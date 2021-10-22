В Раде отреагировали на отказ передать России прах разведчика Кузнецова
В Раде раскритиковали власти Львова за отказ передать в РФ прах разведчика Кузнецова
CC BY 2.5 / Russianname / Могила разведчика Николая Кузнецова на Холме СлавыМогила разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове
CC BY 2.5 / Russianname / Могила разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы
КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За Жизнь" считает заявление мэра Львова Андрея Садового об отказе в передаче останков советского разведчика Николая Кузнецова в РФ постыдным преступлением перед совестью и моралью.
В пятницу мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Кассационный административный суд Украины снова обязал исполнительный комитет Львовского городского совета передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию, но городские власти не хотят сотрудничать с РФ.
"В Украине продолжается шабаш национал-радикалов и профашистских сил, которые всеми способами стремятся уничтожить память о подвиге героев Великой Отечественной войны… Какими бы ни были отношения между странами, в мировой практике возможность позаботиться о прахе своих погибших солдат является неотъемлемым правом, которое уважалось даже самыми варварскими народами. Уверены, что разнузданный шабаш вокруг памяти павших в Великой Отечественной войне, устроенный Садовым, его стремление торговать останками героев – это постыдное преступление перед совестью и моралью, новый уровень низости и мерзости, до которого раньше украинская власть, не смотря на все свои старания, еще не опускалась", - говорится в заявлении партии.
В партии заявление Садового об "обмене" останков Кузнецова на освобождение удерживаемых в Донбассе и в РФ украинцев назвали "постыдным и аморальным".
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"Такими действиями украинская власть, в том числе и местная, демонстрирует крайнее презрение к закону и полную безнаказанность в этом. Даже в условиях, когда суды полностью подчинены власти и выполняют любую ее прихоть, вынесение любого неудобного им судебного решения грубо критикуется и демонстративно игнорируется. Само предложение Садового до боли напоминает выдвинутую ранее бредовую, антиконституционную идею президента (Владимира – ред.) Зеленского об обмене председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Очевидно, в попытке выслужиться львовский мэр таки решился принять "перед лицом начальствующим вид лихой и придурковатый" и взять на вооружение его переиначенную на свой лад идею. В итоге дурь каждого из них таки видна невооруженным глазом, но гнусность шантажа и аморальность пляски, устроенной на костях павшего воина, способны поразить даже самых стойких циников", – считают в партии.
Прах Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960-м году – он погиб 9 марта 1944 года в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей. Ранее его племянница и руководство Свердловской области направили в Львовскую мэрию письмо с просьбой эксгумировать останки советского разведчика для дальнейшего перезахоронения их на территории России. Мэр Львова Андрей Садовой заявлял ранее, что вопрос о возвращении останков советского разведчика Кузнецова в Россию будет рассмотрен львовским горсоветом только после возвращения на родину задержанных в РФ украинцев.