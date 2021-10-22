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На отдых со "Спутником V": где принимают вакцинированных туристов из России

На отдых со "Спутником V": где принимают вакцинированных туристов из России - РИА Новости, 22.10.2021

На отдых со "Спутником V": где принимают вакцинированных туристов из России

Перед ноябрьскими каникулами у билетных агрегаторов и турфирм — аншлаги: недорогая Турция, шикарные Мальдивы, долгожданное возвращение Египта. Тем более для... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T08:00

2021-10-22T08:00

2021-10-22T08:11

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Перед ноябрьскими каникулами у билетных агрегаторов и турфирм — аншлаги: недорогая Турция, шикарные Мальдивы, долгожданное возвращение Египта. Тем более для некоторых стран достаточно сертификата о вакцинации "Спутником V". О том, где отдохнуть осенью на море и сколько стоят туры, — в материале РИА Новости.Турция: дешево, но прохладноТурция — одно из самых популярных направлений на ноябрьские праздники. Однако там наступают холода. Еще недавно температура воздуха на основных курортах была днем в районе плюс 28 градусов, сейчас — плюс 25, а к ноябрю начнет стремиться к плюс 20. Конечно, отдыхающие на пляжах пока есть, но главный хит — подогреваемые бассейны.Правила въезда просты, нужен один из трех документов:Ограничений на перелеты в Турцию из России нет. Рейсов, в том числе и чартерных, много. Стоимость недельных туров с системой питания "все включено" начинается от 40 тысяч рублей на двоих ("три звезды"), за "пятерки" и "четверки" придется заплатить от 60 и 80 тысяч рублей соответственно.Египет: комфортная погода, но пока дорогоЕще один лидер рейтинга продаж на ноябрьские выходные — Египет. Там в разгаре высокий сезон, жара спала, воздух на курортах Красного моря прогревается до плюс 27-28 градусов, вода — до плюс 26. Легкую куртку захватить стоит, ночами бывает прохладно.Въехать можно с документом о двухкомпонентной вакцинации ("Спутник V") или с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.Для россиян это визовая страна. Разрешение получают в аэропорту (25 долларов наличными, при въезде в Шарм-эш-Шейх ставят бесплатный штамп Sinai only).Пока на курорты Египта летают только регулярные рейсы, да и стоимость отелей выше, чем до пандемии. Цены на недельные туры начинаются от 70-80 тысяч рублей даже в "три звезды", в "четверки" и "пятерки" — от 90 и 100 тысяч соответственно. Чартеры стартуют с 9 ноября — может быть, лучше подождать.Кипр: сезон завершается, можно успетьПоездки в ноябре на Кипр — это прежде всего экскурсии, пока на острове тепло. Но уже с первого числа последнего осеннего месяца синоптики обещают температуру воздуха в районе плюс 21 градуса. Однако богатое историческое наследие привлекает туристов. Да и, судя по отзывам, купаться, например, в Айя-Напе в первых числах ноября еще можно: вода теплая — до плюс 25-26 градусов.Для путешествия на Кипр нужно сдать несколько ПЦР-тестов. И в России, и уже на курорте. Сперва по прилете (стоимость примерно 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в Пафосе) и на седьмой день пребывания в стране (экспресс-тест в аптеках — порядка пяти-десяти евро). Делать его не надо, если тур недельный.От тестов освобождены туристы, привитые препаратом, одобренным Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), либо "Спутником V" (по информации туроператоров, отправляться можно сразу после второго компонента прививки, ждать 14 дней необязательно).Нужно загрузить результаты и заполнить анкету на сайте.Кипр — визовая страна, но россияне могут онлайн и бесплатно оформить провизу, которая дает разрешение на пребывание только на острове.Рейсов между нашими государствами много, цены сейчас доступные (от пяти тысяч в одну сторону), в отелях — скидки. Стоимость туров начинается от 60 тысяч рублей на двоих за недельный отдых (в отелях высокой категории — от 90-100 тысяч).