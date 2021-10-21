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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211021/revva-1755394514.html
Александр Ревва перепел хит Modern Talking
Александр Ревва перепел хит Modern Talking - РИА Новости, 21.10.2021
Александр Ревва перепел хит Modern Talking
Cheri, Cheri Lady" — хит 80-х годов немецкого дуэта Modern Talking, и опубликовал на YouTube клип на него. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T06:18
2021-10-21T06:18
культура
modern talking
новости культуры
музыка
александр ревва
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Певец и шоумен Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети кавер на "Cheri, Cheri Lady" — хит 80-х годов немецкого дуэта Modern Talking, и опубликовал на YouTube клип на него. Обновленная песня теперь звучит на русском языке и называется "Летом на фиесте". Слова к ней написал Михаил Гуцериев, а над музыкой поработал один из участников Modern Talking Дитер Болен. В ролике, снятом Сергеем Греем, певец под узнаваемый евродиско мотив и современный бит развлекается где-то в тропиках в компании стройных девушек в пестрых купальниках. В какой-то момент к нему присоединяется и Дитер Болен.И хотя за первые часы с момента релиза клип набрал более миллиона просмотров и почти десять тысяч отметок "нравится", в комментариях многие пользователи написали, что оригинал им нравится больше.
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modern talking, новости культуры, музыка, александр ревва
06:18 21.10.2021
 
Александр Ревва перепел хит Modern Talking

Александр Ревва представил кавер на хит группы Modern Talking "Cheri, Cheri Lady"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Певец и шоумен Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети кавер на "Cheri, Cheri Lady" — хит 80-х годов немецкого дуэта Modern Talking, и опубликовал на YouTube клип на него.
Обновленная песня теперь звучит на русском языке и называется "Летом на фиесте". Слова к ней написал Михаил Гуцериев, а над музыкой поработал один из участников Modern Talking Дитер Болен.
"Друзья! Это свершилось! Мировая премьера! Мы с легендарным Дитером Боленом продлеваем это лето ярким, танцевальным клипом "Летом на фиесте", и представляем вашему вниманию официальный кавер на мировой хит "Cheri, Cheri Lady", — написал Александр Ревва в Instagram.
В ролике, снятом Сергеем Греем, певец под узнаваемый евродиско мотив и современный бит развлекается где-то в тропиках в компании стройных девушек в пестрых купальниках. В какой-то момент к нему присоединяется и Дитер Болен.
И хотя за первые часы с момента релиза клип набрал более миллиона просмотров и почти десять тысяч отметок "нравится", в комментариях многие пользователи написали, что оригинал им нравится больше.
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КультураModern TalkingНовости культурыМузыкаАлександр Ревва
 
 
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