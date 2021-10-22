Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/spetsotdel-1755890607.html
СМИ: Британия развернула тайную спецоперацию против России и Китая
СМИ: Британия развернула тайную спецоперацию против России и Китая - РИА Новости, 22.10.2021
СМИ: Британия развернула тайную спецоперацию против России и Китая
Секретный "банковский" отдел министерства обороны Великобритании направил свои усилия на борьбу с Россией и Китаем, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T22:29
2021-10-22T23:11
в мире
китай
москва
министерство обороны великобритании
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147352/71/1473527117_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_75c356ff8b148c0519dd3b5b838b15b3.jpg
ЛОНДОН, 22 окт — РИА Новости. Секретный "банковский" отдел министерства обороны Великобритании направил свои усилия на борьбу с Россией и Китаем, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.По данным издания, это подразделение создали шесть лет назад для борьбы с коммерческой активностью ИГ* в Сирии и Ираке. Его укомплектовали бывшими банкирами и финансистами. Эксперты в основном специализируются на сырьевом рынке и международных потоках капитала. Сотрудники оперативной группы работали со специальными войсками, спецслужбами, а также с 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной. Их задача заключалась в ослаблении противника посредством ограничения доступа к финансам."Спрос на специалистов отдела растет, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют "серую зону" между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей", — пишет издание.Маршал авиации Эдвард Стрингер, который курировал эту оперативную работу до ухода на пенсию в этом году, рассказал изданию, что необходимо было найти критически важные элементы бизнес-модели своих противников, устранить их и максимально осложнить их замену."Будь то ливанская "Хезболлах", люди, имеющие отношение к Путину, Корпус стражей исламской революции или даже Народно-освободительная армия Китая, все эти организации — мини-политические единицы в рамках своей экономики… Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?" — рассказал Стрингер.Издание поясняет, что с тех пор, как операция по борьбе с ИГ* прекратилась, отдел использовался по конкретным задачам и не является постоянным подразделением в рамках министерства обороны Великобритании.Запад не раз обвинял Кремль во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210714/shpiony-1741251331.html
https://ria.ru/20210617/lavrov-1737475833.html
китай
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147352/71/1473527117_177:0:3000:2117_1920x0_80_0_0_466dfd9bc0ac0336ad501b79bf41a964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, китай, москва, министерство обороны великобритании, россия
22:29 22.10.2021 (обновлено: 23:11 22.10.2021)
 
СМИ: Британия развернула тайную спецоперацию против России и Китая

Financial Times: банковский спецотдел Минобороны Британии используют против России и Китая

© AP Photo / Kirsty WigglesworthСотрудники отдела полиции по борьбе с терроризмом в Лондоне
Сотрудники отдела полиции по борьбе с терроризмом в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 22 окт — РИА Новости. Секретный "банковский" отдел министерства обороны Великобритании направил свои усилия на борьбу с Россией и Китаем, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, это подразделение создали шесть лет назад для борьбы с коммерческой активностью ИГ* в Сирии и Ираке. Его укомплектовали бывшими банкирами и финансистами. Эксперты в основном специализируются на сырьевом рынке и международных потоках капитала.
Сотрудники оперативной группы работали со специальными войсками, спецслужбами, а также с 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной. Их задача заключалась в ослаблении противника посредством ограничения доступа к финансам.
"Спрос на специалистов отдела растет, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют "серую зону" между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей", — пишет издание.
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 16:16
"Украдут рецепт булочек": британцы высмеяли призыв остерегаться шпионов
Маршал авиации Эдвард Стрингер, который курировал эту оперативную работу до ухода на пенсию в этом году, рассказал изданию, что необходимо было найти критически важные элементы бизнес-модели своих противников, устранить их и максимально осложнить их замену.
"Будь то ливанская "Хезболлах", люди, имеющие отношение к Путину, Корпус стражей исламской революции или даже Народно-освободительная армия Китая, все эти организации — мини-политические единицы в рамках своей экономики… Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?" — рассказал Стрингер.
Издание поясняет, что с тех пор, как операция по борьбе с ИГ* прекратилась, отдел использовался по конкретным задачам и не является постоянным подразделением в рамках министерства обороны Великобритании.
Запад не раз обвинял Кремль во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 19:36
Лавров призвал Британию "разгрести завалы" в дипотношениях
 
В миреКитайМоскваМинистерство обороны ВеликобританииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале