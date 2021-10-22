Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211022/prava-1755802896.html
В РОСХВЕ заявили об ущемлении прав верующих со стороны секс-меньшинств
В РОСХВЕ заявили об ущемлении прав верующих со стороны секс-меньшинств - РИА Новости, 22.10.2021
В РОСХВЕ заявили об ущемлении прав верующих со стороны секс-меньшинств
Дискриминация традиционных религиозных ценностей под прикрытием защиты прав меньшинств, в том числе сексуальных, недопустима, следует из обращения Российского... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:45
2021-10-22T14:45
религия
сша
оон
финляндия
англия
сергей ряховский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150789/49/1507894931_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ae5078f7c3d834f9edb049d3c7d99794.jpg
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Дискриминация традиционных религиозных ценностей под прикрытием защиты прав меньшинств, в том числе сексуальных, недопустима, следует из обращения Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) – РОСХВЕ к генсеку ООН, оргкомитету и участникам Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.Текст обращения (имеется в распоряжении РИА Новости) утвердил в четверг малый собор РОСХВЕ, который состоялся в Москве 19-21 октября. Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу, как планируется, пройдет в 2022 году в Петербурге с участием глав государств и мировых религиозных лидеров. Идея и место проведения конференции были одобрены резолюцией ООН.Как отметил РИА Новости начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский, принятый на соборе документ направят генеральному секретарю ООН, а также в оргкомитет конференции, в том числе потому, что "в РОСХВЕ опасаются провокаций из среды ЛГБТ на предстоящем в Петербурге форуме".В документе РОСХВЕ с сожалением отмечается, что в мире остается достаточно много мест, где сохраняется межрелигиозная и межэтническая напряженность, а "люди продолжают страдать от дискриминации, пренебрежительного отношения к своим основным правам и свободам, записанным во Всеобщей декларации прав человека"."Обращаем внимание мирового сообщества на практику дискриминации и принижения традиционных религиозных ценностей под прикрытием защиты прав меньшинств. Недопустимо связывать борьбу за обеспечение прав угнетенных с притеснением и разжиганием вражды в отношении библейских и семейных ценностей. Уважение и сохранение религиозных традиций являются неотъемлемым правом каждого человека и условием сохранения этно-религиозного разнообразия", - говорится в утвержденном обращении.По словам Ряховского, речь идет в первую очередь про агрессивное ЛГБТ-меньшинство и последователей гендерной идеологии."Мои единоверцы в США, Германии, Финляндии терпят реальные притеснения – таких случаев огромное количество. Например, один прихожанин из США, собственник пекарни, по религиозным соображениям отказался испечь торт однополым новобрачным - и суд выписал ему штраф в 300 тысяч долларов. В Германии и Финляндии пасторов штрафуют за отказ венчать однополые союзы, в Финляндии пастор даже провел за это несколько недель в СИЗО. В Германии родители отсидели за своих детей в тюрьме за то, что те отказались посещать уроки, где мальчик должен назваться девочкой и наоборот", - рассказал Ряховский. А в Англии, привел он еще один пример, пару лет назад по просьбе местных ЛГБТ-активистов, запретили встречу со всемирно известным пастором Франклином Грэмом."В мире идет духовная битва за нравственность, семью и будущее нашей цивилизации. Секс-меньшинства были со времен Содома и Гоморры (библейские города, как сказано в Священном писании, уничтоженные Богом за греховность и развратность их жителей – ред.). Сейчас их никто не сажает в тюрьму, как это было в советские времена. Но они стали агрессивными, нападают на людей с консервативными взглядами, подают в суды на запрет христианских мероприятий, давят на бизнес, чтобы люди шли на сговор со своей совестью", - подчеркнул епископ, по мнению которого, 2-4% такого агрессивного меньшинства в странах, где такая проблема есть, "пытаются диктовать большинству свои традиции и особенности".
https://ria.ru/20210825/reshenie-1747231297.html
https://ria.ru/20200715/1574358380.html
сша
финляндия
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150789/49/1507894931_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d404cf458e96a4f6623e39882affc045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, оон, финляндия, англия, сергей ряховский
14:45 22.10.2021
 

