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В Twitter заявили, что его алгоритмы продвигают контент "правых" политиков
В Twitter заявили, что его алгоритмы продвигают контент "правых" политиков - РИА Новости, 22.10.2021
В Twitter заявили, что его алгоритмы продвигают контент "правых" политиков
Алгоритмы рекомендаций в соцсети Twitter чаще продвигают контент, опубликованный аккаунтами "правых" политиков и СМИ, говорится в отчете компании. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:06
2021-10-22T17:06
в мире
технологии
twitter
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Алгоритмы рекомендаций в соцсети Twitter чаще продвигают контент, опубликованный аккаунтами "правых" политиков и СМИ, говорится в отчете компании.Компания провела исследование, в котором проанализировала несколько миллионов твитов, опубликованных с 1 апреля по 15 августа 2020 года должностными лицами из семи стран (Канады, Франции, Германии, Японии, Испании, Великобритании и США). Кроме того, поскольку твиты должностных лиц охватывают лишь небольшую часть политического контента в соцсети, группа исследователей также изучила публикации различных новостных агентств."В шести из семи стран, то есть во всех, кроме Германии, твиты, опубликованные аккаунтами правых политиков, больше продвигаются алгоритмами, чем твиты левых, если сравнивать их в совокупности", - говорится в отчете компании, опубликованном на официальном сайте.Кроме того, результаты исследования показали, что алгоритмы Twitter также активнее продвигают в рекомендациях контент СМИ "с правым уклоном", чем публикации "левых" информационных агентств.Согласно отчету, причину подобных закономерностей определить достаточно трудно, поскольку они возникают в результате взаимодействия между пользователями и платформой, и главная задача сотрудников компании заключается в том, чтобы смягчить любое возможное неравенство.
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в мире, технологии, twitter
17:06 22.10.2021
 
В Twitter заявили, что его алгоритмы продвигают контент "правых" политиков

Отчет Twitter: алгоритмы рекомендаций соцсети чаще продвигают контент "правых" политиков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Алгоритмы рекомендаций в соцсети Twitter чаще продвигают контент, опубликованный аккаунтами "правых" политиков и СМИ, говорится в отчете компании.
Компания провела исследование, в котором проанализировала несколько миллионов твитов, опубликованных с 1 апреля по 15 августа 2020 года должностными лицами из семи стран (Канады, Франции, Германии, Японии, Испании, Великобритании и США). Кроме того, поскольку твиты должностных лиц охватывают лишь небольшую часть политического контента в соцсети, группа исследователей также изучила публикации различных новостных агентств.
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"В шести из семи стран, то есть во всех, кроме Германии, твиты, опубликованные аккаунтами правых политиков, больше продвигаются алгоритмами, чем твиты левых, если сравнивать их в совокупности", - говорится в отчете компании, опубликованном на официальном сайте.
Кроме того, результаты исследования показали, что алгоритмы Twitter также активнее продвигают в рекомендациях контент СМИ "с правым уклоном", чем публикации "левых" информационных агентств.
Согласно отчету, причину подобных закономерностей определить достаточно трудно, поскольку они возникают в результате взаимодействия между пользователями и платформой, и главная задача сотрудников компании заключается в том, чтобы смягчить любое возможное неравенство.
 
В миреТехнологииTwitter
 
 
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