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Сотрудникам дагестанского вуза предъявили обвинение в хищении стипендий
Сотрудникам дагестанского вуза предъявили обвинение в хищении стипендий - РИА Новости, 22.10.2021
Сотрудникам дагестанского вуза предъявили обвинение в хищении стипендий
Сотрудники Дагестанского государственного технического университета предстанут перед судом за хищение стипендий на сумму свыше 90 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:49
2021-10-22T17:49
происшествия
махачкала
дагестанский государственный технический университет
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники Дагестанского государственного технического университета предстанут перед судом за хищение стипендий на сумму свыше 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы двое бухгалтеров вуза в составе ОПГ перечисляли денежные средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц, после чего обналичивали их. Они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы и премий сотрудниками университета, получали с лицевого счета наличные денежные средства без их внесения в кассу учебного заведения. Было похищено более 90 миллионов рублей."Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух ведущих бухгалтеров федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский государственный технический университет". Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - говорится в сообщении.В прокуратуре добавили, что уголовные дела в отношении обвиняемых выделены в отдельные производства в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве и направлены в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.
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происшествия, махачкала, дагестанский государственный технический университет, республика дагестан
17:49 22.10.2021
 
Сотрудникам дагестанского вуза предъявили обвинение в хищении стипендий

Бухгалтерам дагестанского вуза предъявили обвинение в хищении стипендий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 рублей
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МАХАЧКАЛА, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники Дагестанского государственного технического университета предстанут перед судом за хищение стипендий на сумму свыше 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы двое бухгалтеров вуза в составе ОПГ перечисляли денежные средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц, после чего обналичивали их. Они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы и премий сотрудниками университета, получали с лицевого счета наличные денежные средства без их внесения в кассу учебного заведения. Было похищено более 90 миллионов рублей.
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"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух ведущих бухгалтеров федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский государственный технический университет". Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что уголовные дела в отношении обвиняемых выделены в отдельные производства в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве и направлены в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.
 
ПроисшествияМахачкалаДагестанский государственный технический университетРеспублика Дагестан
 
 
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