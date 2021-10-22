06:34 22.10.2021 (обновлено: 06:35 22.10.2021)
Благовещенский горсуд заключил под стражу замгендиректора ЦЭНКИ
Благовещенский горсуд заключил под стражу до 20 декабря замгендиректора ЦЭНКИ Арустамова
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" на стартовый комплекс космодрома Байконур
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 окт – РИА Новости. Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марат Арустамов заключен под стражу до 20 декабря по решению Благовещенского городского суда, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Александр Воронин.
"Арустамов заключен под стражу на два месяца, до 20 декабря, его подозревают в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ" - сообщил Воронин.
Двадцатого октября источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Арустамов задержан по итогам проведенной "Роскосмосом" внутренней проверки.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ЦЭНКИ по экономике и финансам Арустамова. Его задержали в Москве, а затем самолетом отправили в Благовещенск. Он подозревается в получении взяток за финансирование работ, проводимых строительной компанией "Респект-СМ". Гендиректор компании Алик Алексанян находится под стражей по обвинению в афере. Он дал показания на Арустамова, пишет газета.