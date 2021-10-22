https://ria.ru/20211022/rekonstruktsiya-1755826367.html

В Ульяновской области реконструируют объекты в 45 населенных пунктах

В Ульяновской области реконструируют объекты в 45 населенных пунктах - РИА Новости, 22.10.2021

В Ульяновской области реконструируют объекты в 45 населенных пунктах

В 45 населенных пунктах Ульяновской области в 2022 году проведут работы по реконструкции объектов водоснабжения и строительству газовых сетей, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:23

2021-10-22T16:23

2021-10-22T16:23

ульяновская область

ульяновск

жкх

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УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. В 45 населенных пунктах Ульяновской области в 2022 году проведут работы по реконструкции объектов водоснабжения и строительству газовых сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам распределения расходов облбюджета на следующий год.Общий объем финансирования госпрограммы на 2022 год, включая субсидии федерального бюджета, составит 1,7 миллиарда рублей."Больше всего средств - 854,5 миллиона рублей - предусмотрено на реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Это позволит завершить реконструкцию комплекса биологической очистки на городских очистных сооружениях канализации в Железнодорожном районе Ульяновска и начать реконструкцию аналогичного объекта в Левобережье", - приводит пресс-служба слова и.о. министра энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Дмитрия Куварина.Кроме того, в 2022 году в Ульяновской области по программе "Формирование комфортной городской среды", входящей в состав нацпроекта "Жилье и городская среда", предусмотрено благоустроить 17 общественных пространств и 90 дворовых территорий, что позволит улучшить качество городской среды для 275 тысяч жителей региона. На эти цели планируется направить 399,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211013/dolschiki-1754464755.html

ульяновск

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ульяновск, жкх