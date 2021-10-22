Волгоградец, продававший людей на фермы в рабство, получил 4,5 года колонии
Суд приговорил волгоградца, похищавшего и продававшего людей на фермы, к 4,5 годам колонии
ВОЛГОГРАД, 27 мая – РИА Новости. Суд приговорил члена банды, похищавшей и продавшей людей в рабство на фермы Волгоградской области и соседних регионов, к 4,5 годам колонии, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Ранее СК сообщал, что с 2016 по 2020 годы житель Волгограда и двое его знакомых занимались продажей людей в рабство. Под видом полицейских они проводили задержание людей на улицах и вокзалах города, своих жертв присматривая среди бездомных и пьяниц и отбирая у них мобильные телефоны. По данным следствия, людей перевозили в районы области или в соседние регионы, где их "покупали" фермеры, которые использовали рабский труд на животноводческих точках. По информации ведомства, жертвами работорговцев стали четверо мужчин и три женщины в возрасте от 40 до 55 лет.
В июле 2020 года банду задержали, всего по делу о торговле людьми проходят пять фигурантов. По информации СК, им предъявлено обвинение в похищении и купле-продаже людей, грабеже и приобретении краденого имущества.
В пятницу Красноармейский суд Волгограда признал 29-летнего мужчину, который примкнул к банде работорговцев в январе 2020 года, виновным в похищении человека, торговле людьми в отношении двух и более лиц, с применением насилия и с угрозой его применения.
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"Вину в содеянном мужчина полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве… Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Черединина.
Отмечается, что приговор в силу не вступил. По данным прокуратуры, уголовное дело в отношении еще четверых членов банды рассматривается в суде.