12:57 22.10.2021 (обновлено: 13:46 22.10.2021)
Мэр Львова отказался передавать России останки разведчика Кузнецова
Мэр Львова Садовой: суд обязал передать России останки Кузнецова, но мы этого не сделаем
CC BY 2.5 / Russianname / Могила разведчика Николая Кузнецова на Холме СлавыМогила разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове
CC BY 2.5 / Russianname / Могила разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы
КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Кассационный административный суд Украины повторно обязал исполнительный комитет Львовского городского совета передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию, но городские власти не хотят сотрудничать со страной, заявил мэр Львова Андрей Садовой.
Прах Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960-м году — он погиб 9 марта 1944 года в селе Боратин. Его племянница и руководство Свердловской области направили письмо с просьбой эксгумировать его для дальнейшего погребения на территории России. Садовой заявлял, что вопрос о передаче рассмотрят только после возвращения на родину задержанных в России украинцев.
"Это уже не первое такое судебное решение по этому делу… Наша позиция однозначна: мы не сотрудничаем с оккупантами", — написал Садовой на своей странице в Facebook.
Кузнецова в годы войны забросили в тыл немцев в район Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта он общался с офицерами и собирал информацию, представлявшую ценность для советских властей. Помимо этого, Кузнецов занимался ликвидацией руководителей германского режима на Западной Украине. В марте 1944 года разведчик погиб в бою с местными националистами. За мужество и героизм ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
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