https://ria.ru/20211021/revva-1755394514.html

Александр Ревва перепел хит Modern Talking

Александр Ревва перепел хит Modern Talking - РИА Новости, 21.10.2021

Александр Ревва перепел хит Modern Talking

Cheri, Cheri Lady" — хит 80-х годов немецкого дуэта Modern Talking, и опубликовал на YouTube клип на него. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T06:18

2021-10-21T06:18

2021-10-21T06:18

культура

modern talking

новости культуры

музыка

александр ревва

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Певец и шоумен Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети кавер на "Cheri, Cheri Lady" — хит 80-х годов немецкого дуэта Modern Talking, и опубликовал на YouTube клип на него. Обновленная песня теперь звучит на русском языке и называется "Летом на фиесте". Слова к ней написал Михаил Гуцериев, а над музыкой поработал один из участников Modern Talking Дитер Болен. В ролике, снятом Сергеем Греем, певец под узнаваемый евродиско мотив и современный бит развлекается где-то в тропиках в компании стройных девушек в пестрых купальниках. В какой-то момент к нему присоединяется и Дитер Болен.И хотя за первые часы с момента релиза клип набрал более миллиона просмотров и почти десять тысяч отметок "нравится", в комментариях многие пользователи написали, что оригинал им нравится больше.

https://ria.ru/20211009/bieber-1753693563.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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modern talking, новости культуры, музыка, александр ревва