https://ria.ru/20211022/moskva-1755770855.html

Москва подтвердила статус лучшего туристского направления в Европе

Москва подтвердила статус лучшего туристского направления в Европе - РИА Новости, 22.10.2021

Москва подтвердила статус лучшего туристского направления в Европе

Москва выиграла в двух номинациях европейского этапа World Travel Awards и подтвердила статус лучшего туристского направления в Европе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:28

2021-10-22T12:28

2021-10-22T15:02

туризм

москва

новости - туризм

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Москва выиграла в двух номинациях европейского этапа World Travel Awards и подтвердила статус лучшего туристского направления в Европе, сообщает пресс-служба Мостуризма.Международную премию учредили в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в отрасли.Российская столица стала лауреатом в номинациях "Лучшее туристское направление. Город" и "Лучшая государственная городская туристская организация в Европе". Вторая награда присвоена городскому Комитету по туризму.В 2020 году на европейском этапе Москва выиграла главную награду в номинации "Лучшее туристское направление в Европе. Город", обойдя ведущие европейские мегаполисы. Среди них Барселона, Лондон, Париж, Рим, Венеция, Санкт-Петербург и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости - туризм