https://ria.ru/20211022/nezavisimost-1755847168.html
Еврокомиссия будет работать над повышением энергетической независимости ЕС
Еврокомиссия будет работать над повышением энергетической независимости ЕС - РИА Новости, 22.10.2021
Еврокомиссия будет работать над повышением энергетической независимости ЕС
Еврокомиссия будет работать над дополнительными шагами, чтобы повысить независимость Евросоюза в энергетической сфере, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:38
2021-10-22T17:38
2021-10-22T17:38
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия будет работать над дополнительными шагами, чтобы повысить независимость Евросоюза в энергетической сфере, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита глав государств ЕС."Для более отдаленной перспективы мы будем работать над дополнительными шагами, чтобы повысить устойчивость и независимость", - сказала она о мерах в области энергетики.
https://ria.ru/20211022/gaz-1755831225.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Еврокомиссия будет работать над повышением энергетической независимости ЕС
Еврокомиссия будет работать над шагами, чтобы повысить энергетическую независимость ЕС