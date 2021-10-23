https://ria.ru/20211023/gapontsev-1755961331.html
В США умер российский миллиардер
В США умер российский миллиардер Гапонцев - РИА Новости, 23.10.2021
В США умер российский миллиардер
Российский бизнесмен и ученый Валентин Гапонцев умер в США, сообщил Forbes со ссылкой на сына миллиардера Дениса Гапонцева. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T17:59
2021-10-23T17:59
2021-10-23T18:20
в мире
сша
forbes
ipg photonics
валентин гапонцев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский бизнесмен и ученый Валентин Гапонцев умер в США, сообщил Forbes со ссылкой на сына миллиардера Дениса Гапонцева.Предварительной причиной смерти стала продолжительная болезнь, также отмечается, что на протяжении нескольких лет предприниматель боролся с онкологическим заболеванием.Гапонцеву было 82 года.Бизнесмен был основателем одного из крупнейших в мире производителей промышленных лазеров IPG Photonics. В 2020 году Гапонцев вошел в список Forbes как один из предпринимателей, увеличивших состояние во время пандемии коронавируса самыми быстрыми темпами.
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в мире, сша, forbes, ipg photonics, валентин гапонцев
17:59 23.10.2021 (обновлено: 18:20 23.10.2021)
В США умер российский миллиардер Гапонцев
Российский физик и миллиардер Гапонцев умер в США на 83-м году жизни