https://ria.ru/20211013/tiktok-1754449132.html

В украинском ТikTok трендом стала песня о Бандере

В украинском ТikTok трендом стала песня о Бандере - РИА Новости, 13.10.2021

В украинском ТikTok трендом стала песня о Бандере

Тренд, в котором школьники поют песню про лидера "Организации украинских националистов" Степана Бандеру, стал популярным в украинском ТikTok, на одном из видео... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T19:23

2021-10-13T19:23

2021-10-13T20:25

в мире

украина

степан бандера

организация украинских националистов

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страна.ua

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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Тренд, в котором школьники поют песню про лидера "Организации украинских националистов" Степана Бандеру, стал популярным в украинском ТikTok, на одном из видео ученики решили "перевоспитать" учительницу, громко распевая это произведение в классе, сообщает издание "Страна.UA"."В украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд - школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню "батько наш Бандера, Украина - мати" (отец наш - Бандера, Украина - мать - ред). Теперь они пошли дальше, и с помощью этой песни "перевоспитывают" учителей. На одном из видео, которое выложили в ТikTok киевские школьники, группа молодых ребят заходит в класс и начинает громко распевать эту песню, пока преподаватель общается с учениками", - пишет издание в своем Telegram-канале.По данным издания, которое ссылается на ряд Telegram-каналов, после этого женщина перестала выходить на работу. "Хотя официальных подтверждений этому нет. Также непонятно, ученики выступили с песней из-за политической позиции учительницы или просто решили помотать ей нервы, а заодно и записать видос для TikTok", - отмечает издание.Кроме того, как позднее сообщило издание, ряд школьников на вечеринке спели гимн РФ, но затем их вынудили извиниться. "Пока одни пели "Батько наш Бандера", другие спели на вечеринке гимн России. Правда последним повезло куда меньше. Четверых участников записи быстро вычислили радикалы и устроили им травлю в соцсетях (все они уже удалили свои страницы из соцсетей), а двоих участников заставили извиняться", - отмечает издание.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20211007/lvov-1753504156.html

https://ria.ru/20210809/memorial-1744942689.html

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в мире, украина, степан бандера, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, страна.ua