https://ria.ru/20211022/pomosch-1755799400.html

Более 4 тысяч человек получили помощь от еврейской общины Москвы

Более 4 тысяч человек получили помощь от еврейской общины Москвы - РИА Новости, 22.10.2021

Более 4 тысяч человек получили помощь от еврейской общины Москвы

Более 4 тысяч человек получили помощь в рамках проекта "Вместе справимся", направленного на поддержку пострадавших от коронавируса семей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:30

2021-10-22T14:30

2021-10-22T14:30

религия

общество

пермь

воронеж

подольск

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч человек получили помощь в рамках проекта "Вместе справимся", направленного на поддержку пострадавших от коронавируса семей, сообщила пресс-служба Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), которая осуществляет проект."В течение года в рамках реализации проекта более 4000 человек получили адресную и материальную помощь благодаря полученному в 2020 году гранту от Фонда президентских грантов", - говорится в сообщении.Пресс-служба отмечает, что на протяжении года в зависимости от ситуации с пандемией менялись и потребности людей."В самом начале проекта обратившиеся в основном хотели получить продуктовые наборы, пройти тест на антитела, затем повысился интерес к дезинфекции помещений и общению с психологом… Более 2,5 миллионов рублей организация потратила на поддержку нуждающихся денежными сертификатами и благотворительными обедами в рамках реализации проекта", - цитирует пресс-служба руководителя проекта "Вместе справимся" Рину Шкуропатскую.Отмечается, что семьям отправляли продуктовые наборы, комплекты игр и литературу для детей, а также оказывали профессиональную психологическую помощь. По данным пресс-службы, всем заявителям бесплатно проводили анализы на антитела к коронавирусу.Также в рамках проекта велась разъяснительная работа о важности вакцинирования и предоставления донорской плазмы."Хочется отметить, что количество людей, готовых сдать донорскую плазму, постоянно увеличивается. Приятно осознавать, что люди искренне хотят помочь другим", - добавила Шкуропатская.Проект "Вместе справимся" направлен на комплексную поддержку семей из наименее защищенных слоев населения, пострадавших от коронавирусной инфекции и последствий пандемии. В рамках проекта помощь получали семьи в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Пятигорске, Орле, Подольске, Перми, Ярославле, Саратове и других городах и регионах.

https://ria.ru/20210719/goldshmidt-1741814127.html

https://ria.ru/20211005/rek-1753115852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пермь, воронеж, подольск, фонд президентских грантов