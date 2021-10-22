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Украина поставит Молдавии газ из-за энергокризиса
Украина поставит Молдавии газ из-за энергокризиса - РИА Новости, 22.10.2021
Украина поставит Молдавии газ из-за энергокризиса
Киев поставит газ Кишиневу на условиях возврата, чтобы помочь решить энергетический кризис, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T19:24
2021-10-22T20:56
в мире
природный газ
украина
молдавия
киев
кишинев
газпром
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КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Киев поставит газ Кишиневу на условиях возврата, чтобы помочь решить энергетический кризис, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.Он рассказал, что письмо с просьбой об этом получил премьер Украины от молдавской коллеги. По его словам, такая ситуация сложилась в Молдавии из-за "шантажа, который ведет "Газпром".Данилов сказал, что Украина поможет соседней стране."Мы считаем, что можем позволить себе это сделать и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула", — добавил секретарь.Он отметил, что одна из областей Украины получает электричество из соседнего государства из-за общей энергосистемы, поэтому Киев заинтересован в помощи ему."Газпром" 1 октября продлил контракт со страной на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление топлива в стране временно превышает поставки из России, это также может привести к проблемам с электроэнергией. В стране ввели режим ЧП до 20 ноября.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211022/gaz-1755837040.html
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в мире, природный газ, украина, молдавия, киев, кишинев, газпром
19:24 22.10.2021 (обновлено: 20:56 22.10.2021)
 
Украина поставит Молдавии газ из-за энергокризиса

Секретарь СНБО Украины Данилов: Украина поставит газ Молдавии на условиях возврата

© Fotolia / melanie_10Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Fotolia / melanie_10
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КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Киев поставит газ Кишиневу на условиях возврата, чтобы помочь решить энергетический кризис, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Он рассказал, что письмо с просьбой об этом получил премьер Украины от молдавской коллеги. По его словам, такая ситуация сложилась в Молдавии из-за "шантажа, который ведет "Газпром".
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Данилов сказал, что Украина поможет соседней стране.
"Мы считаем, что можем позволить себе это сделать и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула", — добавил секретарь.
Он отметил, что одна из областей Украины получает электричество из соседнего государства из-за общей энергосистемы, поэтому Киев заинтересован в помощи ему.
"Газпром" 1 октября продлил контракт со страной на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление топлива в стране временно превышает поставки из России, это также может привести к проблемам с электроэнергией. В стране ввели режим ЧП до 20 ноября.
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также высоким спросом на СПГ в Азии.
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