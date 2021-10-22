Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/uscherb-1755840623.html
Красноярский бизнесмен Быков возместил ущерб по делу о неуплате налогов
Красноярский бизнесмен Быков возместил ущерб по делу о неуплате налогов - РИА Новости, 22.10.2021
Красноярский бизнесмен Быков возместил ущерб по делу о неуплате налогов
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков возместил более 75 миллионов рублей ущерба по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:17
2021-10-22T17:17
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский алюминиевый завод
анатолий быков
задержание анатолия быкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729447028_0:0:2342:1318_1920x0_80_0_0_4145654985e9624681a0851e31ae40ca.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Красноярский бизнесмен Анатолий Быков возместил более 75 миллионов рублей ущерба по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщается на сайте СК РФ."В рамках расследования уголовного дела в отношении Анатолия Быкова об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) приняты меры к полному возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе РФ... Быковым погашены задолженности по налогам (более 60 миллионов рублей), пеням и штрафу (свыше 15 миллионов рублей) в общей сумме более 75 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ущерб, причиненный преступлением, погашен в полном размере.По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Быковым, как физлицом, были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Согласно условиям документов, компании уступили Быкову права требования долга к трем организациям в Красноярске.Отмечается, что с января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Быковым на сумму более 467 миллионов рублей. Как отметили в СК, с полученных доходов обвиняемый не уплатил НДФЛ в сумме более 60 миллионов рублей.Свердловский районный суд Красноярска 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1990-х. Защита обжаловала приговор.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.
https://ria.ru/20200507/1571102068.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729447028_177:0:2258:1561_1920x0_80_0_0_fb0c29f1d7ae0e161990e9f75dc21112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), красноярский алюминиевый завод, анатолий быков, задержание анатолия быкова
17:17 22.10.2021
 
Красноярский бизнесмен Быков возместил ущерб по делу о неуплате налогов

Бизнесмен Быков возместил 75 миллионов рублей ущерба по делу о неуплате налогов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске
Бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Красноярский бизнесмен Анатолий Быков возместил более 75 миллионов рублей ущерба по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщается на сайте СК РФ.
"В рамках расследования уголовного дела в отношении Анатолия Быкова об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) приняты меры к полному возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе РФ... Быковым погашены задолженности по налогам (более 60 миллионов рублей), пеням и штрафу (свыше 15 миллионов рублей) в общей сумме более 75 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ущерб, причиненный преступлением, погашен в полном размере.
По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Быковым, как физлицом, были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Согласно условиям документов, компании уступили Быкову права требования долга к трем организациям в Красноярске.
Отмечается, что с января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Быковым на сумму более 467 миллионов рублей. Как отметили в СК, с полученных доходов обвиняемый не уплатил НДФЛ в сумме более 60 миллионов рублей.
Свердловский районный суд Красноярска 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1990-х. Защита обжаловала приговор.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.
Предприниматель Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
7 мая 2020, 15:42
Депутат из 90-х: в чем замешан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
 
ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский алюминиевый заводАнатолий БыковЗадержание Анатолия Быкова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале