Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211022/romanovy-1755642807.html
"Искали не там": в деле, волнующем миллионы россиян, появились новые улики
"Искали не там": в деле, волнующем миллионы россиян, появились новые улики - РИА Новости, 22.10.2021
"Искали не там": в деле, волнующем миллионы россиян, появились новые улики
Следственный комитет опубликовал еще два тома расследования убийства императора Николая II и его семьи. Специалисты опровергли главные мифы о "преступлении... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T08:00
2021-10-22T14:40
религия
сша
япония
борис ельцин
русская православная церковь
московский патриархат
россия
аналитика - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150646/99/1506469907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d205f7d201942ebd796d6745427c398c.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. Следственный комитет опубликовал еще два тома расследования убийства императора Николая II и его семьи. Специалисты опровергли главные мифы о "преступлении века", а также представили результаты экспертиз останков, найденных под Екатеринбургом и пока не признанных РПЦ подлинными. Что удалось выяснить — в материале РИА Новости.Не те мощи?Днем 17 июля 1998-го в ворота Петропавловской крепости въехал президентский кортеж. В соборе Бориса Ельцина встречали губернатор Санкт-Петербурга, высокопоставленные чиновники, общественные деятели, члены дома Романовых. И всего один священник, который должен был совершить чин отпевания царской семьи, расстрелянной ровно 80 лет назад.Хотя все ждали патриарха. Но Алексий II, по воспоминаниям очевидцев, в последний момент отменил поездку. В итоге церемония получилась смазанной. Удивили и слова священника во время богослужения: "Упокой, Господи, рабов твоих, иже имена их ты веси". То есть он даже не перечислил погибших.А все потому, что Русская православная церковь не согласилась с результатами экспертизы останков, найденных в Поросенковом логу под Екатеринбургом. Одни кости извлекли еще в 1979-м, другие, большую часть, — спустя 11 лет. В 1993-м правительственной спецкомиссии поручили выяснить, принадлежат ли они Романовым. Исследование завершили в 1998-м — работали не только в России, но и Англии, и США.Однако положительный ответ экспертов не устроил и верующих, и многих ученых. В частности, на черепе мужчины 50 лет — предположительно, Николая II — не обнаружили никаких шрамов. А ведь известно, что будущий император в 1891-м получил травму: во время поездки по Японии его ранил катаной местный житель.Вызывало сомнения и то, что эксперты идентифицировали лишь пятерых из семи членов семьи — царя с супругой, княжон Ольгу, Татьяну и Марию. Останков младшей дочери Анастасии, а также цесаревича Алексея не нашли. Среди простых верующих это породило версию об их чудесном спасении.На уровне высшего духовенства тоже спорили. Ведь цена ошибки высока: в РПЦ не хотели, чтобы люди "поклонялись лжемощам"."Решение Государственной комиссии об идентификации найденных под Екатеринбургом останков как принадлежащих семье императора Николая II вызвало серьезные сомнения и даже противостояния в Церкви и обществе. Поскольку с тех пор, насколько известно, не было новых результатов научных изысканий в этой области, захороненные 17 июля 1998 года в Санкт-Петербурге "екатеринбургские останки" на сегодняшний день не могут быть признаны нами принадлежащими царской семье", — говорил на заседании Архиерейского собора РПЦ в 2000-м митрополит Коломенский Ювеналий (Поярков), на тот момент глава комиссии по канонизации.Именно на этом соборе царскую семью причислили к лику святых. РПЦ утвердила иконографию Романовых, молитвы и житие. Определили и список паломнических мест. Главные — Ипатьевский дом (снесен в 1977-м, в 2003-м там построили храм) и монастырь в Ганиной Яме. Ни Петропавловский собор — усыпальница династии Романовых, ни Поросенков лог не упомянули.Ложные выводыПоросенков лог стал значимым в истории Романовых совершенно случайно. Следственный комитет выяснил, что жертв хотели спрятать в одной из шахт урочища Ганина Яма (подробности есть в первом томе расследования). Но все пошло не по плану: большевики не сумели как следует замести следы. Они расчленили и зарыли тела в первом попавшемся месте в ночь на 18 июля 1918-го.А неделю спустя останки уже искали белогвардейцы, захватившие Екатеринбург. Назначили опытного сыщика — Николая Соколова. Он расследовал убийство царской семьи почти год.Его команда по крупицам собирала свидетельства крестьян, которые в роковую ночь видели и слышали ругань убийц, тщетно пытавшихся спрятать тела в Ганиной Яме. Лишь летом 1919-го в самом руднике, возле шахты № 7 нашли личные вещи императора. И среди них — палец. Решили, что он принадлежит императрице — убийцы отрубили его ради кольца.Рядом было пепелище с фрагментами одежды. Там же раскопали пару драгоценных камней. Все вроде сходилось, если бы не одно но."Нет никаких сомнений, что их тела перевезли в сосновый лес, за городом, где есть озеро и много старых рудниковых шахт. &lt;…&gt; Там много мест, куда тела могут быть сброшены, а осушить озеро и шахты, чтобы их исследовать, представляется трудным", — писал британский консул в белогвардейской армии Чарльз Эллиот.Англичане, как видно из опубликованных архивов, живо интересовались расследованием. И по всей видимости, торопили Соколова. А тот сомневался: свидетели путались в показаниях. Одни говорили про Ганину Яму, другие — про Поросенков лог. Проверять обе версии времени не было: в июне 1919-го большевики подступали к Екатеринбургу. Детективу приказали эвакуироваться.Уже в эмиграции он составил подробный отчет, рассказав о находках. По его словам, тела расчленили и растворили в серной кислоте. А то, что уничтожить не смогли, бросили в костер. Еще он писал, что видел уцелевшие останки.Но спустя сто лет российские следователи выяснили, что Соколов выдал желаемое за действительное. Найденный палец принадлежал доктору Евгению Боткину, расстрелянному вместе с Романовыми. Оказывается, убийцы собирались подорвать тела гранатами. Но точно метнуть бомбу не получилось — взрыв незначительно повредил только труп врача.На самом же деле тела спрятали в Поросенковом логу, прямо у дороги, по которой неоднократно проезжал сыщик Николай Соколов."Трупы сложили в яму, облив лица и вообще все тела серной кислотой — как для неузнаваемости, так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения (яма была не глубока). Забросав землей и хворостом, сверху наложили шпалы и несколько раз проехали — следов ямы здесь не осталось. Секрет был сохранен вполне — этого места погребения белые не нашли", — вспоминал потом Яков Юровский, глава расстрельной команды.Популярный мифНо белогвардейцы вместе с родственниками императора поверили версии Соколова. А затем ее растиражировали британские газеты. Как и то, что убийство царской семьи было ритуальным.Журналисты твердили о таинственных надписях на стенах комнаты, где расправились с последним русским царем, его семьей и слугами. Все пришли к выводу: это не что иное, как кабалистические знаки!В 1990-х эту версию со слов эмигрантов подхватили и в России. И особо подчеркивали: "Юровский же, как и остальные, был евреем!"В РПЦ попросили следователей проверить гипотезу о ритуальном убийстве. Нет, расстрел Романовых — не "еврейский заговор". Во-первых, большинство палачей — русские, также участвовали латыши и венгр.Во-вторых, надписи хоть и вправду оставили большевики, но это не религиозные тексты иудаизма, а дело рук малограмотных солдат. На одной стене особняка Ипатьева написали "24678 ру" (рублей), на другой — "Прашу не курить". Тем самым знаменитый антисемитский миф был опровергнут.Ход за РПЦОтветили следователи еще на один, пожалуй, главный, вопрос: кому принадлежат найденные в Поросенковом логу останки, которые в 1998-м перезахоронили в Петербурге?Выяснилось, что ДНК семи из одиннадцати человек очень схожи. Во многом совпадают и с генетическим кодом ныне живущих представителей дома Романовых.Кроме того, в образцах выявили мутантные формы гена F9 в гемизиготном состоянии, из-за которых развивается гемофилия. Как известно, этой болезнью страдал цесаревич Алексей.Помогла и антропологическая экспертиза. Оказалось, что у всех убитых женщин была редко встречающаяся форма головы. А на черепе № 4 — предположительно, Николая II — нашли интересную особенность: асимметрию подбородка. Ее хорошо видно на прижизненных фотографиях императора."На правой половине свода черепа № 4 из екатеринбургского захоронения обнаружены зажившие повреждения костей, которые по механизму их возникновения, локализации, взаимному расположению, форме и размерным характеристикам сходны с описанием рубленых повреждений на голове наследника Николая Александровича, причиненных ему в 1891 году", — говорится в заключении антропологов. Тем самым они отвергли доводы скептиков.А их все меньше. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал выводы СК убедительными."Но нужно, чтобы все архиереи ознакомились с результатом экспертиз", — заявил он.Это возможно на Архиерейском соборе РПЦ. Важное церковное событие планировали в ноябре, однако из-за пандемии перенесли на май. Тогда и поставят точку в одном из самых спорных вопросов последних тридцати лет.
https://ria.ru/20210918/ostanki-1750702911.html
сша
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150646/99/1506469907_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_6f12a38448ee4a6fb32e43475baf20bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, япония, борис ельцин, русская православная церковь, московский патриархат, россия, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 22.10.2021 (обновлено: 14:40 22.10.2021)
 

