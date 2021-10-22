16:32 22.10.2021 (обновлено: 16:36 22.10.2021)
Богданов обсудил с сирийским послом работу конституционного комитета
Михаил Богданов и Рияд Хаддад обсудили работу межсирийского конституционного комитета
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в пятницу с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом деятельность межсирийского конституционного комитета, сообщает российское дипведомство.
"В ходе беседы состоялся развернутый обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом особое внимание было уделено вопросам продвижения политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН с акцентом на деятельность межсирийского конституционного комитета, шестая сессия редакционной комиссии которого проходит сейчас в Женеве", - говорится в сообщении на сайте.
Также были затронуты ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке дня постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Как отмечается в комментарии ведомства, "с российской стороны были выражены соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Дамаске 20 октября с.г.".
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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