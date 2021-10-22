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США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня - РИА Новости, 22.10.2021
США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
США готовы встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии со стороны Китая, заявил американский президент Джо Байден во время общения с... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T04:47
2021-10-22T09:27
в мире
сша
китай
тайвань
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. США готовы встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии со стороны Китая, заявил американский президент Джо Байден во время общения с избирателями на телеканале CNN."Да. У нас есть обязательство делать это", — так он ответил на вопрос журналиста о том, придут ли США на помощь Тайваню.При этом американский лидер подчеркнул, что не стремится к конфронтации с Китаем.По словам Байдена, американцам не стоит волноваться о том, что США могут уступить другим странам в военной мощи."Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они смогут превзойти нас. О чем стоит беспокоиться, так это о том, что они могут предпринять действия, которые побудят их совершить серьезные ошибки", — заключил президент.Отношения центрального правительства КНР с Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались силы Гоминьдана, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая. При этом Пекин считает тайваньский вопрос исключительно своим внутренним делом и настаивает на том, чтобы другие страны исходили из "принципа одного Китая". США с 1979 года придерживаются этого принципа и не признают Тайвань, но поддерживают с ним тесные отношения.
https://ria.ru/20211022/tayvan-1755711715.html
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в мире, сша, китай, тайвань, джо байден
04:47 22.10.2021 (обновлено: 09:27 22.10.2021)
 
США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня

Байден заявил, что США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. США готовы встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии со стороны Китая, заявил американский президент Джо Байден во время общения с избирателями на телеканале CNN.
"Да. У нас есть обязательство делать это", — так он ответил на вопрос журналиста о том, придут ли США на помощь Тайваню.
При этом американский лидер подчеркнул, что не стремится к конфронтации с Китаем.
"Я разговаривал с Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: "Байден хочет новую начать холодную войну с Китаем". Я не хочу холодной войны с Китаем", — сказал он.
По словам Байдена, американцам не стоит волноваться о том, что США могут уступить другим странам в военной мощи.
"Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они смогут превзойти нас. О чем стоит беспокоиться, так это о том, что они могут предпринять действия, которые побудят их совершить серьезные ошибки", — заключил президент.
Отношения центрального правительства КНР с Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались силы Гоминьдана, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая. При этом Пекин считает тайваньский вопрос исключительно своим внутренним делом и настаивает на том, чтобы другие страны исходили из "принципа одного Китая". США с 1979 года придерживаются этого принципа и не признают Тайвань, но поддерживают с ним тесные отношения.
Закат на Тайване - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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