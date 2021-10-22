https://ria.ru/20211022/lvov-1755777057.html

Мэр Львова отказался передавать России останки разведчика Кузнецова

Мэр Львова отказался передавать России останки разведчика Кузнецова - РИА Новости, 22.10.2021

Мэр Львова отказался передавать России останки разведчика Кузнецова

Кассационный административный суд Украины повторно обязал исполнительный комитет Львовского городского совета передать останки советского разведчика Николая... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:57

2021-10-22T12:57

2021-10-22T13:46

украина

львов

россия

в мире

львовский городской совет

великая отечественная война (1941-1945)

андрей садовой

николай кузнецов

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КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Кассационный административный суд Украины повторно обязал исполнительный комитет Львовского городского совета передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию, но городские власти не хотят сотрудничать со страной, заявил мэр Львова Андрей Садовой.Прах Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960-м году — он погиб 9 марта 1944 года в селе Боратин. Его племянница и руководство Свердловской области направили письмо с просьбой эксгумировать его для дальнейшего погребения на территории России. Садовой заявлял, что вопрос о передаче рассмотрят только после возвращения на родину задержанных в России украинцев."Это уже не первое такое судебное решение по этому делу… Наша позиция однозначна: мы не сотрудничаем с оккупантами", — написал Садовой на своей странице в Facebook.Кузнецова в годы войны забросили в тыл немцев в район Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта он общался с офицерами и собирал информацию, представлявшую ценность для советских властей. Помимо этого, Кузнецов занимался ликвидацией руководителей германского режима на Западной Украине. В марте 1944 года разведчик погиб в бою с местными националистами. За мужество и героизм ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20210422/lvov-1729491207.html

https://ria.ru/20200210/1564468907.html

украина

львов

россия

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украина, львов, россия, в мире, львовский городской совет, великая отечественная война (1941-1945), андрей садовой, николай кузнецов