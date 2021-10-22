https://ria.ru/20211022/nezavisimost-1755847168.html

Еврокомиссия будет работать над повышением энергетической независимости ЕС

Еврокомиссия будет работать над повышением энергетической независимости ЕС - РИА Новости, 22.10.2021

Еврокомиссия будет работать над повышением энергетической независимости ЕС

Еврокомиссия будет работать над дополнительными шагами, чтобы повысить независимость Евросоюза в энергетической сфере, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:38

2021-10-22T17:38

2021-10-22T17:38

в мире

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия будет работать над дополнительными шагами, чтобы повысить независимость Евросоюза в энергетической сфере, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита глав государств ЕС."Для более отдаленной перспективы мы будем работать над дополнительными шагами, чтобы повысить устойчивость и независимость", - сказала она о мерах в области энергетики.

https://ria.ru/20211022/gaz-1755831225.html

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен