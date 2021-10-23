Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211023/messendzhery-1755975111.html
Эксперт разъяснил правила идентификации в мессенджерах в России
Эксперт разъяснил правила идентификации в мессенджерах в России - РИА Новости, 23.10.2021
Эксперт разъяснил правила идентификации в мессенджерах в России
Правила идентификации пользователей мессенджеров в России не меняются с опубликованием в четверг постановления правительства, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T21:03
2021-10-23T21:17
общество
технологии
мессенджеры
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/75/1495067568_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_3890f29475e19d76aa0b8737bc143bb6.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правила идентификации пользователей мессенджеров в России не меняются с опубликованием в четверг постановления правительства, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.Правительство РФ в конце октября 2018 года утвердило правила идентификации интернет-пользователей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями, документ вступил в силу по истечении 180 дней со дня опубликования в начале ноября (то есть с 5 мая 2019 года). Согласно правилам, мессенджер идентифицирует пользователей "путем достоверного установления сведений" об их абонентском номере, для этого должен быть заключен договор с мобильным оператором. Когда пользователь проходит идентификацию, организатор мессенджера направляет оператору запрос о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в базах сведений об пользователе абонентского номера. Оператор обязан предоставить сведения в течение 20 минут с момента получения запроса.Если за это время данные от оператора не поступили, или сведения об абоненте в базах отсутствуют, идентификация считается не пройденной - мессенджер обязан не допускать возможность отправлять в нем сообщения. Если же сведения об абоненте есть, оператор делает запись в базах данных об использовании пользователем номера с указанием названия организатора мессенджера, а также уникального кода идентификации. На официальном портале правовой информации 21 октября было опубликовано новое постановление, вступающее в силу с 1 марта 2022 года (оно будет действовать до 1 марта 2028 года). Документ переутверждает правила идентификации пользователей мессенджеров: постановление 2018 года признается утратившим силу, а вместо него принимаются новые правила, которые за исключением ряда формулировок повторяют прежние.Зыков в разговоре с РИА Новости подтвердил, что опубликованный в пятницу документ повторяет правила 2018 года. "Да, все как было, так и осталось. Есть только незначительные моменты. Общая суть и нормы, которые там прописаны, не поменялись", - сказал собеседник агентства.Эксперт выразил сомнение, что принятые правила будут работать. "Дело в том, что для реализации этого постановления владельцам мессенджеров должен был быть предоставлен доступ к данным операторов связи, чтобы операторы связи передавали данные об абонентах в режиме реального времени практически молниеносно", - указал директор ассоциации."Далее, как только оператор мессенджера видит, что вы зарегистрированы по номеру телефона из России, он смотрит на ваши фамилию и имя: если эти данные будут расходиться с теми, которые указаны у операторов связи, то работа такого пользователя должна быть запрещена. Но было бы глупо полагать, что операторы связи дадут доступ иностранным компаниям к своим абонентам, чтобы реализовать эту систему", - заявил эксперт. Помимо этого, продолжил он, владельцы сервисов могли бы понять, кто из абонентов операторов не является пользователем мессенджера, что дало бы возможность рекламировать сервисы среди таких абонентов."Что касается российских мессенджеров, здесь то же самое: никакая система до сих пор разработана, по нашей информации, не была, операторы связи не предоставили доступ к данным своих абонентов", - добавил Зыков.
https://ria.ru/20211023/messendzher-1755899279.html
https://ria.ru/20211020/telegram-1755488574.html
https://ria.ru/20211019/messendzher-1755297237.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/75/1495067568_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_e5323bcbc329421b3c2308fb0b75ab19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, мессенджеры, россия
21:03 23.10.2021 (обновлено: 21:17 23.10.2021)
 
