https://ria.ru/20211023/donbass-1755971191.html
Донбасс оказался на пороге новой войны
Экс-премьер ДНР предрек неизбежную войну в Донбассе - РИА Новости, 23.10.2021
Донбасс оказался на пороге новой войны
Вариантов невоенного решения конфликта в Донбассе из-за действий Киева становится все меньше, заявил в беседе с Ura.ru бывший премьер ДНР и депутат Госдумы... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T19:58
2021-10-23T19:58
2021-10-23T20:02
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вариантов невоенного решения конфликта в Донбассе из-за действий Киева становится все меньше, заявил в беседе с Ura.ru бывший премьер ДНР и депутат Госдумы Александр Бородай."Нам этот путь навязывают. <…> Мотивы у нашего противника начать войну есть. В любой момент может начаться", — сказал он.По его словам, украинские власти не демонстрируют готовности к мирному урегулированию в Донбассе.Ситуация в регионе обострилась в 2014 году, когда Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Урегулирование противостояния обсуждают в том числе в ходе встреч контактной группы, которая предпринимает попытки деэскалации конфликта, однако даже после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211021/kotel-1755608282.html
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в мире, украина, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр бородай, донбасс, днр, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
19:58 23.10.2021 (обновлено: 20:02 23.10.2021)
Экс-премьер ДНР предрек неизбежную войну в Донбассе
Экс-премьер ДНР Бородай: война в Донбассе может начаться в любой момент