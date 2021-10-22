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Разведчики на учениях ОДКБ отработали штурм захваченного села
Разведчики на учениях ОДКБ отработали штурм захваченного села - РИА Новости, 22.10.2021
Разведчики на учениях ОДКБ отработали штурм захваченного села
Разведчики России, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана на российских бронеавтомобилях "Тигр" отработали штурм села, захваченного условными террористами, на... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T07:09
2021-10-22T07:09
безопасность
армения
белоруссия
одкб
центральный военный округ
россия
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ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 22 окт - РИА Новости. Разведчики России, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана на российских бронеавтомобилях "Тигр" отработали штурм села, захваченного условными террористами, на специальных учениях сил и средств разведки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2021" в Таджикистане."Разведывательные подразделения вооруженных сил России, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана провели специальную операцию по освобождению горного селения, которое по сценарию учения было захвачено отрядом бандформирования. Военнослужащие блокировали населенный пункт, взяв под контроль возможные пути отхода условных боевиков. Используя бронеавтомобили специального назначения "Тигр" Центрального военного округа, разведчики максимально близко подошли к населенному пункту и шквальным огнем уничтожили условных боевиков", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).Специальные учения "Эшелон", "Поиск" и совместные учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие" проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак вблизи границы с Афганистаном. Военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана отрабатывают подготовку и проведение совместной операции по уничтожению вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ отрядов террористического формирования. Всего в учениях, которые продлятся до 23 октября, задействованы 4 тысячи человек и более 500 единиц техники.
https://ria.ru/20211021/desantniki-1755508043.html
армения
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безопасность, армения, белоруссия, одкб, центральный военный округ, россия
07:09 22.10.2021
 
Разведчики на учениях ОДКБ отработали штурм захваченного села

Разведчики на учениях ОДКБ в Таджикистане отработали штурм захваченного села

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчения ОДКБ
Учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 22 окт - РИА Новости. Разведчики России, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана на российских бронеавтомобилях "Тигр" отработали штурм села, захваченного условными террористами, на специальных учениях сил и средств разведки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2021" в Таджикистане.
"Разведывательные подразделения вооруженных сил России, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана провели специальную операцию по освобождению горного селения, которое по сценарию учения было захвачено отрядом бандформирования. Военнослужащие блокировали населенный пункт, взяв под контроль возможные пути отхода условных боевиков. Используя бронеавтомобили специального назначения "Тигр" Центрального военного округа, разведчики максимально близко подошли к населенному пункту и шквальным огнем уничтожили условных боевиков", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Совместные учения России и Египта - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 04:15
Российские и египетские десантники провели совместные учения
Специальные учения "Эшелон", "Поиск" и совместные учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие" проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак вблизи границы с Афганистаном. Военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана отрабатывают подготовку и проведение совместной операции по уничтожению вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ отрядов террористического формирования. Всего в учениях, которые продлятся до 23 октября, задействованы 4 тысячи человек и более 500 единиц техники.
 
БезопасностьАрменияБелоруссияОДКБЦентральный военный округРоссия
 
 
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