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Богданов обсудил с сирийским послом работу конституционного комитета
Богданов обсудил с сирийским послом работу конституционного комитета - РИА Новости, 22.10.2021
Богданов обсудил с сирийским послом работу конституционного комитета
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в пятницу с послом Сирии в Москве Риядом... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:32
2021-10-22T16:36
в мире
сирия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в пятницу с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом деятельность межсирийского конституционного комитета, сообщает российское дипведомство.Также были затронуты ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке дня постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Как отмечается в комментарии ведомства, "с российской стороны были выражены соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Дамаске 20 октября с.г.".Заседание конституционного комитета Сирии прошло 18 октября в Женеве. Член делегации от гражданского общества Мэйс Крейди заявила РИА Новости, что новый раунд переговоров малого конституционного комитета Сирии в Женеве отличается возможностью диалога и отсутствием прежней напряженности.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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в мире, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов, россия
16:32 22.10.2021 (обновлено: 16:36 22.10.2021)
 
Богданов обсудил с сирийским послом работу конституционного комитета

Михаил Богданов и Рияд Хаддад обсудили работу межсирийского конституционного комитета

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в пятницу с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом деятельность межсирийского конституционного комитета, сообщает российское дипведомство.
"В ходе беседы состоялся развернутый обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом особое внимание было уделено вопросам продвижения политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН с акцентом на деятельность межсирийского конституционного комитета, шестая сессия редакционной комиссии которого проходит сейчас в Женеве", - говорится в сообщении на сайте.
Также были затронуты ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке дня постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Как отмечается в комментарии ведомства, "с российской стороны были выражены соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Дамаске 20 октября с.г.".
Заседание конституционного комитета Сирии прошло 18 октября в Женеве. Член делегации от гражданского общества Мэйс Крейди заявила РИА Новости, что новый раунд переговоров малого конституционного комитета Сирии в Женеве отличается возможностью диалога и отсутствием прежней напряженности.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 15:45
Лавров обсудит с замгенсека ООН помощь Афганистану, Украине, Сирии
 
В миреСирияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил БогдановРоссия
 
 
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