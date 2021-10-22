https://ria.ru/20211022/krepostnye-1755720387.html

Украинцев закрепостили

В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных" - РИА Новости, 22.10.2021

Украинцев закрепостили

Большинство украинцев фактически лишились своих основных прав и превратились в "крепостных граждан", безропотно слушающихся хозяина. С таким заявлением в эфире... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T04:34

2021-10-22T04:34

2021-10-22T04:34

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Большинство украинцев фактически лишились своих основных прав и превратились в "крепостных граждан", безропотно слушающихся хозяина. С таким заявлением в эфире телеканала "Первый независимый" выступил украинский политолог Андрей Ермолаев.В настоящее время, по словам Ермолаева, в "крепостных граждан" превращаются не только беженцы с Донбасса, но и все остальные граждане.Нарушения гражданских прав и ограничение свобод стало нормой, резюмировал политолог.Последние местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года, однако Центральная избирательная комиссия страны тогда отменила проведение голосования в 18 территориальных общинах на территории Луганской и Донецкой областей, которые контролируются Киевом.

https://ria.ru/20190910/1558508515.html

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в мире, украина, ситуация на украине