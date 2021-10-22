https://ria.ru/20211022/prava-1755802896.html

В РОСХВЕ заявили об ущемлении прав верующих со стороны секс-меньшинств

В РОСХВЕ заявили об ущемлении прав верующих со стороны секс-меньшинств - РИА Новости, 22.10.2021

В РОСХВЕ заявили об ущемлении прав верующих со стороны секс-меньшинств

Дискриминация традиционных религиозных ценностей под прикрытием защиты прав меньшинств, в том числе сексуальных, недопустима, следует из обращения Российского... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:45

2021-10-22T14:45

2021-10-22T14:45

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сергей ряховский

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Дискриминация традиционных религиозных ценностей под прикрытием защиты прав меньшинств, в том числе сексуальных, недопустима, следует из обращения Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) – РОСХВЕ к генсеку ООН, оргкомитету и участникам Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.Текст обращения (имеется в распоряжении РИА Новости) утвердил в четверг малый собор РОСХВЕ, который состоялся в Москве 19-21 октября. Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу, как планируется, пройдет в 2022 году в Петербурге с участием глав государств и мировых религиозных лидеров. Идея и место проведения конференции были одобрены резолюцией ООН.Как отметил РИА Новости начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский, принятый на соборе документ направят генеральному секретарю ООН, а также в оргкомитет конференции, в том числе потому, что "в РОСХВЕ опасаются провокаций из среды ЛГБТ на предстоящем в Петербурге форуме".В документе РОСХВЕ с сожалением отмечается, что в мире остается достаточно много мест, где сохраняется межрелигиозная и межэтническая напряженность, а "люди продолжают страдать от дискриминации, пренебрежительного отношения к своим основным правам и свободам, записанным во Всеобщей декларации прав человека"."Обращаем внимание мирового сообщества на практику дискриминации и принижения традиционных религиозных ценностей под прикрытием защиты прав меньшинств. Недопустимо связывать борьбу за обеспечение прав угнетенных с притеснением и разжиганием вражды в отношении библейских и семейных ценностей. Уважение и сохранение религиозных традиций являются неотъемлемым правом каждого человека и условием сохранения этно-религиозного разнообразия", - говорится в утвержденном обращении.По словам Ряховского, речь идет в первую очередь про агрессивное ЛГБТ-меньшинство и последователей гендерной идеологии."Мои единоверцы в США, Германии, Финляндии терпят реальные притеснения – таких случаев огромное количество. Например, один прихожанин из США, собственник пекарни, по религиозным соображениям отказался испечь торт однополым новобрачным - и суд выписал ему штраф в 300 тысяч долларов. В Германии и Финляндии пасторов штрафуют за отказ венчать однополые союзы, в Финляндии пастор даже провел за это несколько недель в СИЗО. В Германии родители отсидели за своих детей в тюрьме за то, что те отказались посещать уроки, где мальчик должен назваться девочкой и наоборот", - рассказал Ряховский. А в Англии, привел он еще один пример, пару лет назад по просьбе местных ЛГБТ-активистов, запретили встречу со всемирно известным пастором Франклином Грэмом."В мире идет духовная битва за нравственность, семью и будущее нашей цивилизации. Секс-меньшинства были со времен Содома и Гоморры (библейские города, как сказано в Священном писании, уничтоженные Богом за греховность и развратность их жителей – ред.). Сейчас их никто не сажает в тюрьму, как это было в советские времена. Но они стали агрессивными, нападают на людей с консервативными взглядами, подают в суды на запрет христианских мероприятий, давят на бизнес, чтобы люди шли на сговор со своей совестью", - подчеркнул епископ, по мнению которого, 2-4% такого агрессивного меньшинства в странах, где такая проблема есть, "пытаются диктовать большинству свои традиции и особенности".

https://ria.ru/20210825/reshenie-1747231297.html

https://ria.ru/20200715/1574358380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, оон, финляндия, англия, сергей ряховский