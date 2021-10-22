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Евросоюз отказался финансировать строительство заборов на границах
Евросоюз отказался финансировать строительство заборов на границах - РИА Новости, 22.10.2021
Евросоюз отказался финансировать строительство заборов на границах
Лидеры ЕС на саммите обсудили вопрос о строительстве заграждений на внешних границах союза, но сошлись во мнении, что строительство стен и заграждений не должно РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T19:04
2021-10-22T19:04
в мире
европа
белоруссия
польша
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
мигранты
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите обсудили вопрос о строительстве заграждений на внешних границах союза, но сошлись во мнении, что строительство стен и заграждений не должно финансироваться из общего бюджета, сообщила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.В настоящее время в связи с наплывом нелегальных мигрантов в страны Балтии и Польшу через границу с Белоруссией эти государства активно ведут строительство заграждений на внешних европейских границах, инициированы дискуссии о финансировании этих заграждений из средств Евросоюза."Действительно состоялась дискуссия по этой теме. Как вы знаете, есть финансирование по линии бюджета ЕС, это финансирование распространяется не только на оборудование, в том числе электронную технику, частично на персонал, но и на инфраструктуру. Речь шла о так называемой физической инфраструктуре. Мы, как в Еврокомиссии, так и в Европарламенте, согласны с тем, что строительство заборов или заслонов с колючей проволокой не должно финансироваться из бюджета ЕС", - сказала Фон дер Ляйен.В настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. Как пояснил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, на границе с Белоруссией будет построен постоянный забор, оснащенный системой мониторинга и обнаружения движения. По предварительным данным, реализация проекта обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов).В конце сентября министерство внутренних дел Латвии подписало новый договор о строительстве временного забора на границе с Белоруссией за 2,4 миллиона евро. Позже планируют установить постоянный забор.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Ранее заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил РИА Новости, что предпринимаемые сопредельными странами ЕС меры против нелегальных мигрантов, в частности, строительство забора на границе, не решат проблему и скорее направлены на СМИ, чем на реальное повышение эффективности охраны границы.
https://ria.ru/20211016/zabor-1754861270.html
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в мире, европа, белоруссия, польша, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, мигранты
19:04 22.10.2021
 
Евросоюз отказался финансировать строительство заборов на границах

Урсула фон дер Ляйен: ЕС не будет финансировать строительство заборов на внешних границах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите обсудили вопрос о строительстве заграждений на внешних границах союза, но сошлись во мнении, что строительство стен и заграждений не должно финансироваться из общего бюджета, сообщила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В настоящее время в связи с наплывом нелегальных мигрантов в страны Балтии и Польшу через границу с Белоруссией эти государства активно ведут строительство заграждений на внешних европейских границах, инициированы дискуссии о финансировании этих заграждений из средств Евросоюза.
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"Действительно состоялась дискуссия по этой теме. Как вы знаете, есть финансирование по линии бюджета ЕС, это финансирование распространяется не только на оборудование, в том числе электронную технику, частично на персонал, но и на инфраструктуру. Речь шла о так называемой физической инфраструктуре. Мы, как в Еврокомиссии, так и в Европарламенте, согласны с тем, что строительство заборов или заслонов с колючей проволокой не должно финансироваться из бюджета ЕС", - сказала Фон дер Ляйен.
В настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. Как пояснил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, на границе с Белоруссией будет построен постоянный забор, оснащенный системой мониторинга и обнаружения движения. По предварительным данным, реализация проекта обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов).
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В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Ранее заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил РИА Новости, что предпринимаемые сопредельными странами ЕС меры против нелегальных мигрантов, в частности, строительство забора на границе, не решат проблему и скорее направлены на СМИ, чем на реальное повышение эффективности охраны границы.
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