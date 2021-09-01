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Культура
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Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary" - РИА Новости, 01.09.2021
Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
Участники британской поп-группы Duran Duran выпустили на цифровых площадках новый трек"Anniversary" с предстоящего, 15-го студийного альбома музыкантов "Future... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T03:23
2021-09-01T00:13
культура
новости культуры
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Участники британской поп-группы Duran Duran выпустили на цифровых площадках новый трек"Anniversary" с предстоящего, 15-го студийного альбома музыкантов "Future Past", сообщили представители коллектива. Группа Duran Duran, которой в этом году исполняется 40 лет, работала над песней вместе с продюсером и диджеем Эролом Алканом. Она стала третьей из "Future Past". Музыкант добавил, что создавать "Anniversary" было весело, поскольку он построен вокруг прошлых хитов поп-группы. "Они упоминаются, как пасхалки, которые могут найти фанаты", — подчеркнул Тейлор. Релиз альбома "Future Past" состоится 22 октября. Помимо сотрудничества с Эролом Алканом, в записи новых песен Duran Duran также приняли участие итальянский композитор Джорджо Мородер, шведская певица Туве Лу, рэперша Ivoran Doll и многие другие.
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новости культуры, музыка, duran duran
03:23 01.09.2021
 

Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"

© Duran DuranПостер сингла группы Duran Duran "Anniversary"
Постер сингла группы Duran Duran Anniversary
© Duran Duran
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Участники британской поп-группы Duran Duran выпустили на цифровых площадках новый трек"Anniversary" с предстоящего, 15-го студийного альбома музыкантов "Future Past", сообщили представители коллектива.
Группа Duran Duran, которой в этом году исполняется 40 лет, работала над песней вместе с продюсером и диджеем Эролом Алканом. Она стала третьей из "Future Past".
"Anniversary"– особенный трек для нас, — цитируют басиста и основателя группы Джона Тейлора. — Он отражает 40-ю годовщину совместного творчества, но мы также хотели, чтобы песня была инклюзивной, а ее посыл – максимально широким. После стольких лет совместной работы, выступлений мы действительно ценим, что означает "быть вместе" и "оставаться вместе".
Музыкант добавил, что создавать "Anniversary" было весело, поскольку он построен вокруг прошлых хитов поп-группы. "Они упоминаются, как пасхалки, которые могут найти фанаты", — подчеркнул Тейлор.
Релиз альбома "Future Past" состоится 22 октября. Помимо сотрудничества с Эролом Алканом, в записи новых песен Duran Duran также приняли участие итальянский композитор Джорджо Мородер, шведская певица Туве Лу, рэперша Ivoran Doll и многие другие.
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