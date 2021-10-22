https://ria.ru/20211022/tramp-1755839969.html

Связанные с Anonymous хакеры взломали соцсеть Трампа

Связанные с Anonymous хакеры взломали соцсеть Трампа - РИА Новости, 22.10.2021

Связанные с Anonymous хакеры взломали соцсеть Трампа

Связанные с группировкой Anonymous хакеры в рамках борьбы "против ненависти" взломали социальную сеть, о скором запуске которой объявил ранее экс-президент США... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:15

2021-10-22T17:15

2021-10-22T17:15

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Связанные с группировкой Anonymous хакеры в рамках борьбы "против ненависти" взломали социальную сеть, о скором запуске которой объявил ранее экс-президент США Дональд Трамп, пишет издание New York Times.Трамп ранее рассказал, что создал новую соцсеть, чтобы противостоять "тирании" технологических гигантов. Издание Insider в четверг также сообщило о появлении в соцсети Трампа фейковых аккаунтов, отметив, что за взломом стоят ряд пользователей Twitter.По сообщению New York Times, хакеры, связанные с Anonymous, получили доступ к предварительной версии соцсети и создали фейковые аккаунты, в том числе якобы принадлежащие самому Трампу, экс-вице-президенту Майку Пенсу, а также главе Twitter Джеку Дорси. Согласно газете, хакеры пояснили, что действовали в рамках "онлайн-войны против ненависти"."Мы повеселились, тролля до небес", - заявил один из хакеров, Обри Коттл, известный под псевдонимом Киртанер (Kirtaner).Трампа "забанили" практически во всех соцсетях после событий 6 января, когда толпа его сторонников взяла штурмом Капитолий США и временно помешала утверждению итогов президентских выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Трамп поражение не признает.

https://ria.ru/20211021/truth-1755507729.html

https://ria.ru/20211002/twitter-1752823757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, соцсети, twitter, сша, джо байден, anonymous, дональд трамп, джек дорси