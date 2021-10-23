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Вскрылись шокирующие подробности убийства оператора Алеком Болдуином
СМИ: женщина, готовившая для Болдуина оружие, была новичком в профессии - РИА Новости, 23.10.2021
Вскрылись шокирующие подробности убийства оператора Алеком Болдуином
Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок вестерна с Алеком Болдуином, только недавно приступила к этой работе. Об этом пишет TMZ. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T13:28
2021-10-23T13:28
2021-10-23T13:28
происшествия
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок вестерна с Алеком Болдуином, только недавно приступила к этой работе. Об этом пишет TMZ.Месяц назад женщина приняла участие в одном из подкастов, где рассказала о своем первом опыте на съемочной площадке картины "Старый путь" с Николасом Кейджем.Отмечается, что ее отец Телл Рид широко известен в Голливуде в качестве оружейника на съемках фильмов "Джанго освобожденный" и "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.Инцидент произошел на съемках картины "Ржавчина" с актером Алеком Болдуином в главной роли. Он выстрелил из пистолета, в котором вместо холостых оказались боевые патроны. Ранения получили оператор Галина Хатчинс, которая позже умерла, и режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза. Обвинений против актера пока не выдвинули. Власти выдали ордер на обыск собственности, на территории которой проходили съемки фильма.
https://ria.ru/20211023/bolduin-1755911958.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
СМИ: женщина, готовившая для Болдуина оружие, была новичком в профессии
TMZ: женщина, готовившая для Болдуина оружие, была новичком в профессии