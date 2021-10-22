https://ria.ru/20211022/voyna-1755720562.html
Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем - РИА Новости, 22.10.2021
Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
Президент США Джо Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем, но Вашингтон не отступит от своих позиций. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T04:43
2021-10-22T04:43
2021-10-22T04:43
в мире
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китай
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем, но Вашингтон не отступит от своих позиций."Я разговаривал с Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: "Байден хочет новую начать холодную войну с Китаем". Я не хочу холодной войны с Китаем", - сказал Байден в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.При этом он подчеркнул, что США не отступят от своих позиций и не изменят каких-либо своих взглядов.
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем, но США не отступят от своих позиций