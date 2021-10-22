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Германия отвернулась от России
Германия призвала НАТО начать угрожать России - РИА Новости, 22.10.2021
Германия отвернулась от России
Блок НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости, заявила в эфире радио Deutschlandfunk министр обороны Германии... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:07
2021-10-22T12:31
безопасность
германия
нато
минобороны германии
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Блок НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости, заявила в эфире радио Deutschlandfunk министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.Министр утверждает, что Москва якобы систематически нарушает воздушное пространство этих государств, поэтому следует уделить особое внимание его защите. Кроме того, она обвинила Россию в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.Россия неоднократно заявляла, что у нее нет агрессивных планов в отношении каких-либо стран. Все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств.При этом у границ России наблюдается беспрецедентная активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией.
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безопасность, германия, нато, минобороны германии, россия
09:07 22.10.2021 (обновлено: 12:31 22.10.2021)
 
Германия призвала НАТО начать угрожать России

Глава Минобороны Германии Крамп-Карренбауэр: НАТО может применить оружие против России

© AP Photo / dpa/Kay Nietfeld Аннегрет Крамп-Карренбауэр
 Аннегрет Крамп-Карренбауэр - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / dpa/Kay Nietfeld
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Блок НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости, заявила в эфире радио Deutschlandfunk министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море", — подчеркнула она.
Министр утверждает, что Москва якобы систематически нарушает воздушное пространство этих государств, поэтому следует уделить особое внимание его защите. Кроме того, она обвинила Россию в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.
Россия неоднократно заявляла, что у нее нет агрессивных планов в отношении каких-либо стран. Все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств.
При этом у границ России наблюдается беспрецедентная активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 18:45Сказано в эфире
"Ситуация небезопасна". Политолог об отношениях России и НАТО
 
БезопасностьГерманияНАТОМинобороны ГерманииРоссия
 
 
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