https://ria.ru/20211022/prigovor-1755804473.html

Волгоградец, продававший людей на фермы в рабство, получил 4,5 года колонии

Волгоградец, продававший людей на фермы в рабство, получил 4,5 года колонии - РИА Новости, 22.10.2021

Волгоградец, продававший людей на фермы в рабство, получил 4,5 года колонии

Суд приговорил члена банды, похищавшей и продавшей людей в рабство на фермы Волгоградской области и соседних регионов, к 4,5 годам колонии, сообщила журналистам РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:50

2021-10-22T14:50

2021-10-22T14:50

происшествия

волгоградская область

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg

ВОЛГОГРАД, 27 мая – РИА Новости. Суд приговорил члена банды, похищавшей и продавшей людей в рабство на фермы Волгоградской области и соседних регионов, к 4,5 годам колонии, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.Ранее СК сообщал, что с 2016 по 2020 годы житель Волгограда и двое его знакомых занимались продажей людей в рабство. Под видом полицейских они проводили задержание людей на улицах и вокзалах города, своих жертв присматривая среди бездомных и пьяниц и отбирая у них мобильные телефоны. По данным следствия, людей перевозили в районы области или в соседние регионы, где их "покупали" фермеры, которые использовали рабский труд на животноводческих точках. По информации ведомства, жертвами работорговцев стали четверо мужчин и три женщины в возрасте от 40 до 55 лет.В июле 2020 года банду задержали, всего по делу о торговле людьми проходят пять фигурантов. По информации СК, им предъявлено обвинение в похищении и купле-продаже людей, грабеже и приобретении краденого имущества.В пятницу Красноармейский суд Волгограда признал 29-летнего мужчину, который примкнул к банде работорговцев в январе 2020 года, виновным в похищении человека, торговле людьми в отношении двух и более лиц, с применением насилия и с угрозой его применения."Вину в содеянном мужчина полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве… Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Черединина.Отмечается, что приговор в силу не вступил. По данным прокуратуры, уголовное дело в отношении еще четверых членов банды рассматривается в суде.

https://ria.ru/20210810/rabstvo-1745186922.html

https://ria.ru/20200108/1563029311.html

волгоградская область

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)