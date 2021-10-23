https://ria.ru/20211023/donbass-1755971191.html

Донбасс оказался на пороге новой войны

Экс-премьер ДНР предрек неизбежную войну в Донбассе - РИА Новости, 23.10.2021

Донбасс оказался на пороге новой войны

Вариантов невоенного решения конфликта в Донбассе из-за действий Киева становится все меньше, заявил в беседе с Ura.ru бывший премьер ДНР и депутат Госдумы... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T19:58

2021-10-23T19:58

2021-10-23T20:02

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вариантов невоенного решения конфликта в Донбассе из-за действий Киева становится все меньше, заявил в беседе с Ura.ru бывший премьер ДНР и депутат Госдумы Александр Бородай."Нам этот путь навязывают. <…> Мотивы у нашего противника начать войну есть. В любой момент может начаться", — сказал он.По его словам, украинские власти не демонстрируют готовности к мирному урегулированию в Донбассе.Ситуация в регионе обострилась в 2014 году, когда Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Урегулирование противостояния обсуждают в том числе в ходе встреч контактной группы, которая предпринимает попытки деэскалации конфликта, однако даже после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211021/kotel-1755608282.html

https://ria.ru/20211020/slovar-1755371373.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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