https://ria.ru/20211022/romanovy-1755642807.html

"Искали не там": в деле, волнующем миллионы россиян, появились новые улики

"Искали не там": в деле, волнующем миллионы россиян, появились новые улики - РИА Новости, 22.10.2021

"Искали не там": в деле, волнующем миллионы россиян, появились новые улики

Следственный комитет опубликовал еще два тома расследования убийства императора Николая II и его семьи. Специалисты опровергли главные мифы о "преступлении... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T08:00

2021-10-22T08:00

2021-10-22T14:40

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. Следственный комитет опубликовал еще два тома расследования убийства императора Николая II и его семьи. Специалисты опровергли главные мифы о "преступлении века", а также представили результаты экспертиз останков, найденных под Екатеринбургом и пока не признанных РПЦ подлинными. Что удалось выяснить — в материале РИА Новости.Не те мощи?Днем 17 июля 1998-го в ворота Петропавловской крепости въехал президентский кортеж. В соборе Бориса Ельцина встречали губернатор Санкт-Петербурга, высокопоставленные чиновники, общественные деятели, члены дома Романовых. И всего один священник, который должен был совершить чин отпевания царской семьи, расстрелянной ровно 80 лет назад.Хотя все ждали патриарха. Но Алексий II, по воспоминаниям очевидцев, в последний момент отменил поездку. В итоге церемония получилась смазанной. Удивили и слова священника во время богослужения: "Упокой, Господи, рабов твоих, иже имена их ты веси". То есть он даже не перечислил погибших.А все потому, что Русская православная церковь не согласилась с результатами экспертизы останков, найденных в Поросенковом логу под Екатеринбургом. Одни кости извлекли еще в 1979-м, другие, большую часть, — спустя 11 лет. В 1993-м правительственной спецкомиссии поручили выяснить, принадлежат ли они Романовым. Исследование завершили в 1998-м — работали не только в России, но и Англии, и США.Однако положительный ответ экспертов не устроил и верующих, и многих ученых. В частности, на черепе мужчины 50 лет — предположительно, Николая II — не обнаружили никаких шрамов. А ведь известно, что будущий император в 1891-м получил травму: во время поездки по Японии его ранил катаной местный житель.Вызывало сомнения и то, что эксперты идентифицировали лишь пятерых из семи членов семьи — царя с супругой, княжон Ольгу, Татьяну и Марию. Останков младшей дочери Анастасии, а также цесаревича Алексея не нашли. Среди простых верующих это породило версию об их чудесном спасении.На уровне высшего духовенства тоже спорили. Ведь цена ошибки высока: в РПЦ не хотели, чтобы люди "поклонялись лжемощам"."Решение Государственной комиссии об идентификации найденных под Екатеринбургом останков как принадлежащих семье императора Николая II вызвало серьезные сомнения и даже противостояния в Церкви и обществе. Поскольку с тех пор, насколько известно, не было новых результатов научных изысканий в этой области, захороненные 17 июля 1998 года в Санкт-Петербурге "екатеринбургские останки" на сегодняшний день не могут быть признаны нами принадлежащими царской семье", — говорил на заседании Архиерейского собора РПЦ в 2000-м митрополит Коломенский Ювеналий (Поярков), на тот момент глава комиссии по канонизации.Именно на этом соборе царскую семью причислили к лику святых. РПЦ утвердила иконографию Романовых, молитвы и житие. Определили и список паломнических мест. Главные — Ипатьевский дом (снесен в 1977-м, в 2003-м там построили храм) и монастырь в Ганиной Яме. Ни Петропавловский собор — усыпальница династии Романовых, ни Поросенков лог не упомянули.Ложные выводыПоросенков лог стал значимым в истории Романовых совершенно случайно. Следственный комитет выяснил, что жертв хотели спрятать в одной из шахт урочища Ганина Яма (подробности есть в первом томе расследования). Но все пошло не по плану: большевики не сумели как следует замести следы. Они расчленили и зарыли тела в первом попавшемся месте в ночь на 18 июля 1918-го.А неделю спустя останки уже искали белогвардейцы, захватившие Екатеринбург. Назначили опытного сыщика — Николая Соколова. Он расследовал убийство царской семьи почти год.Его команда по крупицам собирала свидетельства крестьян, которые в роковую ночь видели и слышали ругань убийц, тщетно пытавшихся спрятать тела в Ганиной Яме. Лишь летом 1919-го в самом руднике, возле шахты № 7 нашли личные вещи императора. И среди них — палец. Решили, что он принадлежит императрице — убийцы отрубили его ради кольца.Рядом было пепелище с фрагментами одежды. Там же раскопали пару драгоценных камней. Все вроде сходилось, если бы не одно но."