В РОСХВЕ заявили об ущемлении прав верующих со стороны секс-меньшинств

© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕУчастник собора РОСХВЕ
Участник собора РОСХВЕ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Дискриминация традиционных религиозных ценностей под прикрытием защиты прав меньшинств, в том числе сексуальных, недопустима, следует из обращения Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) – РОСХВЕ к генсеку ООН, оргкомитету и участникам Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.
Текст обращения (имеется в распоряжении РИА Новости) утвердил в четверг малый собор РОСХВЕ, который состоялся в Москве 19-21 октября. Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу, как планируется, пройдет в 2022 году в Петербурге с участием глав государств и мировых религиозных лидеров. Идея и место проведения конференции были одобрены резолюцией ООН.
Как отметил РИА Новости начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский, принятый на соборе документ направят генеральному секретарю ООН, а также в оргкомитет конференции, в том числе потому, что "в РОСХВЕ опасаются провокаций из среды ЛГБТ на предстоящем в Петербурге форуме".
В документе РОСХВЕ с сожалением отмечается, что в мире остается достаточно много мест, где сохраняется межрелигиозная и межэтническая напряженность, а "люди продолжают страдать от дискриминации, пренебрежительного отношения к своим основным правам и свободам, записанным во Всеобщей декларации прав человека".
Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 17:27Религия
Евангелисты обеспокоены запретом в России четырех религиозных структур
"Обращаем внимание мирового сообщества на практику дискриминации и принижения традиционных религиозных ценностей под прикрытием защиты прав меньшинств. Недопустимо связывать борьбу за обеспечение прав угнетенных с притеснением и разжиганием вражды в отношении библейских и семейных ценностей. Уважение и сохранение религиозных традиций являются неотъемлемым правом каждого человека и условием сохранения этно-религиозного разнообразия", - говорится в утвержденном обращении.
По словам Ряховского, речь идет в первую очередь про агрессивное ЛГБТ-меньшинство и последователей гендерной идеологии.
"Мои единоверцы в США, Германии, Финляндии терпят реальные притеснения – таких случаев огромное количество. Например, один прихожанин из США, собственник пекарни, по религиозным соображениям отказался испечь торт однополым новобрачным - и суд выписал ему штраф в 300 тысяч долларов. В Германии и Финляндии пасторов штрафуют за отказ венчать однополые союзы, в Финляндии пастор даже провел за это несколько недель в СИЗО. В Германии родители отсидели за своих детей в тюрьме за то, что те отказались посещать уроки, где мальчик должен назваться девочкой и наоборот", - рассказал Ряховский. А в Англии, привел он еще один пример, пару лет назад по просьбе местных ЛГБТ-активистов, запретили встречу со всемирно известным пастором Франклином Грэмом.
"В мире идет духовная битва за нравственность, семью и будущее нашей цивилизации. Секс-меньшинства были со времен Содома и Гоморры (библейские города, как сказано в Священном писании, уничтоженные Богом за греховность и развратность их жителей – ред.). Сейчас их никто не сажает в тюрьму, как это было в советские времена. Но они стали агрессивными, нападают на людей с консервативными взглядами, подают в суды на запрет христианских мероприятий, давят на бизнес, чтобы люди шли на сговор со своей совестью", - подчеркнул епископ, по мнению которого, 2-4% такого агрессивного меньшинства в странах, где такая проблема есть, "пытаются диктовать большинству свои традиции и особенности".
Участники акции протеста возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля 2020, 08:00Религия
"Ненависть ко всему чужому". Миллионы людей примыкают к новой религии
 
РелигияСШАООНФинляндияАнглияСергей Ряховский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале