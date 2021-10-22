https://ria.ru/20211022/nato-1755791885.html

Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО, заявил Столтенберг

Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 22.10.2021

Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО, заявил Столтенберг

России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, это оборонительный союз, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:02

2021-10-22T14:02

2021-10-22T14:15

в мире

украина

нато

сша

йенс столтенберг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_9483aa2539dccb4e7c334835fd7564dc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, это оборонительный союз, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе."НАТО – это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться. Это решение (о вступлении Украины в НАТО – ред.) будет принимать Украина и 30 стран-членов НАТО… Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться, поскольку Украина - это независимое и суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития", – сказал генсек, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что министр обороны США Ллойд Остин открывает Украине по сути двери в НАТО, приехав в Киев.

https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, нато, сша, йенс столтенберг, россия