https://ria.ru/20211022/ugrozy-1755829466.html

Немцы заговорили о нападении нового Гитлера на Россию

Немцы отреагировали на угрозы Берлина в адрес Москвы - РИА Новости, 22.10.2021

Немцы заговорили о нападении нового Гитлера на Россию

Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали слова главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:34

2021-10-22T16:34

2021-10-22T16:34

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали слова главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие.Ранее министр заявила, что Москва якобы несет угрозу для партнеров НАТО в странах Балтии, а также в Черном море."Западная Европа три раза пыталась поживиться за счет российской территории — и три раза возвращалась из России с кровавым носом", — напомнил один из пользователей Сети."Мы хотим покусать руку, которая качает в нашу сторону природный газ. Ну да, зимой ведь можно и ветром утеплиться", — возмутился читатель."Русских это, думаю, немало позабавит", — добавили в комментариях."Нам нужно еще больше поигрываний мускулами и танцев с саблями. А ведь раньше именно немцы как-то отличались ответственным подходом к формированию отношений с Россией", — задумался пользователь."Мало своего позора в Афганистане, что она еще и России войну объявить хочет?" — написал читатель.Министр в своем заявлении также обвиняла Россию в систематическом нарушении воздушного пространства ряда стран, а также возмутилась из-за якобы организованных Москвой кибератак.Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не несет угрозы для других государств. Также отмечалось, что все действия российских самолетов соответствуют нормам международного права. При этом, в Москве выражали обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО близ российских границ, где альянс регулярно проводит учения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211022/uyazvimost-1755821436.html

https://ria.ru/20211021/razvodevropa-1755541724.html

https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html

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в мире, безопасность, москва, нато, минобороны германии, аннегрет крамп-карренбауэр, россия