https://ria.ru/20211022/ubiystvo-1755759630.html
В Ленинградской области раскрыли убийство девочки, совершенное в 2008 году
В Ленинградской области раскрыли убийство девочки, совершенное в 2008 году - РИА Новости, 22.10.2021
В Ленинградской области раскрыли убийство девочки, совершенное в 2008 году
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство 11-летней девочки, совершенное в 2008 году в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:43
2021-10-22T11:43
2021-10-22T11:43
происшествия
кингисепп
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство 11-летней девочки, совершенное в 2008 году в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.В июле 2008 года в полицию города Кингисепп поступило сообщение о пропаже девочки 1997 года рождения. В августе в парке Романовка нашли ее тело, были возбуждены уголовные дела об убийстве и изнасиловании."20 октября в Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудниками уголовного розыска ГУМВД России был задержан 57-летний уроженец республики Карелия, не имеющий постоянного места жительства и регистрации. По данным полиции, мужчина причастен к преступлению", - сказано в сообщении. Предположительно, подозреваемый пригласил девочку к себе домой, изнасиловал и задушил, после чего вынес тело в парк.
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кингисепп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кингисепп, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Ленинградской области раскрыли убийство девочки, совершенное в 2008 году
В Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершенное в 2008 году