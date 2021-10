https://ria.ru/20211022/duranduran-1755751796.html

У Duran Duran вышел пятнадцатый студийный альбом

Участники британской поп-группы Duran Duran выпустили в Сети 15-й студийный альбом "Future Past". РИА Новости, 22.10.2021

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Участники британской поп-группы Duran Duran выпустили в Сети 15-й студийный альбом "Future Past". В сборник вошло 12 композиций, в том числе и ранее выпущенные "Tonight United, "Give It All Up", "Mure Joy" и "Anniversary". Последняя песня, по словам музыкантов, особенная."Этот трек отражает 40-ю годовщину совместного творчества. Но мы также хотели, чтобы песня была инклюзивной, а ее посыл – максимально широким. После стольких лет совместной работы, выступлений мы действительно ценим, что означает "быть вместе" и "оставаться вместе", — рассказывал басист и основатель группы Джон Тейлор.Весь альбом пропитан ностальгией по прошлому, но при этом каждая композиция звучит свежо и современно. Участники Duran Duran спустя 40 лет готовы к творческим экспериментам. В записи "Future Past" музыкантам помогли итальянский композитор Джорджо Мородер, шведская певица Туве Лу, рэперша Ivoran Doll, бывший пианист Дэвида Боуи Майк Гарсон и многие другие. Послушать или скачать сборник можно на многих цифровых площадках.