"Искали не там": в деле, волнующем миллионы россиян, появились новые улики

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРевольвер системы Нагана
Револьвер системы Нагана - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. Следственный комитет опубликовал еще два тома расследования убийства императора Николая II и его семьи. Специалисты опровергли главные мифы о "преступлении века", а также представили результаты экспертиз останков, найденных под Екатеринбургом и пока не признанных РПЦ подлинными. Что удалось выяснить — в материале РИА Новости.

Не те мощи?

Днем 17 июля 1998-го в ворота Петропавловской крепости въехал президентский кортеж. В соборе Бориса Ельцина встречали губернатор Санкт-Петербурга, высокопоставленные чиновники, общественные деятели, члены дома Романовых. И всего один священник, который должен был совершить чин отпевания царской семьи, расстрелянной ровно 80 лет назад.
Хотя все ждали патриарха. Но Алексий II, по воспоминаниям очевидцев, в последний момент отменил поездку. В итоге церемония получилась смазанной. Удивили и слова священника во время богослужения: "Упокой, Господи, рабов твоих, иже имена их ты веси". То есть он даже не перечислил погибших.
А все потому, что Русская православная церковь не согласилась с результатами экспертизы останков, найденных в Поросенковом логу под Екатеринбургом. Одни кости извлекли еще в 1979-м, другие, большую часть, — спустя 11 лет. В 1993-м правительственной спецкомиссии поручили выяснить, принадлежат ли они Романовым. Исследование завершили в 1998-м — работали не только в России, но и Англии, и США.
© РИА Новости / А. Путята / Перейти в фотобанкВид на Петропавловский собор
Вид на Петропавловский собор - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / А. Путята
Перейти в фотобанк
Вид на Петропавловский собор
Однако положительный ответ экспертов не устроил и верующих, и многих ученых. В частности, на черепе мужчины 50 лет — предположительно, Николая II — не обнаружили никаких шрамов. А ведь известно, что будущий император в 1891-м получил травму: во время поездки по Японии его ранил катаной местный житель.
Вызывало сомнения и то, что эксперты идентифицировали лишь пятерых из семи членов семьи — царя с супругой, княжон Ольгу, Татьяну и Марию. Останков младшей дочери Анастасии, а также цесаревича Алексея не нашли. Среди простых верующих это породило версию об их чудесном спасении.
На уровне высшего духовенства тоже спорили. Ведь цена ошибки высока: в РПЦ не хотели, чтобы люди "поклонялись лжемощам".
"Решение Государственной комиссии об идентификации найденных под Екатеринбургом останков как принадлежащих семье императора Николая II вызвало серьезные сомнения и даже противостояния в Церкви и обществе. Поскольку с тех пор, насколько известно, не было новых результатов научных изысканий в этой области, захороненные 17 июля 1998 года в Санкт-Петербурге "екатеринбургские останки" на сегодняшний день не могут быть признаны нами принадлежащими царской семье", — говорил на заседании Архиерейского собора РПЦ в 2000-м митрополит Коломенский Ювеналий (Поярков), на тот момент глава комиссии по канонизации.
Именно на этом соборе царскую семью причислили к лику святых. РПЦ утвердила иконографию Романовых, молитвы и житие. Определили и список паломнических мест. Главные — Ипатьевский дом (снесен в 1977-м, в 2003-м там построили храм) и монастырь в Ганиной Яме. Ни Петропавловский собор — усыпальница династии Романовых, ни Поросенков лог не упомянули.
© Depositphotos / adventclubХрам преподобного Сергия Радонежского на территории монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма
Храм преподобного Сергия Радонежского на территории монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Depositphotos / adventclub
Храм преподобного Сергия Радонежского на территории монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма

