https://ria.ru/20211022/duranduran-1755751796.html
У Duran Duran вышел пятнадцатый студийный альбом
У Duran Duran вышел пятнадцатый студийный альбом - РИА Новости, 22.10.2021
У Duran Duran вышел пятнадцатый студийный альбом
Участники британской поп-группы Duran Duran выпустили в Сети 15-й студийный альбом "Future Past". РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:27
2021-10-22T16:27
2021-10-22T16:27
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Участники британской поп-группы Duran Duran выпустили в Сети 15-й студийный альбом "Future Past". В сборник вошло 12 композиций, в том числе и ранее выпущенные "Tonight United, "Give It All Up", "Mure Joy" и "Anniversary". Последняя песня, по словам музыкантов, особенная."Этот трек отражает 40-ю годовщину совместного творчества. Но мы также хотели, чтобы песня была инклюзивной, а ее посыл – максимально широким. После стольких лет совместной работы, выступлений мы действительно ценим, что означает "быть вместе" и "оставаться вместе", — рассказывал басист и основатель группы Джон Тейлор.Весь альбом пропитан ностальгией по прошлому, но при этом каждая композиция звучит свежо и современно. Участники Duran Duran спустя 40 лет готовы к творческим экспериментам. В записи "Future Past" музыкантам помогли итальянский композитор Джорджо Мородер, шведская певица Туве Лу, рэперша Ivoran Doll, бывший пианист Дэвида Боуи Майк Гарсон и многие другие. Послушать или скачать сборник можно на многих цифровых площадках.
https://ria.ru/20211020/duranduran-1755440283.html
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новости культуры, музыка, duran duran, дэвид боуи
У Duran Duran вышел пятнадцатый студийный альбом
У поп-группы Duran Duran вышел пятнадцатый студийный альбом
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Участники британской поп-группы Duran Duran выпустили в Сети 15-й студийный альбом "Future Past".
В сборник вошло 12 композиций, в том числе и ранее выпущенные "Tonight United, "Give It All Up", "Mure Joy" и "Anniversary". Последняя песня, по словам музыкантов, особенная.
"Этот трек отражает 40-ю годовщину совместного творчества. Но мы также хотели, чтобы песня была инклюзивной, а ее посыл – максимально широким. После стольких лет совместной работы, выступлений мы действительно ценим, что означает "быть вместе" и "оставаться вместе", — рассказывал
басист и основатель группы Джон Тейлор.
Весь альбом пропитан ностальгией по прошлому, но при этом каждая композиция звучит свежо и современно. Участники Duran Duran спустя 40 лет готовы к творческим экспериментам.
В записи "Future Past" музыкантам помогли итальянский композитор Джорджо Мородер, шведская певица Туве Лу, рэперша Ivoran Doll, бывший пианист Дэвида Боуи Майк Гарсон и многие другие.
Послушать или скачать сборник можно на многих цифровых площадках.