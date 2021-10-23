ЗабЖД поможет семье помощника машиниста, погибшего при ДТП в Приамурье
ЗабЖД поможет семье помощника машиниста, погибшего при ДТП на станции Ледяная в Приамурье
© Фото пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратурыМесто аварии с участием локомотива и грузовика на переезде в Амурской области
© Фото пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Семье помощника машиниста, погибшего в результате столкновения грузовика и грузового поезда на станции Ледяная Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в Приамурье будет оказана помощь, сообщает ЗабЖД.
Как сообщала пресс-служба ЗабЖД, в субботу водитель грузового автомобиля, несмотря на предупреждающие сигналы светофора, выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошёл сход локомотива и 14 вагонов грузового поезда, погиб водитель автомобиля и помощник машиниста.
"Семье помощника машиниста Евгения Родионова, погибшего в ДТП на переезде в Амурской области, компанией будет оказана всесторонняя помощь, связанная с решением жилищных вопросов, обеспечением социально-бытовых условий, а также с воспитанием и дальнейшим образованием несовершеннолетнего ребенка … Машинист-инструктор и машинист были доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время одного из них прооперировали, второго готовят к операции. Состояние здоровья пострадавших находится под особым контролем руководства компании ОАО "РЖД", - сообщает Забайкальская железная дорога.
После происшествие открыто движение по одному железнодорожному пути. Пассажирские поезда, задержанные по причине происшествия, отправлены по маршрутам следования. Восстановительные работы продолжаются. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" и на Забайкальской железной дороге работают оперативные штабы.