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В ЦЭНКИ прокомментировали заключение замдиректора под стражу
В ЦЭНКИ прокомментировали заключение замдиректора под стражу - РИА Новости, 22.10.2021
В ЦЭНКИ прокомментировали заключение замдиректора под стражу
Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марат... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:55
2021-10-22T17:55
2021-10-22T17:55
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марат Арустамов, который заключен под стражу до 20 декабря по решению Благовещенского городского суда, сейчас находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦЭНКИ."В настоящий момент Марат Арустамов находится в ежегодном оплачиваемом отпуске. На это время его обязанности исполняет директор по бюджетированию и управленческому учёту АО "ЦЭНКИ" Алексей Козлов", - сказали в пресс-службе оператора.Ранее пресс-секретарь суда Александр Воронин сообщил, что Арустамов заключен под стражу на два месяца, до 20 декабря, его подозревают в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ.Двадцатого октября источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Арустамов задержан по итогам проведенной "Роскосмосом" внутренней проверки.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ЦЭНКИ по экономике и финансам Арустамова. Его задержали в Москве, а затем самолетом отправили в Благовещенск. Он подозревается в получении взяток за финансирование работ, проводимых строительной компанией "Респект-СМ". Гендиректор компании Алик Алексанян находится под стражей по обвинению в афере. Он дал показания на Арустамова, пишет газета.
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происшествия, благовещенск, амурская область, роскосмос, космос - риа наука, цэнки
В ЦЭНКИ прокомментировали заключение замдиректора под стражу
ЦЭНКИ: задержанный заместитель генерального директора находится в оплачиваемом отпуске
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марат Арустамов, который заключен под стражу до 20 декабря по решению Благовещенского городского суда, сейчас находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦЭНКИ.
"В настоящий момент Марат Арустамов находится в ежегодном оплачиваемом отпуске. На это время его обязанности исполняет директор по бюджетированию и управленческому учёту АО "ЦЭНКИ" Алексей Козлов", - сказали в пресс-службе оператора.
Ранее пресс-секретарь суда Александр Воронин сообщил, что Арустамов заключен под стражу на два месяца, до 20 декабря, его подозревают в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ.
Двадцатого октября источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Арустамов задержан по итогам проведенной "Роскосмосом
" внутренней проверки.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что следственный отдел УФСБ по Амурской области
возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ЦЭНКИ
по экономике и финансам Арустамова. Его задержали в Москве
, а затем самолетом отправили в Благовещенск
. Он подозревается в получении взяток за финансирование работ, проводимых строительной компанией "Респект-СМ". Гендиректор компании Алик Алексанян находится под стражей по обвинению в афере. Он дал показания на Арустамова, пишет газета.