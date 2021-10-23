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https://ria.ru/20211023/bolduin-1755936882.html
Вскрылись шокирующие подробности убийства оператора Алеком Болдуином
СМИ: женщина, готовившая для Болдуина оружие, была новичком в профессии - РИА Новости, 23.10.2021
Вскрылись шокирующие подробности убийства оператора Алеком Болдуином
Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок вестерна с Алеком Болдуином, только недавно приступила к этой работе. Об этом пишет TMZ. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T13:28
2021-10-23T13:28
происшествия
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок вестерна с Алеком Болдуином, только недавно приступила к этой работе. Об этом пишет TMZ.Месяц назад женщина приняла участие в одном из подкастов, где рассказала о своем первом опыте на съемочной площадке картины "Старый путь" с Николасом Кейджем.Отмечается, что ее отец Телл Рид широко известен в Голливуде в качестве оружейника на съемках фильмов "Джанго освобожденный" и "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.Инцидент произошел на съемках картины "Ржавчина" с актером Алеком Болдуином в главной роли. Он выстрелил из пистолета, в котором вместо холостых оказались боевые патроны. Ранения получили оператор Галина Хатчинс, которая позже умерла, и режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза. Обвинений против актера пока не выдвинули. Власти выдали ордер на обыск собственности, на территории которой проходили съемки фильма.
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сша
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РИА Новости
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происшествия, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
13:28 23.10.2021
 
СМИ: женщина, готовившая для Болдуина оружие, была новичком в профессии

TMZ: женщина, готовившая для Болдуина оружие, была новичком в профессии

© AP Photo / Andres LeightonСотрудники охраны у входа на ранчо Bonanza Creek, где проходили съемки фильма "Ржавчина"
Сотрудники охраны у входа на ранчо Bonanza Creek, где проходили съемки фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© AP Photo / Andres Leighton
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок вестерна с Алеком Болдуином, только недавно приступила к этой работе. Об этом пишет TMZ.
Месяц назад женщина приняла участие в одном из подкастов, где рассказала о своем первом опыте на съемочной площадке картины "Старый путь" с Николасом Кейджем.
Отмечается, что ее отец Телл Рид широко известен в Голливуде в качестве оружейника на съемках фильмов "Джанго освобожденный" и "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.
Инцидент произошел на съемках картины "Ржавчина" с актером Алеком Болдуином в главной роли. Он выстрелил из пистолета, в котором вместо холостых оказались боевые патроны. Ранения получили оператор Галина Хатчинс, которая позже умерла, и режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза. Обвинений против актера пока не выдвинули. Власти выдали ордер на обыск собственности, на территории которой проходили съемки фильма.
Кинооператор Галина Хатчинс - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
09:03
Родители убитой Болдуином оператора потребовали найти виновных
 
ПроисшествияСШААлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Убийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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