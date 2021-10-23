https://ria.ru/20211023/messendzhery-1755975111.html

Эксперт разъяснил правила идентификации в мессенджерах в России

Эксперт разъяснил правила идентификации в мессенджерах в России - РИА Новости, 23.10.2021

Эксперт разъяснил правила идентификации в мессенджерах в России

Правила идентификации пользователей мессенджеров в России не меняются с опубликованием в четверг постановления правительства, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T21:03

2021-10-23T21:03

2021-10-23T21:17

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правила идентификации пользователей мессенджеров в России не меняются с опубликованием в четверг постановления правительства, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.Правительство РФ в конце октября 2018 года утвердило правила идентификации интернет-пользователей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями, документ вступил в силу по истечении 180 дней со дня опубликования в начале ноября (то есть с 5 мая 2019 года). Согласно правилам, мессенджер идентифицирует пользователей "путем достоверного установления сведений" об их абонентском номере, для этого должен быть заключен договор с мобильным оператором. Когда пользователь проходит идентификацию, организатор мессенджера направляет оператору запрос о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в базах сведений об пользователе абонентского номера. Оператор обязан предоставить сведения в течение 20 минут с момента получения запроса.Если за это время данные от оператора не поступили, или сведения об абоненте в базах отсутствуют, идентификация считается не пройденной - мессенджер обязан не допускать возможность отправлять в нем сообщения. Если же сведения об абоненте есть, оператор делает запись в базах данных об использовании пользователем номера с указанием названия организатора мессенджера, а также уникального кода идентификации. На официальном портале правовой информации 21 октября было опубликовано новое постановление, вступающее в силу с 1 марта 2022 года (оно будет действовать до 1 марта 2028 года). Документ переутверждает правила идентификации пользователей мессенджеров: постановление 2018 года признается утратившим силу, а вместо него принимаются новые правила, которые за исключением ряда формулировок повторяют прежние.Зыков в разговоре с РИА Новости подтвердил, что опубликованный в пятницу документ повторяет правила 2018 года. "Да, все как было, так и осталось. Есть только незначительные моменты. Общая суть и нормы, которые там прописаны, не поменялись", - сказал собеседник агентства.Эксперт выразил сомнение, что принятые правила будут работать. "Дело в том, что для реализации этого постановления владельцам мессенджеров должен был быть предоставлен доступ к данным операторов связи, чтобы операторы связи передавали данные об абонентах в режиме реального времени практически молниеносно", - указал директор ассоциации."Далее, как только оператор мессенджера видит, что вы зарегистрированы по номеру телефона из России, он смотрит на ваши фамилию и имя: если эти данные будут расходиться с теми, которые указаны у операторов связи, то работа такого пользователя должна быть запрещена. Но было бы глупо полагать, что операторы связи дадут доступ иностранным компаниям к своим абонентам, чтобы реализовать эту систему", - заявил эксперт. Помимо этого, продолжил он, владельцы сервисов могли бы понять, кто из абонентов операторов не является пользователем мессенджера, что дало бы возможность рекламировать сервисы среди таких абонентов."Что касается российских мессенджеров, здесь то же самое: никакая система до сих пор разработана, по нашей информации, не была, операторы связи не предоставили доступ к данным своих абонентов", - добавил Зыков.

https://ria.ru/20211023/messendzher-1755899279.html

https://ria.ru/20211020/telegram-1755488574.html

https://ria.ru/20211019/messendzher-1755297237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, мессенджеры, россия