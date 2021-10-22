https://ria.ru/20211022/ugroza-1755730895.html

Германия отвернулась от России

Германия призвала НАТО начать угрожать России - РИА Новости, 22.10.2021

Германия отвернулась от России

Блок НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости, заявила в эфире радио Deutschlandfunk министр обороны Германии... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:07

2021-10-22T09:07

2021-10-22T12:31

безопасность

германия

нато

минобороны германии

россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Блок НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости, заявила в эфире радио Deutschlandfunk министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.Министр утверждает, что Москва якобы систематически нарушает воздушное пространство этих государств, поэтому следует уделить особое внимание его защите. Кроме того, она обвинила Россию в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.Россия неоднократно заявляла, что у нее нет агрессивных планов в отношении каких-либо стран. Все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств.При этом у границ России наблюдается беспрецедентная активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией.

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/nato-1755661458.html

германия

россия

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безопасность, германия, нато, минобороны германии, россия