Ложные выводы

Поросенков лог стал значимым в истории Романовых совершенно случайно. Следственный комитет выяснил, что жертв хотели спрятать в одной из шахт урочища Ганина Яма (подробности есть в первом томе расследования). Но все пошло не по плану: большевики не сумели как следует замести следы. Они расчленили и зарыли тела в первом попавшемся месте в ночь на 18 июля 1918-го.
А неделю спустя останки уже искали белогвардейцы, захватившие Екатеринбург. Назначили опытного сыщика — Николая Соколова. Он расследовал убийство царской семьи почти год.
Его команда по крупицам собирала свидетельства крестьян, которые в роковую ночь видели и слышали ругань убийц, тщетно пытавшихся спрятать тела в Ганиной Яме. Лишь летом 1919-го в самом руднике, возле шахты № 7 нашли личные вещи императора. И среди них — палец. Решили, что он принадлежит императрице — убийцы отрубили его ради кольца.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГильзы и пули, обнаруженные в Ганиной Яме и в Поросенковом логу ("первое" и "второе" захоронения царских останков), которые были выпущены из того же нагана, который использовался при расстреле царской семьи в доме Ипатьева
Гильзы и пули, обнаруженные в Ганиной Яме и в Поросенковом логу (первое и второе захоронения царских останков), которые были выпущены из того же нагана, который использовался при расстреле царской семьи в доме Ипатьева - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Гильзы и пули, обнаруженные в Ганиной Яме и в Поросенковом логу ("первое" и "второе" захоронения царских останков), которые были выпущены из того же нагана, который использовался при расстреле царской семьи в доме Ипатьева
Рядом было пепелище с фрагментами одежды. Там же раскопали пару драгоценных камней. Все вроде сходилось, если бы не одно но.
"Нет никаких сомнений, что их тела перевезли в сосновый лес, за городом, где есть озеро и много старых рудниковых шахт. <…> Там много мест, куда тела могут быть сброшены, а осушить озеро и шахты, чтобы их исследовать, представляется трудным", — писал британский консул в белогвардейской армии Чарльз Эллиот.
Англичане, как видно из опубликованных архивов, живо интересовались расследованием. И по всей видимости, торопили Соколова. А тот сомневался: свидетели путались в показаниях. Одни говорили про Ганину Яму, другие — про Поросенков лог. Проверять обе версии времени не было: в июне 1919-го большевики подступали к Екатеринбургу. Детективу приказали эвакуироваться.
Уже в эмиграции он составил подробный отчет, рассказав о находках. По его словам, тела расчленили и растворили в серной кислоте. А то, что уничтожить не смогли, бросили в костер. Еще он писал, что видел уцелевшие останки.
Но спустя сто лет российские следователи выяснили, что Соколов выдал желаемое за действительное. Найденный палец принадлежал доктору Евгению Боткину, расстрелянному вместе с Романовыми. Оказывается, убийцы собирались подорвать тела гранатами. Но точно метнуть бомбу не получилось — взрыв незначительно повредил только труп врача.
© Фото : public domainДом Ипатьева. Комната княжон после убийства
Дом Ипатьева. Комната Княжон после убийства - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : public domain
Дом Ипатьева. Комната княжон после убийства
На самом же деле тела спрятали в Поросенковом логу, прямо у дороги, по которой неоднократно проезжал сыщик Николай Соколов.
"Трупы сложили в яму, облив лица и вообще все тела серной кислотой — как для неузнаваемости, так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения (яма была не глубока). Забросав землей и хворостом, сверху наложили шпалы и несколько раз проехали — следов ямы здесь не осталось. Секрет был сохранен вполне — этого места погребения белые не нашли", — вспоминал потом Яков Юровский, глава расстрельной команды.

