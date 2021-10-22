https://ria.ru/20211022/nato-1755791885.html
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО, заявил Столтенберг
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 22.10.2021
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО, заявил Столтенберг
России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, это оборонительный союз, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:02
2021-10-22T14:02
2021-10-22T14:15
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, это оборонительный союз, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе."НАТО – это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться. Это решение (о вступлении Украины в НАТО – ред.) будет принимать Украина и 30 стран-членов НАТО… Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться, поскольку Украина - это независимое и суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития", – сказал генсек, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что министр обороны США Ллойд Остин открывает Украине по сути двери в НАТО, приехав в Киев.
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в мире, украина, нато, сша, йенс столтенберг, россия
14:02 22.10.2021 (обновлено: 14:15 22.10.2021)
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО, заявил Столтенберг
Столтенберг: решение о вступлении Украины в НАТО примут только 30 союзников и сама Украина