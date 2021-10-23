https://ria.ru/20211023/gapontsev-1755961331.html

В США умер российский миллиардер

В США умер российский миллиардер Гапонцев - РИА Новости, 23.10.2021

В США умер российский миллиардер

Российский бизнесмен и ученый Валентин Гапонцев умер в США, сообщил Forbes со ссылкой на сына миллиардера Дениса Гапонцева. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T17:59

2021-10-23T17:59

2021-10-23T18:20

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forbes

ipg photonics

валентин гапонцев

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский бизнесмен и ученый Валентин Гапонцев умер в США, сообщил Forbes со ссылкой на сына миллиардера Дениса Гапонцева.Предварительной причиной смерти стала продолжительная болезнь, также отмечается, что на протяжении нескольких лет предприниматель боролся с онкологическим заболеванием.Гапонцеву было 82 года.Бизнесмен был основателем одного из крупнейших в мире производителей промышленных лазеров IPG Photonics. В 2020 году Гапонцев вошел в список Forbes как один из предпринимателей, увеличивших состояние во время пандемии коронавируса самыми быстрыми темпами.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, forbes, ipg photonics, валентин гапонцев