Популярный миф

Но белогвардейцы вместе с родственниками императора поверили версии Соколова. А затем ее растиражировали британские газеты. Как и то, что убийство царской семьи было ритуальным.
Журналисты твердили о таинственных надписях на стенах комнаты, где расправились с последним русским царем, его семьей и слугами. Все пришли к выводу: это не что иное, как кабалистические знаки!
В 1990-х эту версию со слов эмигрантов подхватили и в России. И особо подчеркивали: "Юровский же, как и остальные, был евреем!"
© Фото : Музей истории ЕкатеринбургаИпатьевский дом в Екатеринбурге
Ипатьевский дом в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : Музей истории Екатеринбурга
Ипатьевский дом в Екатеринбурге
В РПЦ попросили следователей проверить гипотезу о ритуальном убийстве. Нет, расстрел Романовых — не "еврейский заговор". Во-первых, большинство палачей — русские, также участвовали латыши и венгр.
Во-вторых, надписи хоть и вправду оставили большевики, но это не религиозные тексты иудаизма, а дело рук малограмотных солдат. На одной стене особняка Ипатьева написали "24678 ру" (рублей), на другой — "Прашу не курить". Тем самым знаменитый антисемитский миф был опровергнут.

Ход за РПЦ

Ответили следователи еще на один, пожалуй, главный, вопрос: кому принадлежат найденные в Поросенковом логу останки, которые в 1998-м перезахоронили в Петербурге?
Выяснилось, что ДНК семи из одиннадцати человек очень схожи. Во многом совпадают и с генетическим кодом ныне живущих представителей дома Романовых.
Кроме того, в образцах выявили мутантные формы гена F9 в гемизиготном состоянии, из-за которых развивается гемофилия. Как известно, этой болезнью страдал цесаревич Алексей.
Помогла и антропологическая экспертиза. Оказалось, что у всех убитых женщин была редко встречающаяся форма головы. А на черепе № 4 — предположительно, Николая II — нашли интересную особенность: асимметрию подбородка. Ее хорошо видно на прижизненных фотографиях императора.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрестный ход в память о гибели семьи царя Николая II в Екатеринбурге
Крестный ход в память о гибели семьи царя Николая II в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Крестный ход в память о гибели семьи царя Николая II в Екатеринбурге
"На правой половине свода черепа № 4 из екатеринбургского захоронения обнаружены зажившие повреждения костей, которые по механизму их возникновения, локализации, взаимному расположению, форме и размерным характеристикам сходны с описанием рубленых повреждений на голове наследника Николая Александровича, причиненных ему в 1891 году", — говорится в заключении антропологов. Тем самым они отвергли доводы скептиков.
А их все меньше. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал выводы СК убедительными.
"Но нужно, чтобы все архиереи ознакомились с результатом экспертиз", — заявил он.
Это возможно на Архиерейском соборе РПЦ. Важное церковное событие планировали в ноябре, однако из-за пандемии перенесли на май. Тогда и поставят точку в одном из самых спорных вопросов последних тридцати лет.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 18:39Религия
В РПЦ рассказали о доказательствах подлинности царских останков
 
РелигияСШАЯпонияБорис ЕльцинРусская православная церковьМосковский ПатриархатРоссияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале