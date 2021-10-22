https://ria.ru/20211022/zabory-1755865857.html

Евросоюз отказался финансировать строительство заборов на границах

Евросоюз отказался финансировать строительство заборов на границах - РИА Новости, 22.10.2021

Евросоюз отказался финансировать строительство заборов на границах

Лидеры ЕС на саммите обсудили вопрос о строительстве заграждений на внешних границах союза, но сошлись во мнении, что строительство стен и заграждений не должно РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T19:04

2021-10-22T19:04

2021-10-22T19:04

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мигранты

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите обсудили вопрос о строительстве заграждений на внешних границах союза, но сошлись во мнении, что строительство стен и заграждений не должно финансироваться из общего бюджета, сообщила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.В настоящее время в связи с наплывом нелегальных мигрантов в страны Балтии и Польшу через границу с Белоруссией эти государства активно ведут строительство заграждений на внешних европейских границах, инициированы дискуссии о финансировании этих заграждений из средств Евросоюза."Действительно состоялась дискуссия по этой теме. Как вы знаете, есть финансирование по линии бюджета ЕС, это финансирование распространяется не только на оборудование, в том числе электронную технику, частично на персонал, но и на инфраструктуру. Речь шла о так называемой физической инфраструктуре. Мы, как в Еврокомиссии, так и в Европарламенте, согласны с тем, что строительство заборов или заслонов с колючей проволокой не должно финансироваться из бюджета ЕС", - сказала Фон дер Ляйен.В настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. Как пояснил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, на границе с Белоруссией будет построен постоянный забор, оснащенный системой мониторинга и обнаружения движения. По предварительным данным, реализация проекта обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов).В конце сентября министерство внутренних дел Латвии подписало новый договор о строительстве временного забора на границе с Белоруссией за 2,4 миллиона евро. Позже планируют установить постоянный забор.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Ранее заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил РИА Новости, что предпринимаемые сопредельными странами ЕС меры против нелегальных мигрантов, в частности, строительство забора на границе, не решат проблему и скорее направлены на СМИ, чем на реальное повышение эффективности охраны границы.

https://ria.ru/20211016/zabor-1754861270.html

https://ria.ru/20211022/migranty-1755838499.html

https://ria.ru/20211022/migranty-1755755378.html

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в мире, европа, белоруссия, польша, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, мигранты