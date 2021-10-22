06:02 22.10.2021 (обновлено: 06:05 22.10.2021)
Узбекский повар рассказал, какой плов ел Тамерлан
Узбекский повар Якубов раскрыл секрет приготовления плова, который ел Тамерлан
ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Плов в Узбекистане в каждом регионе готовят по своим рецептам, но главные ингредиенты – мясо, морковь, рис остаются незыблемыми, все дело в их смешивании и добавлении какой-нибудь изюминки и секретов, рассказал РИА Новости повар Ташкентского центра плова Дониер Якубов.
"В Ташкенте в плов добавляют изюм, черный перец-горошек и исключительно желтую морковь, что придает плову особый вкус и аромат", - говорит Якубов. В столице Узбекистана также в основном используют "лазерный" рис, продольный по форме, который может впитать много влаги, не развариваясь. Правильно такой сорт риса, выведенный еще в советское время, называется "лазурный", но в народном обиходе с годами его название трансформировалось.
Дониер-ака считает, что очень важно правильно подготовить зирвак: своеобразную "подушку" для риса. На плов для средней семьи соотношение мяса, лука, моркови к рису должно быть один к одному. Здесь также особое внимание уделяется тому, чтобы все это было очень хорошо прожарено в казане на растительном масле.
Необходимо залить овощи и мясо (только баранина) горячей водой, и дать провариться зирваку 40-50 минут под закрытой крышкой. Затем промытый рис выкладывают на подготовленную "подушку" зирвака, выравнивают, снова доливают горячей водой на мизинец и дают потомиться еще 40-50 минут, пока вода полностью не выпарится.
"Но в Андижанской области, например, в плов добавляют не горячую, а холодную воду и рис промывают не меньше пяти-шести раз", - уточняет повар. И готовят безо всяких добавок, что отличает такой плов по вкусу от остальных. В Ферганской долине для плова используют рис "девзира" коричнево-розоватого цвета и не кладут никаких сладких приправ. Правда, без чая или овощного салата такой плов желудку просто так не усвоить - он получается довольно жирным.
"Самый диетический плов готовят в Самарканде. Здесь все раскладывается в казане по слоям, не смешивается - мясо, морковь, рис", - поясняет Якубов. По его мнению, именно таким пловом питались воины Амира Темура (Тамерлана, основателя империи Тимуридов со столицей в Самарканде), что позволило им быть в форме и завоевать всю Среднюю Азию.