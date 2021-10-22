В Омской области рассказали о социальном предпринимательстве
Бурков: Омская область находится на передовой в социальном предпринимательстве
© Фото предоставлено пресс-службойПравительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков на Х Международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов "ИННОСИБ" в Омске
© Фото предоставлено пресс-службойПравительства Омской области
ОМСК, 22 окт - РИА Новости. Омская область - "законодатель мод" в сфере социального предпринимательства, регион делится лучшими практиками и предлагает вносить изменения в законы для поддержки социального бизнеса, заявил губернатор.
В Омске с 21 по 23 октября с соблюдением антиковидных мер проходит Х Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов "ИННОСИБ". Форум ежегодно в течение 10 лет объединяет на одной площадке представителей власти, бизнес и некоммерческий сектор.
"Сегодня Омская область является "законодателем мод" в сфере социального предпринимательства. Десять лет у нас проходит международный форум, где мы презентуем свои практики. У нас официально зарегистрировано 127 предприятий, которые оказывают помощь и поддержку в таких сферах, как дошкольное и дополнительное образование, спорт и здравоохранение, обслуживание пожилых и людей с ограниченными возможностями... Это не просто бизнес, где основная цель - прибыль, это созидание, помощь и поддержка обществу. Наша задача – поддерживать этот бизнес", - подчеркнул Александр Бурков.
По его словам, в Школе социального предпринимательства, организованной Центром инноваций социальной сферы, прошли обучение более двух тысяч слушателей. За 10 лет в Омской области на развитие социального предпринимательства направлено более 156 миллионов рублей. В следующем году объем такой поддержки будет увеличен в 4,5 раза, отметил глава региона.
"К нам приезжают учиться люди из регионов России - от Волгограда до Приморского края, от Республики Коми до Республики Алтай. И учат не только предпринимателей, но и педагогов - тех, кто дальше будет учить социальному предпринимательству в своих регионах. Это подчеркивает то, что мы имеем передовую практику в этой сфере", - цитирует пресс-служба облправительства Александра Буркова.
Правительство Омской области предложило Минэкономразвития РФ упростить условия предоставления грантов, уменьшив долю софинансирования со стороны социальных предприятий с 50% до 20%. Также регион предложил сделать гранты доступными для молодых предпринимателей и самозанятых. Региональное правительство разрабатывает проект закона о социальном предпринимательстве, который в следующем году передадут на рассмотрение депутатам законодательного собрания.