04:47 22.10.2021 (обновлено: 09:27 22.10.2021)
США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
Байден заявил, что США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. США готовы встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии со стороны Китая, заявил американский президент Джо Байден во время общения с избирателями на телеканале CNN.
"Да. У нас есть обязательство делать это", — так он ответил на вопрос журналиста о том, придут ли США на помощь Тайваню.
При этом американский лидер подчеркнул, что не стремится к конфронтации с Китаем.
"Я разговаривал с Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: "Байден хочет новую начать холодную войну с Китаем". Я не хочу холодной войны с Китаем", — сказал он.
По словам Байдена, американцам не стоит волноваться о том, что США могут уступить другим странам в военной мощи.
"Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они смогут превзойти нас. О чем стоит беспокоиться, так это о том, что они могут предпринять действия, которые побудят их совершить серьезные ошибки", — заключил президент.
Отношения центрального правительства КНР с Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались силы Гоминьдана, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая. При этом Пекин считает тайваньский вопрос исключительно своим внутренним делом и настаивает на том, чтобы другие страны исходили из "принципа одного Китая". США с 1979 года придерживаются этого принципа и не признают Тайвань, но поддерживают с ним тесные отношения.