ОАЭ: жаркое лето, высокие ценыВ ОАЭ сейчас жара: примерно плюс 35 градусов. К ноябрю станет комфортнее, температура опустится до плюс 28-30. Вода, по отзывам, — парное молоко.Попасть туда несложно, но в зависимости от эмирата — правила разнятся. Например, по прибытии в Дубай и Шарджу нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Исследование необходимо сделать в разрешенной лаборатории не ранее чем за 72 часа до вылета.Кроме того, необходимо заполнить и распечатать "Декларацию о здоровье". И скачать на смартфон специальное приложение с функцией безопасного отслеживания DXB Smart App.В аэропорту все пассажиры проходят повторное бесплатное тестирование на коронавирус, а затем, до получения результатов, соблюдают самоизоляцию в выбранном отеле.В Абу-Даби отменили обязательный карантин для прибывающих из списка "зеленых стран" (Россия в него входит). Но нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 48 часов до вылета, а в аэропорту эмирата — сдать еще один. Дополнительное требование — пройти исследование на шестой день пребывания (для всех) и на девятый (для непривитых).Пассажиры должны зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении ICA app за пять дней до вылета в Абу-Даби.Туроператоры предлагают путевки в различные эмираты — например, в Дубай, где сейчас проходит выставка Expo2020, в Фуджейру, Шарджу, Рас-эль-Хайму. Стоимость в основном от 100 тысяч рублей на двоих. Но, как правило, это минимум, стоит быть готовым заплатить в полтора-два раза больше.Доминиканская Республика: карибские каникулы без тестовПогода в ноябре в Доминикане практически идеальная: воздух плюс 27-29 градусов, вода — плюс 27. Пляжи — как с рекламных буклетов: Атлантический океан, Карибское море — просто мечта.Самое главное: для въезда в страну туристам виза не нужна, сдавать ПЦР-тест тоже не требуется — ни у себя в стране, ни на острове. Но в аэропортах выборочно проводят экспресс-исследования среди пассажиров (вакцинированные от них освобождены).Кроме того, необходимо заполнить анкету, причем и перед въездом, и перед отлетом. Система сгенерирует QR-код, который нужно предъявить в аэропорту.Отдых стоит недешево, и озаботиться лучше уже сейчас. Системы бронирования агрегаторов предупреждают: "мало мест". Причем если с вылетом 27 октября пока можно найти туры за 150 тысяч рублей и выше, то в праздничные даты (рейсы 31 октября — 1 ноября) большинство предложений стартует от 250 тысяч.Куба: свобода для туристов наступит чуть позжеОстров свободы в ноябре тоже превращается в пляжный рай, да и на экскурсиях комфортно. Воздух в районе плюс 28, вода — плюс 27.Виза для тура не нужна, но обязателен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну в официальной сертифицированной лаборатории. Потом гостей ждет бесплатное экспресс-исследование на коронавирус при заселении в забронированный отель.Несмотря на прекрасную погоду, идеальное время для путешествий на Кубу наступит не с ноябрьскими выходными, а чуть позже. Пока для гостей открыты только курорты Кайо-Коко и Варадеро и доступны некоторые экскурсии. Однако, как обещают власти, с 15 ноября туристов ждут Гавана и другие города, а вакцинированным путешественникам (в том числе и из России) не придется сдавать ПЦР-тесты на родине.На ноябрьские праздники, судя по предложениям туроператоров, Куба дешевле Доминиканы. Стоимость путешествий начинается от 150 тысяч рублей за неделю на двоих. Есть предложения по отдыху в пятизвездочных отелях от 169 тысяч (неделя на двоих, "все включено").Мексика: пляж и праздник из списка ЮНЕСКОВстретить начало ноября в Мексике — это увидеть грандиозный праздник, яркий, красочный, очень колоритный и веселый, несмотря на название — День мертвых (1 и 2 ноября, он даже в список нематериального наследия ЮНЕСКО входит). Ну и, конечно, провести отпуск на самобытных курортах с классической пляжной погодой: воздух — плюс 28, вода — плюс 27-29.