Связанные с Anonymous хакеры взломали соцсеть Трампа
Связанные с группировкой Anonymous хакеры взломали соцсеть Трампа еще до запуска
© REUTERS / Rachel MummeyБывший президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Айова
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Связанные с группировкой Anonymous хакеры в рамках борьбы "против ненависти" взломали социальную сеть, о скором запуске которой объявил ранее экс-президент США Дональд Трамп, пишет издание New York Times.
Трамп ранее рассказал, что создал новую соцсеть, чтобы противостоять "тирании" технологических гигантов. Издание Insider в четверг также сообщило о появлении в соцсети Трампа фейковых аккаунтов, отметив, что за взломом стоят ряд пользователей Twitter.
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По сообщению New York Times, хакеры, связанные с Anonymous, получили доступ к предварительной версии соцсети и создали фейковые аккаунты, в том числе якобы принадлежащие самому Трампу, экс-вице-президенту Майку Пенсу, а также главе Twitter Джеку Дорси. Согласно газете, хакеры пояснили, что действовали в рамках "онлайн-войны против ненависти".
"Мы повеселились, тролля до небес", - заявил один из хакеров, Обри Коттл, известный под псевдонимом Киртанер (Kirtaner).
Трампа "забанили" практически во всех соцсетях после событий 6 января, когда толпа его сторонников взяла штурмом Капитолий США и временно помешала утверждению итогов президентских выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Трамп поражение не признает.
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