https://ria.ru/20211022/pushkov-1755717318.html
Главного натовца поставили в России на место
Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России - РИА Новости, 22.10.2021
Главного натовца поставили в России на место
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об отношениях с Россией. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T02:00
2021-10-22T02:00
2021-10-22T02:00
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об отношениях с Россией.Ранее Столтенберг заявил о готовности альянса к контактам с Россией. При этом он добавил, что НАТО осознает сложность отношений с Москвой и продолжит стремиться к их улучшению."О готовности к диалогу с Россией и горячем стремлении к улучшению отношений заговорил генсек НАТО. Не иначе, как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия-НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего", - написал Пушков в своем Twitter.В НАТО ранее заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для России до 10. Глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
https://ria.ru/20211021/nato-1755613317.html
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в мире, йенс столтенберг, алексей пушков, нато, сергей лавров, россия
Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
Сенатор Пушков раскритиковал слова генсека НАТО Столтенберга о диалоге с Россией