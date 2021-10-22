Евросоюз отказался финансировать строительство заборов на границах
Урсула фон дер Ляйен: ЕС не будет финансировать строительство заборов на внешних границах
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите обсудили вопрос о строительстве заграждений на внешних границах союза, но сошлись во мнении, что строительство стен и заграждений не должно финансироваться из общего бюджета, сообщила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В настоящее время в связи с наплывом нелегальных мигрантов в страны Балтии и Польшу через границу с Белоруссией эти государства активно ведут строительство заграждений на внешних европейских границах, инициированы дискуссии о финансировании этих заграждений из средств Евросоюза.
16 октября, 15:31В Польше решили построить забор "для защиты от Путина"
"Действительно состоялась дискуссия по этой теме. Как вы знаете, есть финансирование по линии бюджета ЕС, это финансирование распространяется не только на оборудование, в том числе электронную технику, частично на персонал, но и на инфраструктуру. Речь шла о так называемой физической инфраструктуре. Мы, как в Еврокомиссии, так и в Европарламенте, согласны с тем, что строительство заборов или заслонов с колючей проволокой не должно финансироваться из бюджета ЕС", - сказала Фон дер Ляйен.
В настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. Как пояснил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, на границе с Белоруссией будет построен постоянный забор, оснащенный системой мониторинга и обнаружения движения. По предварительным данным, реализация проекта обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов).
В конце сентября министерство внутренних дел Латвии подписало новый договор о строительстве временного забора на границе с Белоруссией за 2,4 миллиона евро. Позже планируют установить постоянный забор.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Ранее заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил РИА Новости, что предпринимаемые сопредельными странами ЕС меры против нелегальных мигрантов, в частности, строительство забора на границе, не решат проблему и скорее направлены на СМИ, чем на реальное повышение эффективности охраны границы.