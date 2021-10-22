https://ria.ru/20211022/pesnya-1755819375.html

На Украине песня про Бандеру стала популярнее нового хита Моргенштерна

На Украине песня про Бандеру стала популярнее нового хита Моргенштерна - РИА Новости, 22.10.2021

На Украине песня про Бандеру стала популярнее нового хита Моргенштерна

Песня "Батько наш Бандера, Украина — мати" в украинском сегменте Интернета стала популярнее, чем новый трек российского рэпера Моргенштерна и Slava Marlow "Я не РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:56

2021-10-22T15:56

2021-10-22T16:56

шоубиз

украина

степан бандера

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Песня "Батько наш Бандера, Украина — мати" в украинском сегменте Интернета стала популярнее, чем новый трек российского рэпера Моргенштерна и Slava Marlow "Я не знаю", передает агентство УНИАН со ссылкой на данные Google trends.Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что в ТikTok около месяца назад появился новый тренд — школьники поют "Батько наш Бандера, Украина — мати", преимущественно в туалетах на перемене. На одном из видео, которое выложили в соцсеть, группа молодых ребят заходит в класс и начинает громко ее скандировать, пока преподаватель общается с учениками.По данным агентства, за последнюю неделю ее активно ищут жители всех регионов Украины, чаще всего во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях. Она также популярна на юге страны, в Киеве и Донецкой и Луганской областях.

https://ria.ru/20211021/rada-1755603474.html

украина

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украина, степан бандера, моргенштерн (алишер моргенштерн)