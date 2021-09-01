https://ria.ru/20210901/anniversary-1747969677.html

Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"

Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary" - РИА Новости, 01.09.2021

Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"

Участники британской поп-группы Duran Duran выпустили на цифровых площадках новый трек"Anniversary" с предстоящего, 15-го студийного альбома музыкантов "Future... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T03:23

2021-09-01T03:23

2021-09-01T00:13

культура

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музыка

duran duran

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Участники британской поп-группы Duran Duran выпустили на цифровых площадках новый трек"Anniversary" с предстоящего, 15-го студийного альбома музыкантов "Future Past", сообщили представители коллектива. Группа Duran Duran, которой в этом году исполняется 40 лет, работала над песней вместе с продюсером и диджеем Эролом Алканом. Она стала третьей из "Future Past". Музыкант добавил, что создавать "Anniversary" было весело, поскольку он построен вокруг прошлых хитов поп-группы. "Они упоминаются, как пасхалки, которые могут найти фанаты", — подчеркнул Тейлор. Релиз альбома "Future Past" состоится 22 октября. Помимо сотрудничества с Эролом Алканом, в записи новых песен Duran Duran также приняли участие итальянский композитор Джорджо Мородер, шведская певица Туве Лу, рэперша Ivoran Doll и многие другие.

https://ria.ru/20210806/duranduran-1744654138.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музыка, duran duran