Нет никаких сомнений, что их тела перевезли в сосновый лес, за городом, где есть озеро и много старых рудниковых шахт. <…> Там много мест, куда тела могут быть сброшены, а осушить озеро и шахты, чтобы их исследовать, представляется трудным", — писал британский консул в белогвардейской армии Чарльз Эллиот.Англичане, как видно из опубликованных архивов, живо интересовались расследованием. И по всей видимости, торопили Соколова. А тот сомневался: свидетели путались в показаниях. Одни говорили про Ганину Яму, другие — про Поросенков лог. Проверять обе версии времени не было: в июне 1919-го большевики подступали к Екатеринбургу. Детективу приказали эвакуироваться.Уже в эмиграции он составил подробный отчет, рассказав о находках. По его словам, тела расчленили и растворили в серной кислоте. А то, что уничтожить не смогли, бросили в костер. Еще он писал, что видел уцелевшие останки.Но спустя сто лет российские следователи выяснили, что Соколов выдал желаемое за действительное. Найденный палец принадлежал доктору Евгению Боткину, расстрелянному вместе с Романовыми. Оказывается, убийцы собирались подорвать тела гранатами. Но точно метнуть бомбу не получилось — взрыв незначительно повредил только труп врача.На самом же деле тела спрятали в Поросенковом логу, прямо у дороги, по которой неоднократно проезжал сыщик Николай Соколов."Трупы сложили в яму, облив лица и вообще все тела серной кислотой — как для неузнаваемости, так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения (яма была не глубока). Забросав землей и хворостом, сверху наложили шпалы и несколько раз проехали — следов ямы здесь не осталось. Секрет был сохранен вполне — этого места погребения белые не нашли", — вспоминал потом Яков Юровский, глава расстрельной команды.Популярный мифНо белогвардейцы вместе с родственниками императора поверили версии Соколова. А затем ее растиражировали британские газеты. Как и то, что убийство царской семьи было ритуальным.Журналисты твердили о таинственных надписях на стенах комнаты, где расправились с последним русским царем, его семьей и слугами. Все пришли к выводу: это не что иное, как кабалистические знаки!В 1990-х эту версию со слов эмигрантов подхватили и в России. И особо подчеркивали: "Юровский же, как и остальные, был евреем!"В РПЦ попросили следователей проверить гипотезу о ритуальном убийстве. Нет, расстрел Романовых — не "еврейский заговор". Во-первых, большинство палачей — русские, также участвовали латыши и венгр.Во-вторых, надписи хоть и вправду оставили большевики, но это не религиозные тексты иудаизма, а дело рук малограмотных солдат. На одной стене особняка Ипатьева написали "24678 ру" (рублей), на другой — "Прашу не курить". Тем самым знаменитый антисемитский миф был опровергнут.Ход за РПЦОтветили следователи еще на один, пожалуй, главный, вопрос: кому принадлежат найденные в Поросенковом логу останки, которые в 1998-м перезахоронили в Петербурге?Выяснилось, что ДНК семи из одиннадцати человек очень схожи. Во многом совпадают и с генетическим кодом ныне живущих представителей дома Романовых.Кроме того, в образцах выявили мутантные формы гена F9 в гемизиготном состоянии, из-за которых развивается гемофилия. Как известно, этой болезнью страдал цесаревич Алексей.Помогла и антропологическая экспертиза. Оказалось, что у всех убитых женщин была редко встречающаяся форма головы. А на черепе № 4 — предположительно, Николая II — нашли интересную особенность: асимметрию подбородка. Ее хорошо видно на прижизненных фотографиях императора."На правой половине свода черепа № 4 из екатеринбургского захоронения обнаружены зажившие повреждения костей, которые по механизму их возникновения, локализации, взаимному расположению, форме и размерным характеристикам сходны с описанием рубленых повреждений на голове наследника Николая Александровича, причиненных ему в 1891 году", — говорится в заключении антропологов. Тем самым они отвергли доводы скептиков.А их все меньше. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал выводы СК убедительными."Но нужно, чтобы все архиереи ознакомились с результатом экспертиз", — заявил он.Это возможно на Архиерейском соборе РПЦ. Важное церковное событие планировали в ноябре, однако из-за пандемии перенесли на май. Тогда и поставят точку в одном из самых спорных вопросов последних тридцати лет.

https://ria.ru/20210918/ostanki-1750702911.html

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сша, япония, борис ельцин, русская православная церковь, московский патриархат, россия, аналитика - религия и мировоззрение