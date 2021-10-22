https://ria.ru/20211022/kriminal-1755850182.html

Сотрудникам дагестанского вуза предъявили обвинение в хищении стипендий

Сотрудникам дагестанского вуза предъявили обвинение в хищении стипендий - РИА Новости, 22.10.2021

Сотрудникам дагестанского вуза предъявили обвинение в хищении стипендий

Сотрудники Дагестанского государственного технического университета предстанут перед судом за хищение стипендий на сумму свыше 90 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:49

2021-10-22T17:49

2021-10-22T17:49

происшествия

махачкала

дагестанский государственный технический университет

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники Дагестанского государственного технического университета предстанут перед судом за хищение стипендий на сумму свыше 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы двое бухгалтеров вуза в составе ОПГ перечисляли денежные средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц, после чего обналичивали их. Они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы и премий сотрудниками университета, получали с лицевого счета наличные денежные средства без их внесения в кассу учебного заведения. Было похищено более 90 миллионов рублей."Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух ведущих бухгалтеров федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский государственный технический университет". Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - говорится в сообщении.В прокуратуре добавили, что уголовные дела в отношении обвиняемых выделены в отдельные производства в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве и направлены в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.

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происшествия, махачкала, дагестанский государственный технический университет, республика дагестан