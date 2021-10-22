https://ria.ru/20211022/moskva-1755770855.html
Москва подтвердила статус лучшего туристского направления в Европе
Москва подтвердила статус лучшего туристского направления в Европе - РИА Новости, 22.10.2021
Москва подтвердила статус лучшего туристского направления в Европе
Москва выиграла в двух номинациях европейского этапа World Travel Awards и подтвердила статус лучшего туристского направления в Европе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:28
2021-10-22T12:28
2021-10-22T15:02
туризм
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Москва выиграла в двух номинациях европейского этапа World Travel Awards и подтвердила статус лучшего туристского направления в Европе, сообщает пресс-служба Мостуризма.Международную премию учредили в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в отрасли.Российская столица стала лауреатом в номинациях "Лучшее туристское направление. Город" и "Лучшая государственная городская туристская организация в Европе". Вторая награда присвоена городскому Комитету по туризму.В 2020 году на европейском этапе Москва выиграла главную награду в номинации "Лучшее туристское направление в Европе. Город", обойдя ведущие европейские мегаполисы. Среди них Барселона, Лондон, Париж, Рим, Венеция, Санкт-Петербург и другие.
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москва, новости - туризм
12:28 22.10.2021 (обновлено: 15:02 22.10.2021)
Москва подтвердила статус лучшего туристского направления в Европе
Москва подтвердила статус лучшего туристского направления на премии World Travel Awards