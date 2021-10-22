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Минпросвещения разрешило школам вводить каникулы до 30 октября

Минпросвещения разрешило школам вводить каникулы до 30 октября - РИА Новости, 22.10.2021

Минпросвещения разрешило школам вводить каникулы до 30 октября

Школы могут уйти на каникулы до 30 октября из-за эпидемиологической обстановки, заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T21:43

2021-10-22T21:43

2021-10-22T21:43

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Школы могут уйти на каникулы до 30 октября из-за эпидемиологической обстановки, заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев."В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что в более ранний срок, чем 30-е число, будут объявлены нерабочие дни, мы также рекомендуем с этого момента вводить режим каникул", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

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2021

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