Попасть в Мексику, если не учитывать длительный перелет, проще, чем в большинство открытых для россиян стран: карантинных мер нет, тест на COVID-19 сдавать не требуется. Для оформления электронного разрешения на въезд (однократное, сроком до 30 дней) нужен лишь загранпаспорт.Не ранее чем за 12 часов до вылета необходимо заполнить "Декларацию о состоянии здоровья".Минимальная стоимость турпакетов на ноябрьские праздники от 180-190 тысяч рублей на двоих за недельный отдых. Мест мало, но пока даже "четверку" в Канкуне или на Плайя-дель-Кармен за такие деньги найти можно. Существенно больше вариантов для тех, кто готов заплатить 250-300 тысяч.Мальдивы: уединенный райский отдых, дорогоНа Мальдивах в ноябре заканчивается влажный сезон и наступает череда солнечных дней, но дожди, даже сильные, еще возможны. Температура воздуха днем — примерно плюс 30 градусов, воды — плюс 28. И, конечно же, уникальная природа, уединенный отдых — все, ради чего и едут на Мальдивы.Виза не нужна, но потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 96 часов до вылета. Если турист добирается до Мальдив с пересадкой, а стыковка превышает 24 часа, придется сдать еще один анализ между рейсами.Также нужно заполнить декларацию о здоровье (прикрепив фотографию), причем два раза: в течение суток до вылета и возвращения."Спутник V" — официально признанная властями Мальдивских островов вакцина. Это не влияет на правила въезда, но у привитых туристов возможности шире. В частности, они могут останавливаться в гостевых домах на островах с местным населением. Для непривитых доступно лишь несколько таких объектов, расположенных там, где вакцинировано 60 процентов всех жителей, 95 процентов работников турбизнеса и 90 процентов лиц старше 65 лет.Обычно на Мальдивах останавливаются на островах-курортах и на кораблях-отелях.Стоимость ноябрьских путешествий начинается от 140 (лучше рассчитывать на 160-180) тысяч рублей на двоих за десять-одиннадцать дней отдыха, но это — в гостевые дома. Если говорить о солидных отелях, то придется выложить от 250-300 тысяч и больше.Сейшелы: прекрасная погода и душ с небесОтдыхать на Сейшелах прекрасно в любое время года, но, советуют эксперты, в ноябре не забывайте с собой зонтик: дождь может начаться внезапно. В целом же — солнце, плюс 31 на земле и плюс 29 — в океане. Душ с небес обычно проходит быстро и не мешает наслаждаться отдыхом.Сейшелы — безвизовая страна, ограничений на передвижение и карантина по прибытии нет.Но в течение 72 часов до путешествия нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус и получить отрицательный результат. После этого необходимо онлайн оформить обязательное медицинское разрешение Health Travel Authorization от Министерства здравоохранения. Сбор с каждого взрослого — десять евро, с ребенка (до 12 лет) — 5,4 евро. Ускоренная обработка (в течение часа) обойдется в 70 и 15 евро соответственно.Стоимость туров от 150-180 тысяч рублей (гостевые дома, апартаменты, отели категории "две звезды") и от 250-300 тысяч — гостиницы высокого уровня.Стоит ли спешитьТоропиться в турфирму или за билетами, узнав о внезапном продлении выходных, — вопрос спорный. Заболеваемость коронавирусом в России растет, как и ограничения в регионах. Спрос на зарубежные направления увеличивается, как и цены. Но и в других странах действуют довольно строгие правила, связанные с COVID-19. Где-то есть комендантский час, где-то вход в общественные места только по QR-коду. Все это стоит внимательно изучить перед поездкой, как и правила возвращения в Россию. Иначе к расходам на сам тур придется приплюсовать значительные штрафы.Перед выездом не забудьте медицинскую страховку, покрывающую траты в случае коронавируса. Без нее в большинство стран не пустят, да и лучше подготовиться ко всем неожиданностям.

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