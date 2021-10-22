15:56 22.10.2021 (обновлено: 16:56 22.10.2021)
На Украине песня про Бандеру стала популярнее нового хита Моргенштерна
Песня про Бандеру на Украине стала популярнее нового хита Моргенштерна и Slava Marlow
© AP Photo / Efrem LukatskyШествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Песня "Батько наш Бандера, Украина — мати" в украинском сегменте Интернета стала популярнее, чем новый трек российского рэпера Моргенштерна и Slava Marlow "Я не знаю", передает агентство УНИАН со ссылкой на данные Google trends.
Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что в ТikTok около месяца назад появился новый тренд — школьники поют "Батько наш Бандера, Украина — мати", преимущественно в туалетах на перемене. На одном из видео, которое выложили в соцсеть, группа молодых ребят заходит в класс и начинает громко ее скандировать, пока преподаватель общается с учениками.
"В течение последней недели песню "Отец наш Бандера", которая стала изюминкой украинского TikTok-флешмоба, искали в регионах чаще, чем новый трек российских рэперов", — говорится в сообщении.
По данным агентства, за последнюю неделю ее активно ищут жители всех регионов Украины, чаще всего во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях. Она также популярна на юге страны, в Киеве и Донецкой и Луганской областях.
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