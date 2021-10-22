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Столтенберг назвал новые приоритеты НАТО
Столтенберг назвал новые приоритеты НАТО - РИА Новости, 22.10.2021
Столтенберг назвал новые приоритеты НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал ЕС инвестировать в оборону, укреплять альянс, но не создавать дублирующие структуры. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:54
2021-10-22T14:54
в мире
йенс столтенберг
евросоюз
нато
европейский совет
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал ЕС инвестировать в оборону, укреплять альянс, но не создавать дублирующие структуры.Столтенберг выступил на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе."С нетерпением жду новой декларации по отношениям ЕС и НАТО. У нас должен быть единый подход к обеспечению безопасности. Я приветствую возрастающие усилия стран ЕС по обороне в рамках НАТО, призываю инвестировать больше, обеспечивать более современные силы и средства на годы вперед. Но эти усилия не должны дублировать деятельность НАТО, нам нужны новые силы и средства, а не новые структуры", - сказал онПо его словам, сотрудничество между НАТО и ЕС вышло на беспрецедентный уровень. "Мы обмениваемся информацией в реальном времени по угрозам в киберпространстве. В Эгейском море наша военно-морская миссия сотрудничает с ЕС по выполнению соглашения с Турцией, в Косово военные НАТО совместно с дипломатами ЕС поддерживают мир и безопасность в регионе", - пояснил генсек.Столтенберг подчеркнул, что "среди новых приоритетов сотрудничества НАТО и ЕС - борьба с вредоносными технологиями, воздействие климатических изменений на безопасность".Ранее глава НАТО сообщал, что Евросоюз и НАТО в настоящее время работают над совместной декларацией по сотрудничеству, которая может быть подписана в декабре этого года. Работа идет при участии главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля.
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в мире, йенс столтенберг, евросоюз, нато, европейский совет
14:54 22.10.2021
 
Столтенберг назвал новые приоритеты НАТО

Генсек НАТО Столтенберг о новых приоритетах: борьба с вредоносными технологиями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал ЕС инвестировать в оборону, укреплять альянс, но не создавать дублирующие структуры.
Столтенберг выступил на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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"С нетерпением жду новой декларации по отношениям ЕС и НАТО. У нас должен быть единый подход к обеспечению безопасности. Я приветствую возрастающие усилия стран ЕС по обороне в рамках НАТО, призываю инвестировать больше, обеспечивать более современные силы и средства на годы вперед. Но эти усилия не должны дублировать деятельность НАТО, нам нужны новые силы и средства, а не новые структуры", - сказал он
По его словам, сотрудничество между НАТО и ЕС вышло на беспрецедентный уровень. "Мы обмениваемся информацией в реальном времени по угрозам в киберпространстве. В Эгейском море наша военно-морская миссия сотрудничает с ЕС по выполнению соглашения с Турцией, в Косово военные НАТО совместно с дипломатами ЕС поддерживают мир и безопасность в регионе", - пояснил генсек.
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Столтенберг подчеркнул, что "среди новых приоритетов сотрудничества НАТО и ЕС - борьба с вредоносными технологиями, воздействие климатических изменений на безопасность".
Ранее глава НАТО сообщал, что Евросоюз и НАТО в настоящее время работают над совместной декларацией по сотрудничеству, которая может быть подписана в декабре этого года. Работа идет при участии главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля.
 
В миреЙенс СтолтенбергЕвросоюзНАТОЕвропейский совет
 
 
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