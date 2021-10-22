https://ria.ru/20211022/truth-1755714235.html

Американские эксперты прокомментировали создание новой соцсети Трампа

Американские эксперты прокомментировали создание новой соцсети Трампа - РИА Новости, 22.10.2021

Американские эксперты прокомментировали создание новой соцсети Трампа

Новая социальная сеть экс-президента США Дональда Трампа привлечет большой интерес, однако может столкнуться с серьезными трудностями в работе из-за модерации... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T00:52

2021-10-22T00:52

2021-10-22T00:52

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Новая социальная сеть экс-президента США Дональда Трампа привлечет большой интерес, однако может столкнуться с серьезными трудностями в работе из-за модерации контента, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.В среду экс-президент Трамп объявил о запуске собственной социальной сети TRUTH, созданной с целью противостоять "тирании" технологических гигантов. Трамп еще в бытность президентом США был лишен доступа к крупнейшим социальным платформам Facebook и Twitter и ранее грозился создать собственную социальную сеть. По мнению бывшего банкира и финансового аналитика Мартина Хатчинсона, Трамп сегодня имеет "сильный бренд", который он хочет сохранять. Новый проект экс-президента, уверен эксперт, спровоцирует большой интерес, однако может не принести Трампу желаемого результата, если столкнется с жесткой цензурой в США."Если политические амбиции Джареда Кушнера (зятя экс-президента - ред.) и Трампа подвергнутся ожесточенной цензуре, то ничего не получится, и (новая соцсеть) не получит преимущества перед Twitter", - полагает Хатчинсон. Таким образом, резюмировал собеседник, команде Трампа "лучше убедиться, что они контролируют свою сетевую инфраструктуру, иначе провайдеры будут осуществлять цензуру за них, что хуже всего"."Я считаю, что "трампизм" останется, но к 2024 году ему понадобится новый лидер. При идеальном раскладе, сильное присутствие в социальных сетях принесет Трампу деньги, улучшит его имидж и послужит поддержке нового лидера", - отметил собеседник агентства.Схожей точки зрения придерживается и профессор университета Флориды Эндрю Селепак, изучающий влияние соцсетей. По его мнению, связанная с Трампом социальная сеть неизбежно привлечет много внимания, однако нет уверенности, что она окажется жизнеспособной. "Нужно понимать, что создать с нуля компанию в сфере соцсетей очень сложно. Если брать пример Facebook, то ей 17 лет. LinkedIn - примерно 20 лет. Платформы, которыми мы пользуемся, преодолели трудности роста. Новые платформы создать очень сложно, и крайне сложно создать инфраструктуру, не говоря уже о наборе персонала", - полагает Селепак. При этом он подчеркнул, что присутствие в социальных сетях крайне необходимо для такого политика, как Трамп, с учетом его возможных амбиций участвовать в борьбе за президентское кресло в 2024 году."Мы говорим о национальном уровне, хотя даже на уровне штата сложно баллотироваться на пост сенатора, губернатора или члена конгресса без присутствия политика в социальных сетях. Это то место, где у него есть неограниченная возможность общаться с избирателями и потенциальными избирателями, а также проводить политическую рекламу", - полагает эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/tramp-1755526105.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/tramp-1755605918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, twitter, сша, флорида, дональд трамп, facebook