выпустила и клип. В музыкальном видео она появляется в образе рыжеволосой леди, обличенной в латекс. В таком виде она соблазнительно танцует или восседает на резном троне в окружении своей свиты и доберманов. Gayazovs Brothers врываются в хит-парады на "Малиновой Ладе"Ностальгия по 1980-м и 1990-м продолжается. На этой неделе новые треки, вдохновленные ретро звучанием, вышли у Duran Duran и Александра Реввы. Последний в песне "Лето на фиесте" спелся с самим Дитером Боленом из Modern Talking. Теперь под диско-шаром приглашают танцевать участники группы Gayazovs Brothers, представившие трек "Малиновая Лада"."Наша "Малиновая Лада" приехала к вам!" — сообщили в Instagram братья Тимур и Ильяс Гаязовы, которые пару лет назад пели о том, как мечтают уехать на Бали. Их новая песня буквально пропитана стилем евродиско, начиная от узнаваемых ударов по "бочке" и заканчивая электронными спецэффектами. Текст хоть и примитивный, но не лишен иронии. "Я прошу лишь, не ломайся! Как российский автопром", — произносят в припеве Тимур и Ильяс. В комментариях мнения у слушателей разошлись: кто-то написал, что это не лучшая работа Gayazovs Brothers, а некоторые уверены, что "Малиновая Лада" обязательно станет хитом.

https://ria.ru/20211016/music-1754773637.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музыка, элтон джон, уитни хьюстон, guns n' roses, дитер болен, александр ревва, евровидение, кристина агилера