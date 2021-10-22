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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211022/pesnya-1755819375.html
На Украине песня про Бандеру стала популярнее нового хита Моргенштерна
На Украине песня про Бандеру стала популярнее нового хита Моргенштерна - РИА Новости, 22.10.2021
На Украине песня про Бандеру стала популярнее нового хита Моргенштерна
Песня "Батько наш Бандера, Украина — мати" в украинском сегменте Интернета стала популярнее, чем новый трек российского рэпера Моргенштерна и Slava Marlow "Я не РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:56
2021-10-22T16:56
шоубиз
украина
степан бандера
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Песня "Батько наш Бандера, Украина — мати" в украинском сегменте Интернета стала популярнее, чем новый трек российского рэпера Моргенштерна и Slava Marlow "Я не знаю", передает агентство УНИАН со ссылкой на данные Google trends.Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что в ТikTok около месяца назад появился новый тренд — школьники поют "Батько наш Бандера, Украина — мати", преимущественно в туалетах на перемене. На одном из видео, которое выложили в соцсеть, группа молодых ребят заходит в класс и начинает громко ее скандировать, пока преподаватель общается с учениками.По данным агентства, за последнюю неделю ее активно ищут жители всех регионов Украины, чаще всего во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях. Она также популярна на юге страны, в Киеве и Донецкой и Луганской областях.
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украина, степан бандера, моргенштерн (алишер моргенштерн)
15:56 22.10.2021 (обновлено: 16:56 22.10.2021)
 
На Украине песня про Бандеру стала популярнее нового хита Моргенштерна

Песня про Бандеру на Украине стала популярнее нового хита Моргенштерна и Slava Marlow

© AP Photo / Efrem LukatskyШествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020 - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Песня "Батько наш Бандера, Украина — мати" в украинском сегменте Интернета стала популярнее, чем новый трек российского рэпера Моргенштерна и Slava Marlow "Я не знаю", передает агентство УНИАН со ссылкой на данные Google trends.
Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что в ТikTok около месяца назад появился новый тренд — школьники поют "Батько наш Бандера, Украина — мати", преимущественно в туалетах на перемене. На одном из видео, которое выложили в соцсеть, группа молодых ребят заходит в класс и начинает громко ее скандировать, пока преподаватель общается с учениками.

"В течение последней недели песню "Отец наш Бандера", которая стала изюминкой украинского TikTok-флешмоба, искали в регионах чаще, чем новый трек российских рэперов", — говорится в сообщении.

По данным агентства, за последнюю неделю ее активно ищут жители всех регионов Украины, чаще всего во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях. Она также популярна на юге страны, в Киеве и Донецкой и Луганской областях.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 15:39
Депутаты от партии Порошенко спели в зале Рады песню о Бандере
 
ШоубизУкраинаСтепан БандераМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
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