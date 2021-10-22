https://ria.ru/20211022/voyna-1755720562.html

Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем

Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем - РИА Новости, 22.10.2021

Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем

Президент США Джо Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем, но Вашингтон не отступит от своих позиций. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T04:43

2021-10-22T04:43

2021-10-22T04:43

в мире

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем, но Вашингтон не отступит от своих позиций."Я разговаривал с Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: "Байден хочет новую начать холодную войну с Китаем". Я не хочу холодной войны с Китаем", - сказал Байден в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.При этом он подчеркнул, что США не отступят от своих позиций и не изменят каких-либо своих взглядов.

https://ria.ru/20211022/mosch-1755720166.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин