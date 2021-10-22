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Богданов обсудил с сирийским послом работу конституционного комитета

Богданов обсудил с сирийским послом работу конституционного комитета - РИА Новости, 22.10.2021

Богданов обсудил с сирийским послом работу конституционного комитета

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в пятницу с послом Сирии в Москве Риядом... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:32

2021-10-22T16:32

2021-10-22T16:36

в мире

сирия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил богданов

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в пятницу с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом деятельность межсирийского конституционного комитета, сообщает российское дипведомство.Также были затронуты ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке дня постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Как отмечается в комментарии ведомства, "с российской стороны были выражены соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Дамаске 20 октября с.г.".Заседание конституционного комитета Сирии прошло 18 октября в Женеве. Член делегации от гражданского общества Мэйс Крейди заявила РИА Новости, что новый раунд переговоров малого конституционного комитета Сирии в Женеве отличается возможностью диалога и отсутствием прежней напряженности.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20211021/lavrov-1755606101.html

сирия

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в мире, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов, россия