https://ria.ru/20211022/spetsotdel-1755890607.html

СМИ: Британия развернула тайную спецоперацию против России и Китая

СМИ: Британия развернула тайную спецоперацию против России и Китая - РИА Новости, 22.10.2021

СМИ: Британия развернула тайную спецоперацию против России и Китая

Секретный "банковский" отдел министерства обороны Великобритании направил свои усилия на борьбу с Россией и Китаем, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T22:29

2021-10-22T22:29

2021-10-22T23:11

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ЛОНДОН, 22 окт — РИА Новости. Секретный "банковский" отдел министерства обороны Великобритании направил свои усилия на борьбу с Россией и Китаем, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.По данным издания, это подразделение создали шесть лет назад для борьбы с коммерческой активностью ИГ* в Сирии и Ираке. Его укомплектовали бывшими банкирами и финансистами. Эксперты в основном специализируются на сырьевом рынке и международных потоках капитала. Сотрудники оперативной группы работали со специальными войсками, спецслужбами, а также с 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной. Их задача заключалась в ослаблении противника посредством ограничения доступа к финансам."Спрос на специалистов отдела растет, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют "серую зону" между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей", — пишет издание.Маршал авиации Эдвард Стрингер, который курировал эту оперативную работу до ухода на пенсию в этом году, рассказал изданию, что необходимо было найти критически важные элементы бизнес-модели своих противников, устранить их и максимально осложнить их замену."Будь то ливанская "Хезболлах", люди, имеющие отношение к Путину, Корпус стражей исламской революции или даже Народно-освободительная армия Китая, все эти организации — мини-политические единицы в рамках своей экономики… Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?" — рассказал Стрингер.Издание поясняет, что с тех пор, как операция по борьбе с ИГ* прекратилась, отдел использовался по конкретным задачам и не является постоянным подразделением в рамках министерства обороны Великобритании.Запад не раз обвинял Кремль во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210714/shpiony-1741251331.html

https://ria.ru/20210617/lavrov-1737475833.html

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в мире, китай, москва, министерство обороны великобритании, россия