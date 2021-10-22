https://ria.ru/20211022/kriminal-1755851650.html

В ЦЭНКИ прокомментировали заключение замдиректора под стражу

В ЦЭНКИ прокомментировали заключение замдиректора под стражу - РИА Новости, 22.10.2021

В ЦЭНКИ прокомментировали заключение замдиректора под стражу

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марат... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:55

2021-10-22T17:55

2021-10-22T17:55

происшествия

благовещенск

амурская область

роскосмос

космос - риа наука

цэнки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марат Арустамов, который заключен под стражу до 20 декабря по решению Благовещенского городского суда, сейчас находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦЭНКИ."В настоящий момент Марат Арустамов находится в ежегодном оплачиваемом отпуске. На это время его обязанности исполняет директор по бюджетированию и управленческому учёту АО "ЦЭНКИ" Алексей Козлов", - сказали в пресс-службе оператора.Ранее пресс-секретарь суда Александр Воронин сообщил, что Арустамов заключен под стражу на два месяца, до 20 декабря, его подозревают в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ.Двадцатого октября источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Арустамов задержан по итогам проведенной "Роскосмосом" внутренней проверки.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ЦЭНКИ по экономике и финансам Арустамова. Его задержали в Москве, а затем самолетом отправили в Благовещенск. Он подозревается в получении взяток за финансирование работ, проводимых строительной компанией "Респект-СМ". Гендиректор компании Алик Алексанян находится под стражей по обвинению в афере. Он дал показания на Арустамова, пишет газета.

https://ria.ru/20201125/arest-1586295899.html

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, благовещенск, амурская область, роскосмос, космос - риа наука, цэнки