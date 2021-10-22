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Правительство утвердило правила выплаты ветеранам-блокадникам

Правительство утвердило правила выплаты ветеранам-блокадникам - РИА Новости, 22.10.2021

Правительство утвердило правила выплаты ветеранам-блокадникам

Правительство России утвердило правила единовременной выплаты ветеранам-блокадникам, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T22:17

2021-10-22T22:17

2021-10-22T22:17

общество

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило правила единовременной выплаты ветеранам-блокадникам, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации."Утвердить прилагаемые Правила осуществления единовременной выплаты гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни", - говорится в документе.Ранее правительство России сообщило, что направит почти 4 миллиарда рублей на поддержку ветеранов-блокадников, средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей. Всего такую поддержку получат более 75 тысяч человек.

https://ria.ru/20211015/kompensatsiya-1754716551.html

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2021

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общество, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия