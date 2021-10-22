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Немцы заговорили о нападении нового Гитлера на Россию
Немцы отреагировали на угрозы Берлина в адрес Москвы - РИА Новости, 22.10.2021
Немцы заговорили о нападении нового Гитлера на Россию
Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали слова главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:34
2021-10-22T16:34
2021-10-22T16:34
в мире
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минобороны германии
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россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали слова главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие.Ранее министр заявила, что Москва якобы несет угрозу для партнеров НАТО в странах Балтии, а также в Черном море."Западная Европа три раза пыталась поживиться за счет российской территории — и три раза возвращалась из России с кровавым носом", — напомнил один из пользователей Сети."Мы хотим покусать руку, которая качает в нашу сторону природный газ. Ну да, зимой ведь можно и ветром утеплиться", — возмутился читатель."Русских это, думаю, немало позабавит", — добавили в комментариях."Нам нужно еще больше поигрываний мускулами и танцев с саблями. А ведь раньше именно немцы как-то отличались ответственным подходом к формированию отношений с Россией", — задумался пользователь."Мало своего позора в Афганистане, что она еще и России войну объявить хочет?" — написал читатель.Министр в своем заявлении также обвиняла Россию в систематическом нарушении воздушного пространства ряда стран, а также возмутилась из-за якобы организованных Москвой кибератак.Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не несет угрозы для других государств. Также отмечалось, что все действия российских самолетов соответствуют нормам международного права. При этом, в Москве выражали обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО близ российских границ, где альянс регулярно проводит учения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, безопасность, москва, нато, минобороны германии, аннегрет крамп-карренбауэр, россия
Немцы отреагировали на угрозы Берлина в адрес Москвы
Читатели Die Zeit назвали угрозы главы Минобороны Крамп-Карренбауэр в адрес России позором
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Zeit
раскритиковали слова главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
о необходимости продемонстрировать России
готовность применить оружие.
Ранее министр заявила
, что Москва якобы несет угрозу для партнеров НАТО в странах Балтии
, а также в Черном море
.
"Западная Европа три раза пыталась поживиться за счет российской территории — и три раза возвращалась из России с кровавым носом", — напомнил один из пользователей Сети.
"Мы хотим покусать руку, которая качает в нашу сторону природный газ. Ну да, зимой ведь можно и ветром утеплиться", — возмутился читатель.
"Русских это, думаю, немало позабавит", — добавили в комментариях.
"Нам нужно еще больше поигрываний мускулами и танцев с саблями. А ведь раньше именно немцы как-то отличались ответственным подходом к формированию отношений с Россией", — задумался пользователь.
"Мало своего позора в Афганистане, что она еще и России войну объявить хочет?" — написал читатель.
Министр в своем заявлении также обвиняла Россию в систематическом нарушении воздушного пространства ряда стран, а также возмутилась из-за якобы организованных Москвой кибератак.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не несет угрозы для других государств. Также отмечалось, что все действия российских самолетов соответствуют нормам международного права. При этом, в Москве выражали обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО
близ российских границ, где альянс регулярно проводит учения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>