https://ria.ru/20211022/tayvan-1755720715.html

США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня

США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня - РИА Новости, 22.10.2021

США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня

США готовы встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии со стороны Китая, заявил американский президент Джо Байден во время общения с... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T04:47

2021-10-22T04:47

2021-10-22T09:27

в мире

сша

китай

тайвань

джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. США готовы встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии со стороны Китая, заявил американский президент Джо Байден во время общения с избирателями на телеканале CNN."Да. У нас есть обязательство делать это", — так он ответил на вопрос журналиста о том, придут ли США на помощь Тайваню.При этом американский лидер подчеркнул, что не стремится к конфронтации с Китаем.По словам Байдена, американцам не стоит волноваться о том, что США могут уступить другим странам в военной мощи."Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они смогут превзойти нас. О чем стоит беспокоиться, так это о том, что они могут предпринять действия, которые побудят их совершить серьезные ошибки", — заключил президент.Отношения центрального правительства КНР с Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались силы Гоминьдана, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая. При этом Пекин считает тайваньский вопрос исключительно своим внутренним делом и настаивает на том, чтобы другие страны исходили из "принципа одного Китая". США с 1979 года придерживаются этого принципа и не признают Тайвань, но поддерживают с ним тесные отношения.

https://ria.ru/20211022/tayvan-1755711715.html

сша

китай

тайвань

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в мире, сша, китай, тайвань, джо байден