Эксперт разъяснил правила идентификации в мессенджерах в России

Эксперт Зыков: правила идентификации пользователей в мессенджерах не меняются

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфона
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правила идентификации пользователей мессенджеров в России не меняются с опубликованием в четверг постановления правительства, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Правительство РФ в конце октября 2018 года утвердило правила идентификации интернет-пользователей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями, документ вступил в силу по истечении 180 дней со дня опубликования в начале ноября (то есть с 5 мая 2019 года). Согласно правилам, мессенджер идентифицирует пользователей "путем достоверного установления сведений" об их абонентском номере, для этого должен быть заключен договор с мобильным оператором. Когда пользователь проходит идентификацию, организатор мессенджера направляет оператору запрос о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в базах сведений об пользователе абонентского номера. Оператор обязан предоставить сведения в течение 20 минут с момента получения запроса.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
01:15
Специалист объяснил, как полностью удалить переписку в мессенджере
Если за это время данные от оператора не поступили, или сведения об абоненте в базах отсутствуют, идентификация считается не пройденной - мессенджер обязан не допускать возможность отправлять в нем сообщения. Если же сведения об абоненте есть, оператор делает запись в базах данных об использовании пользователем номера с указанием названия организатора мессенджера, а также уникального кода идентификации. На официальном портале правовой информации 21 октября было опубликовано новое постановление, вступающее в силу с 1 марта 2022 года (оно будет действовать до 1 марта 2028 года). Документ переутверждает правила идентификации пользователей мессенджеров: постановление 2018 года признается утратившим силу, а вместо него принимаются новые правила, которые за исключением ряда формулировок повторяют прежние.
Зыков в разговоре с РИА Новости подтвердил, что опубликованный в пятницу документ повторяет правила 2018 года. "Да, все как было, так и осталось. Есть только незначительные моменты. Общая суть и нормы, которые там прописаны, не поменялись", - сказал собеседник агентства.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 21:44
Лидер британской оппозиции призвал ввести санкции против Telegram
Эксперт выразил сомнение, что принятые правила будут работать. "Дело в том, что для реализации этого постановления владельцам мессенджеров должен был быть предоставлен доступ к данным операторов связи, чтобы операторы связи передавали данные об абонентах в режиме реального времени практически молниеносно", - указал директор ассоциации.
"Далее, как только оператор мессенджера видит, что вы зарегистрированы по номеру телефона из России, он смотрит на ваши фамилию и имя: если эти данные будут расходиться с теми, которые указаны у операторов связи, то работа такого пользователя должна быть запрещена. Но было бы глупо полагать, что операторы связи дадут доступ иностранным компаниям к своим абонентам, чтобы реализовать эту систему", - заявил эксперт. Помимо этого, продолжил он, владельцы сервисов могли бы понять, кто из абонентов операторов не является пользователем мессенджера, что дало бы возможность рекламировать сервисы среди таких абонентов.
"Что касается российских мессенджеров, здесь то же самое: никакая система до сих пор разработана, по нашей информации, не была, операторы связи не предоставили доступ к данным своих абонентов", - добавил Зыков.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 22:19
Названы самые безопасные мессенджеры
 
ОбществоТехнологииМессенджерыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС
04:13При столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человек
03:15Эксперт рассказала о повышении пенсий в ноябре
02:43Госдеп оценил намерение Турции выслать американского посла
02:42В ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственника
02:27На Украине задумались об апокалипсисе после слов Путина
02:15Водителям напомнили об опасностях на осенних дорогах
02:15Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период
02:02"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризис
01:19Историографы рассказали о легендарной партизанке Надежде Троян
01:15Эксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-free
01:11Госдеп США объявил россиян "бездомной национальностью"
00:33Рейтинг Байдена рекордно упал
23:46Федор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона на шоу Bellator в Москве
23:39В Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в Турции
23:11Саратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"
22:52Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьме
22:40МИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран
22:05Хинштейн опроверг сообщения об изменении правил доступа к мессенджерам
21:46Основатель "Агаты Кристи" объяснил резкое высказывание о "Ельцин Центре"
Лента новостейМолния
Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕСПри столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человекЭксперт рассказала о повышении пенсий в ноябреГосдеп оценил намерение Турции выслать американского послаВ ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственникаНа Украине задумались об апокалипсисе после слов ПутинаВодителям напомнили об опасностях на осенних дорогахНазваны особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризисИсториографы рассказали о легендарной партизанке Надежде ТроянЭксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-freeГосдеп США объявил россиян "бездомной национальностью"Рейтинг Байдена рекордно упалФедор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона на шоу Bellator в МосквеВ Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в ТурцииСаратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьмеМИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти странХинштейн опроверг сообщения об изменении правил доступа к мессенджерамОснователь "Агаты Кристи" объяснил резкое высказывание о "Ельцин Центре"