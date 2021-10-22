https://ria.ru/20211022/uscherb-1755840623.html

Красноярский бизнесмен Быков возместил ущерб по делу о неуплате налогов

Красноярский бизнесмен Быков возместил ущерб по делу о неуплате налогов - РИА Новости, 22.10.2021

Красноярский бизнесмен Быков возместил ущерб по делу о неуплате налогов

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков возместил более 75 миллионов рублей ущерба по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:17

2021-10-22T17:17

2021-10-22T17:17

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский алюминиевый завод

анатолий быков

задержание анатолия быкова

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Красноярский бизнесмен Анатолий Быков возместил более 75 миллионов рублей ущерба по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщается на сайте СК РФ."В рамках расследования уголовного дела в отношении Анатолия Быкова об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) приняты меры к полному возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе РФ... Быковым погашены задолженности по налогам (более 60 миллионов рублей), пеням и штрафу (свыше 15 миллионов рублей) в общей сумме более 75 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ущерб, причиненный преступлением, погашен в полном размере.По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Быковым, как физлицом, были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Согласно условиям документов, компании уступили Быкову права требования долга к трем организациям в Красноярске.Отмечается, что с января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Быковым на сумму более 467 миллионов рублей. Как отметили в СК, с полученных доходов обвиняемый не уплатил НДФЛ в сумме более 60 миллионов рублей.Свердловский районный суд Красноярска 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1990-х. Защита обжаловала приговор.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.

https://ria.ru/20200507/1571102068.html

красноярский край

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