https://ria.ru/20211023/dtp-1755946942.html

ЗабЖД поможет семье помощника машиниста, погибшего при ДТП в Приамурье

ЗабЖД поможет семье помощника машиниста, погибшего при ДТП в Приамурье - РИА Новости, 23.10.2021

ЗабЖД поможет семье помощника машиниста, погибшего при ДТП в Приамурье

Семье помощника машиниста, погибшего в результате столкновения грузовика и грузового поезда на станции Ледяная Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в Приамурье РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T15:30

2021-10-23T15:30

2021-10-23T15:30

происшествия

амурская область

ржд

авто

забайкальская железная дорога

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Семье помощника машиниста, погибшего в результате столкновения грузовика и грузового поезда на станции Ледяная Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в Приамурье будет оказана помощь, сообщает ЗабЖД.Как сообщала пресс-служба ЗабЖД, в субботу водитель грузового автомобиля, несмотря на предупреждающие сигналы светофора, выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошёл сход локомотива и 14 вагонов грузового поезда, погиб водитель автомобиля и помощник машиниста.После происшествие открыто движение по одному железнодорожному пути. Пассажирские поезда, задержанные по причине происшествия, отправлены по маршрутам следования. Восстановительные работы продолжаются. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" и на Забайкальской железной дороге работают оперативные штабы.

https://ria.ru/20211023/dtp-1755898729.html

амурская область

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происшествия, амурская область, ржд, авто, забайкальская железная дорога